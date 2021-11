Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

College men: Outrigger Rainbow Classic—Pacific vs. Northern Colorado, 4:30 p.m.; Hawaii Hilo at Hawaii, 7 p.m.; games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

BOWLING

OIA West: 5 p.m., at Schofield.

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym; Point Loma at Hawaii Hilo, 7 p.m., at Vulcan gym.

OIA West girls: Nanakuli at Campbell, Kapolei at Waianae, Mililani at Radford, Waialua at Leilehua, Waipahu at Aiea; matches begin at 7 p.m.

THURSDAY

BASKETBALL

College men: Outrigger Rainbow Classic—Hawaii Hilo vs. Pacific, 4:30 p.m.; Northern Colorado at Hawaii, 7 p.m.; games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SOFTBALL

College: Fall Preseason Classic Tournament—Chaminade at Hawaii, 4 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Invite, 10:30 a.m., at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific at Hawaii Pacific, 7 p.m., at The Shark Tank.

Volleyball

OIA Girls

Varsity

Kaiser def. Kalaheo 25-19, 25-15, 27-26

Junior Varsity

Kaiser def. Kalaheo 21-12, 21-10

ILH Girls

Varsity I

Kamehameha def ‘Iolani 22-25, 25-19,

21-25, 25-23, 15-12

Punahou def Mid-Pacific 25-18, 25-13, 25-17

Maryknoll defeats Hawaii Baptist 25-18, 25-20, 25-14

BIIF Girls

Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-9,

25-6, 26-28, 25-7

Junior Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-5, 25-6

Air riflery

OIA Boys

Kahuku 719, Kaimuki 169

High Scorers: KAHU—Talen Lohman

464. KAIM—John De Rego 169.

Kaiser 1962, Roosevelt 981

High Scorers: KAIS—Zachary Kawada

501. ROOS—Mason Lee 458.

Kailua 1899, Kalaheo 968

High Scorers: KAIL—Kainoa Soda 490.

KALH—Jake Graham 408.

Moanalua 2075, Kalani 1937

High Scorers: MOA—Chris Guerra 528.

KALN—Jay Suh 505.

Pearl City 2000, Radford 643

High Scorers: PC—Sean Delara 529.

RAD—Michael Haynes 405.

Leilehua 1869, Waialua 626

High Scorers: LEI—Jayden Francoise

506. WAIAL—Logan Heath 357.

Campbell 1064, Nanakuli 348

High Scorers: CAMP—Carson Felker

369. NANA—Addeson Akuna 348.

Waipahu 1539, Waianae 457

High Scorers: WAIP—Cris-Audrey

Taclay. WAIAN—Lawrence Ujimori 457.

Bowling

ILH Boys

Varsity

Mid-Pacific 3, Punahou 0

Island Pacific 2, Assets 1

Hawaii Baptist 2, Kamehameha 1

Damien 2, Hanalani 1

‘Iolani 2, Saint Louis 1

Game/Series High

MPI: Jordan Lampitelli 255/590

PUN: Kaden Hiraoka 211/540

IPA: Jett Taaca 170/425

AS: Zachary Ihara 144/342

HBA: Justin Sumiye 218/563

KSK: Noah Akiona 259/656

HAN: Todd Dumlao 191/463

DMS: Tyler Buckles 201/Caleb Ceberano 466

STL: Brandon Nakaoka 235/642

IOL: Laine Shimokawa 233/Connor

Miyake 599

Junior Varsity

Punahou Blue 3, Mid-Pacific 0

Kamehameha 3, Hawaii Baptist 0

Damien 3, Hanalani 0

‘Iolani 3, Saint Louis 0