CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Northwest Indian at Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at The Shark Tank.

College women: Bank of Hawaii Classic—Prairie View A&M vs. Portland State, 9 a.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center. Also, Multnomah at Hawaii Hilo, 1 p.m., at UHH gym.

CROSS COUNTRY

OIA East: Divisional Championships, 3 p.m., at Central Oahu Regional Park.

OIA West: Divisional Championships, 8:30 a.m., at Central Oahu Regional Park.

FOOTBALL

Mountain West: Colorado State at Hawaii, 6 p.m., at Clarence T.C. Ching Complex.

OIA Open Division: Mililani at Campbell, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division I: Castle at Waipahu, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Waialua at Radford, 6 p.m.; McKinley vs. Kalaheo at Kailua High, 6 p.m.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

ILH girls Division I: Championship Tournament final—Kamehameha at Punahou, 4 p.m.

ILH girls Division II: Championship Tournament, final—University at Le Jardin, 2 p.m.

SUNDAY

BASKETBALL

College women: Bank of Hawaii Classic—Prairie View A&M vs. Portland, 2:30 p.m.; Portland State at Hawaii, 5 p.m.; games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

TENNIS

College women: Hawaii/Stanford Invite, time TBA, location TBA.

BOWLING

OIA WEST

Thursday

Varsity Girls

1. Pearl City, 2,259; 2. Kapolei, 2,002; 3. Mililani, 1,569; 4. Radford, 1,547; 5. Waipahu, 1,043; 6. Campbell, 813; 7. Waialua, 478; 8. Leilehua, 458; 9. Waianae, 298; 10. Nanakuli, 278.

High Game/Series—PC: Samantha Kanehailua, 247/ 624. Kapo: Jayna Yockman, 167/462. Mil: Tory Spacek,181/ Brynn Vincent 273. Rad: Evy Ferreira, 163/429. Waip: Rachel Tabion, 149/ Sharie Mamaud 374. Camp: Shayna Bright, 144/4223. Wail: Melanie Zara, 113/252. Lei: Jaylynn Baker, 213/458. Wain: Darrilyn Bland-Kyle, 102/298. Nan: Ladayna Aranas 94/278

Varsity Boys

1. Pearl City, 2,404; 2. Mililani, 2,385; 3. Leilehua, 2,175; 4. Waipahu, 2,169; 5. Kapolei, 1,821; 6. Aiea, 1,720; 7. Campbell, 1,561; 8. Nanakuli, 1,243; 9. Waialua, 988; 10. Waianae, 424; 11. Radford, 314.

High Game/Series—PC: Shaine Fujii, 247/621. Mil: Michael Weyl, 222/636. Lei: Puka Natividad, 180/Guylen Shimabukuro, 469. Waip: Draven Sagucio, 164/ Jacob Galisa, 448. Kapo: Dakota Kaina, 192/362. Aiea: Brennan Naito, 189/465. Camp: Kaeden Hasebe, 169/416. Nan: Sonny Carrick, 167/453. Wail: Kekai Nakai, 142/359. Wain: Dalton Kahookele, 143/424. Rad: Antonio Walker, 119/314.