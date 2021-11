Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Outrigger Rainbow Classic—Northern Colorado vs. Hawaii Hilo, 4:30 p.m.; Pacific at Hawaii, 7 p.m.; games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center. Also, PacWest/GNAC Challenge—Hawaii Pacific vs. Alaska Anchorage, 1 p.m.; Alaska vs. Chaminade, 3 p.m.; games at McCabe Gym.

CHEERLEADING

OIA: Preseason meet, 1 p.m., at Radford High.

CROSS COUNTRY

OIA: Qualifying Meet, 8:30 a.m., at Central Oahu Regional Park.

FOOTBALL

OIA Open Division: Campbell at Leilehua, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game; Kahuku at Mililani, varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Radford vs. Kalani at Kaiser High, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game; McKinley at Nanakuli, 6 p.m.; Kalaheo at Waialua, 7 p.m.

SOCCER

PacWest men: Chaminade at Hawaii Hilo, 2:30 p.m., at UHH Baseball Stadium.

PacWest women: Chaminade at Hawaii Hilo, noon, at UHH Baseball Stadium.

SOFTBALL

College: Fall Preseason Classic Tournament—Chaminade vs. Fullerton College, 10 a.m.; Chaminade at Hawaii, noon; Fullerton College at Hawaii, 2 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Invite, 10:30 a.m., at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific at Hawaii Hilo, 6 p.m., at Vulcan gym; Point Loma at Hawaii Pacific, 7 p.m., at The Shark Tank.

SUNDAY

BASKETBALL

College men: PacWest/GNAC Challenge—Hawaii Pacific vs. Alaska, 1 p.m.; Alaska Anchorage, 3 p.m.; games at McCabe gym. Also, Simpson (Calif.) at Hawaii Hilo, 3 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium

VOLLEYBALL

Big West women: UC San Diego at Hawaii, 5 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

VOLLEYBALL

ILH

Friday

Varsity girls Division I

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-11, 25-18, 25-16

Punahou def. Kamehameha 28-26, 21-25 25-15, 25-20

Varsity girls Division II

Le Jardin def. University 25-20, 25-22, 25-22

Maryknoll def. Damien 14-25, 25-20, 23-25, 25-20, 15-10

OIA WEST

Wednesday

Varsity girls

Mililani def. Radford 25-19, 25-15, 25-19

White Division

Mililani def. Radford 21-14, 21-13

Junior varsity girls

Mililani def. Radford 21-7, 21-10

BIIF

Varsity girls

Konawaena def. Parker 25-14, 25-9, 25-5

Junior varsity girls

Konawaena def. Parker 25-15, 15-25, 15-13

BOWLING

ILH

Friday

Varsity boys

Kamehameha 3, ‘Iolani 0

Hanalani 3, Assets 0

Punahou 3, Damien 0

Hawaii Baptist 2, Maryknoll 1

Mid-Pacific 3, Island Pacific 0

High games/series—KS: Chansen Law 238/Laakea Kaalouahi 503. Iol: Laine Shimokawa 205/Miyake Connor 556. Han: Alejandro Fellers 186/478. Asts: Keone Mahi 152/426. DMS: Caleb Celebrano 179/534. Pun: Ryden Iwamoto 198/538. HBA: Nicholas Kidd 208/Justin Sumiye 585. IPA: Alvina Mamala 132/324. MPI: Jordan Lampitelli 219/Xaiver Huang 500.

Junior varsity boys

‘Iolani 2, Kamehameha 1

Hanalani 3, Punahou Gold 0

Damien 2, Punahou Blue 1

Junior varsity girls

‘Iolani Red 2, Punahou 1

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Varsity girls

Kalaheo 1821, Kaimuki 861

Moanalua 2092, Kahuku 396

Kaiser 1922, Kailua 1347

Kalani 2058, Farrington 0

Campbell 652, Waianae 0

Kapolei 1742, Nanakuli 704

Pearl City 2069, Waipahu 650

Radford 1802, Waialua 1675

High scorers—Kalh: Elena Provencal 495. Kaim: Isabella Maria Eteuati 436. Moan: Lexi Tokuda 548. Kah: Theaonalani Wasson 396. Kais: JunYang Liang 514. Kail: Laurenn Fujikawa 469. Kaln: Tifany Subramaniam 527. Camp: Jessica Sargent 354. Kapo: Arie An Queja 488. Nan: Elana Lincoln 385. PC: Chanyn Santos 525. Waip: Taylor Fukunaga 346. Rad: Sydney Edwards 468. Wail: Kaulana Lausterer 458.