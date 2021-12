Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

College Men: Hawaii Pacific at Hawaii,

7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

VOLLEYBALL

HHSAA girls Division I state championships: First-Round—Mililani at Kamehameha-Maui, 3:30 p.m.

HHSAA girls Division II state championships: First-round—First-round, At Kaimuki High—Radford vs. Molokai, 5 p.m.; Damien vs. Leilehua, 7 p.m.; At Waipahu High—Maryknoll vs. Konawaena, 5 p.m.; Kalaheo vs. Le Jardin, 7 p.m.

THURSDAY

BOWLING

HHSAA boys state championships:

8 a.m., at Leeward Bowl.

HHSAA girls state championships:

2 p.m., at Leeward Bowl.

VOLLEYBALL

HHSAA girls division I state championships: Quarterfinals, At Moanalua High—Moanalua vs. Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.; Mililani/Kamehameha-Maui vs. Punahou, 7 p.m.; At McKinley High—Hilo vs. Kahuku, 5 p.m.; Kamehameha vs. Baldwin, 7 p.m.

HHSAA girls division II state championships: Quarterfinals, At Kaimuki High—Damien/Leilehua winner vs. Hawaii Prep,

5 p.m.; Radford/Molokai winner vs. University, 7 p.m. At Waipahu High—Maryknoll/Konawaena winner vs. Waimea, 5 p.m.;

Kalaheo/Le Jardin winner vs. Seabury Hall,

7 p.m.; Also, consolation semifinals—Damien/Leilehua loser vs. Radford/Molokai loser, 3:30 p.m., at Kaimuki High; Kalaheo/Le Jardin loser vs. Maryknoll/Konawaena loser, 3:30 p.m., at Waipahu High.

HHSAA Sporter Air Rifle State Championship

Individual—Boys

Prone Stand. Kneel. Qual. Final Indiv.

1. Terlep, Colby KS-Hawaii 188-7 167-2 188-8 543-17 89.0 632.0

2. Matsuoka, Chasen Punahou 181-5 165-2 187-9 533-16 86.8 619.8

3. Suh, Jay Kalani 189-11 156-1 182-2 527-14 88.9 615.9

4. Francoise, Jayden Leilehua 178-2 169-3 180-4 527-9 86.3 613.3

5. Morita, Micah St. Louis 190-8 156-0 179-4 525-12 86.9 611.9

6. Guerra, Chris Moanalua 184-5 163-1 177-3 524-9 86.4 610.4

7. Baker, Chronos Punahou 184-8 169-2 179-3 532-13 75.7 607.7

8. Soda, Kainoa Kailua 186-6 164-1 174-5 524-12 77.2 601.2

9. Lampitelli, Jordan Mid-Pacific 187-7 159-2 176-3 522-12 0.0 522.0

10. Tafolo-Lin, Yi-Zhi Bronson Moanalua 181-4 165-2 176-2 522-8 0.0 522.0

11. Kawada, Zachary Kaiser 183-3 161-1 178-3 522-7 0.0 522.0

12. Harrison, Ethan Mid-Pacific 190-9 156-3 173-3 519-15 0.0 519.0

13. Galdones, Nikolas Hilo 189-9 162-1 166-3 517-13 0.0 517.0

14. Sarme Shin, Kingston Hilo 180-5 170-4 167-2 517-11 0.0 517.0

15. Fujino, Colby Mid-pacific 183-5 153-2 178-5 514-12 0.0 514.0

16. Chinen, Raiven Waiakea 182-5 151-2 179-4 512-11 0.0 512.0

17. Andres, Jordan Kauai 182-6 159-1 171-2 512-9 0.0 512.0

18. Hering, Thomas Kalani 183-6 161-2 168-1 512-9 0.0 512.0

19. Delara, Sean Pearl City 187-8 150-0 174-5 511-13 0.0 511.0

20. Lau, Landon Moanalua 179-5 162-3 169-3 510-11 0.0 510.0

21. Doble, Rory Punahou 178-2 151-2 179-6 508-10 0.0 508.0

22. Fo, Dylan Hanalani 185-6 150-0 172-2 507-8 0.0 507.0

23. Takakusagi, Kylan Waimea 180-3 152-2 175-2 507-7 0.0 507.0

24. Fong, Aidan Moanalua 176-8 148-1 178-3 502-12 0.0 502.0

25. Loo, Nathan Mid-Pacific 182-4 149-1 171-2 502-7 0.0 502.0

Individual—Girls

Prone Stand. Kneel. Qual. Final Indiv.

1. Akina, Olivia Moanalua 191-9 174-3 174-2 539-14 93.1 632.1

2. Bailey, Kuumana KS-Maui 182-1 173-1 184-10 539-12 87.4 626.4

3. Iwamoto, Kylie KS-Hawaii 191-10 168-2 182-5 541-17 85.4 626.4

4. Tokuda, Lexi Moanalua 189-8 171-3 182-6 542-17 83.8 625.8

5. Murakami, Kylie Mid-Pacific 189-7 169-2 174-4 532-13 90.7 622.7

6. Sun, Ariana Sacred Hearts 191-9 164-1 182-4 537-14 85.4 622.4

7. Sekiya, Claire Hanalani 185-9 172-0 177-3 534-12 83.5 617.5

8. Guillermo, Alexys Kaley P5/ULS 188-9 166-4 180-5 534-18 82.4 616.4

9. Akina, Love Moanalua 188-5 165-1 178-4 531-10 0.0 531.0

10. Choy, Kaitlyn Sacred Heart 196-12 164-2 170-6 530-20 0.0 530.0

11. Lee, Calleigh-Rose KS-Hawaii 189-6 161-1 176-5 526-12 0.0 526.0

12. Muranaka, Dakota Keaau 178-3 172-2 176-2 526-7 0.0 526.0

13. Garlutzo, Autumn Sacred Heart 189-11 159-1 177-2 525-14 0.0 525.0

14. Liang, Jun Yang Kaiser 193-7 159-0 173-4 525-11 0.0 525.0

15. Madiam, Hannah Kalaheo 186-6 165-0 173-3 524-9 0.0 524.0

16. Oshiro, Skyla Pearl City 189-6 157-1 177-3 523-10 0.0 523.0

17. Iwamoto, Ereyn MPI 186-7 162-1 174-5 522-13 0.0 522.0

18. Iyo, Briani KS-Hawaii 188-8 157-3 176-3 521-14 0.0 521.0

19. Urasaki, Carys Waiakea 186-5 160-4 175-2 521-11 0.0 521.0

20. Au, Cassandra Moanalua 188-7 157-1 175-4 520-12 0.0 520.0

21. Dangaran, Jaylyn Leilehua 183-7 173-3 164-2 520-12 0.0 520.0

22. Shimizu, Jessie Waiakea 179-5 159-2 181-3 519-10 0.0 519.0

23. Santos, Chanyn Pearl City 182-5 163-2 174-3 519-10 0.0 519.0

24. Suzuki, Lauren Pearl City 190-10 158-0 170-3 518-13 0.0 518.0

25. Dias, Caetlin P5/Hawaii Baptist 187-8 155-1 175-3 517-12 0.0 517.0

Team—Boys

Prone Standing Kneel. Team

1. Mid-Pacific 742-25 617-8 698-13 2057-46

2. Moanalua 715-21 633-7 686-12 2034-40

3. KS-Hawaii 726-20 617-7 676-14 2019-41

4. Kauai 738-22 593-3 670-9 2001-34

5. Kalani 729-21 624-4 636-4 1989-29

6. Kaiser 723-14 596-8 658-9 1977-31

7. Pearl City 734-26 547-4 671-13 1952-43

8. Baldwin 689-10 540-3 620-4 1849-17

Team—Girls

Prone Standing Kneel. Team

1. Moanalua 746-25 666-8 706-15 2118-48

2. Mid-Pacific 741-26 648-6 692-15 2081-47

3. KS-Hawaii 752-31 624-6 700-18 2076-55

4. Pearl City 746-28 618-4 668-9 2032-41

5. Waiakea 731-19 593-6 685-8 2009-33

6. KS-Maui 725-17 619-3 662-14 2006-34

7. Waimea 700-10 539-3 607-4 1846-17

Soccer

ILH

Boys’ Junior Varsity

Punahou (B) 3, St. Louis 0

MLS

MVP Winners

2021: Carles Gil, New England

2020: Alejandro Pozuelo, Toronto

2019: Carlos Vela, Los Angeles FC

2018: Josef Martinez, Atlanta United

2017: Diego Valeri, Portland

2016: David Villa, New York City

2015: Sebastian Giovinco, Toronto

2014: Robbie Keane, Los Angeles

2013: Mike Magee, Chicago

2012: Chris Wondolowski, San Jose

2011: Dwayne De Rosario, D.C.

2010: David Ferreira, Dallas

2009: Landon Donovan, Los Angeles

2008: Guillermo Barro Schelotto, Columbus

2007: Luciano Emilio, D.C.

2006: Christian Gomez, D.C.

2005: Taylor Twellman, New England

2004: Amado Guevara, MetroStars

2003: Preki Radosavljevic, Kansas City

2002: Carlos Ruiz, Los Angeles

2001: Alex Pineda Chacon, Miami

2000: Tony Meola, Kansas City

Champions league

FIRST ROUND

Top two in each group advance

a-advanced to Round of 16

GROUP A

GP W D L GF GA Pts

a-Man. City 6 4 0 2 18 10 12

a-PSG 6 3 2 1 13 8 11

RB Leipzig 6 2 1 3 15 14 7

Club Brugge 6 1 1 4 6 20 4

GROUP B

GP W D L GF GA Pts

a-Liverpool 6 6 0 0 17 6 18

a-Atlético Madrid 6 2 1 3 7 8 7

Porto 6 1 2 3 4 11 5

AC Milan 6 1 1 4 6 9 4

GROUP C

GP W D L GF GA Pts

a-Ajax 6 6 0 0 20 5 18

a-Sporting Lisbon 6 3 0 3 14 12 9

Borussia Dortmund 6 3 0 3 10 11 9

Besiktas 6 0 0 6 3 19 0

GROUP D

GP W D L GF GA Pts

a-Real Madrid 6 5 0 1 14 3 15

a-Inter Milan 6 3 1 2 8 5 10

Sheriff 6 2 1 3 7 11 7

Shakhtar Donetsk 6 0 2 4 2 12 1

GROUP E

GP W D L GF GA Pts

a-Bayern Munich 5 5 0 0 19 3 15

Barcelona 5 2 1 2 2 6 7

Benfica 5 1 2 2 5 9 5

Dynamo Kyiv 5 0 1 4 1 9 1

GROUP F

GP W D L GF GA Pts

a-Man. Utd. 5 3 1 1 10 7 10

Villarreal 5 2 1 2 9 7 7

Atalanta 5 1 3 1 10 10 6

Young Boys 5 1 1 3 6 11 4

GROUP G

GP W D L GF GA Pts

Lille 5 2 2 1 4 3 8

RB Salzburg 5 2 1 2 7 6 7

Sevilla 5 1 3 1 5 4 6

Wolfsburg 5 1 2 2 4 7 5

GROUP H

GP W D L GF GA Pts

a-Chelsea 5 4 0 1 10 1 12

a-Juventus 5 4 0 1 9 6 12

Zenit St. Petersburg 5 1 1 3 7 7 4

Malmö 5 0 1 4 1 13 1

Tuesday

Paris Saint-German 4, Club Brugge 1

RB Leipzig 2, Manchester City 1

Liverpool 2, AC Milan 1

Atlético Madrid 3, Porto 1

Ajax 4, Sporting Lisbon 2

Borussia Dortmund 5, Besiktas 0

Real Madrid 2, Inter Milan 0

Shakhtar Donetsk 1, Sheriff 1

Today

Bayern Munich vs. Barcelona, 10 a.m.

Benfica vs. Dynamo Kiev, 10 a.m.

Atalanta vs. Villarreal, 10 a.m.

Manchester Utd. vs. Young Boys, 10 a.m.

RB Salzburg vs. Sevilla, 10 a.m.

Wolfsburg vs. Lille, 10 a.m.

Juventus vs. Malmö, 7:45 a.m.

Zenit St. Petersburg vs. Chelsea, 7:45 a.m.