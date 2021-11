Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

SOCCER

PacWest men: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 2:30 p.m., at UHH Soccer field.

PacWest women: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, noon, at UHH Soccer field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Academy of Art at Hawaii Pacific, 7 p.m., at The Shark Tank.

MONDAY

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym. OIA West girls: Radford at Aiea, Waianae at Waipahu, Campbell at Waialua, Pearl City at Mililani, Nanakuli at Kapolei; matches begin at 7 p.m.

VOLLEYBALL

ILH GIRLS

Le Jardin def. Maryknoll 25-22 25-15 22-25 25-15

Hawaii Baptist def. St. Andrew’s 25-11, 25-12, 25-11

CROSS COUNTRY

BIIF

Boys 5k Run

1, Ngirakederang Ueda, Waiakea 17:50.48; 2, Levi Childers, Kealakehe 18:33.08; 3, Aiden Ankrum, Kealakehe 18:55.34; 4, Cameron Cornforth, Kealakehe 18:56.16; 5, Kiyoshi Todd, Waiakea 19:01.97; 6 Archer Ankrum, Kealakehe 19:30.17; 7, Parker Smith, Hawaii Prep 19:35.86; 8, Zane Vannatta, Hawaii Prep 19:47.21; 9, Daniel Cariveau, Makua Lani 19:47.51; 10, Kekai Haines, Hawaii Prep 19:58.09; 11, Mason Selley, Waiakea 20:15.15; 12, Spencer Vanderpool, Kealakehe 20:23.09; 13, Alex Tang, Hawaii Prep 20:24.27; 14, Zachary Hart, Kealakehe 20:29.92; 15, Noah Vento, Waiakea 20:36.25.

Girls 5k Run

1, Cozette Wood, Kealakehe 21:11.27, 2, Caroline Betlach, Hawaii Prep 21:33.97; 3, Kekaihulali Halpern, Hilo 21:34.37; 4., Kiralynn Kuramoto, Waiakea 22:16.67; 5, Shanay Ha’A, Waiakea 22:22.71; 6, Lia Ho, Waiakea 23:06.55; 7, Wynter Radey-Morgan, Hawaii Prep 23:07.59; 8, Xochi Gervias, Hilo 23:34.33; 9, Jordan Perry, Hawaii Prep 23:58.37; 10, Ali Wawner, Hawaii Prep 24:07.40; 11, Johna Sejati, Hawaii Prep 24:13.10; 12, Sophia Wilson, KS Hawaii 24:18.63; 13, Anita Lockwood, Hawaii Prep 24:21.31; 14, Phoebe Wyatt, Hawaii Prep 24:34.67; 15, Logynn Derego, Honokaa 24:59.27