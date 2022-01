Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

ILH boys, Division II: ‘Iolani at Hawaii Baptist, 6:30 p.m. Division III: Assets at Hawaiian Mission Academy, 6:30 p.m.

ILH girls, Division II: Damien at Hawaii Baptist, 5 p.m. Division III: Island Pacific at Hawaiian Mission Academy, 5 p.m.; La Pietra at St. Andrew’s, 5:30 p.m.

OIA East Boys: Anuenue at Moanalua; Farrington at Kailua; Kahuku at Kalani; Roosevelt at Kaiser; Kalaheo at McKinley; Castle at Kaimuki. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV.

OIA West Boys: Leilehua at Kapolei; Campbell at Mililani; Nanakuli at Aiea; Waipahu at Pearl City; Radford at Waialua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV.

SOCCER

ILH boys: Kamehameha at Saint Louis; Damien at ‘Iolani; Pac-Five at Punahou; Le Jardin at Mid-Pacific. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Farrington at Kalani (girls at

2 p.m.; boys at 4 p.m.); Kahuku at McKinley (girls at 2 p.m.; boys at 4 p.m.); Kailua at Kaiser (girls at 5:30 p.m.; boys at 7:30 p.m.); Roosevelt at Kaimuki (boys at

4 p.m.); Kalaheo at Moanalua (boys at 5:30 p.m.).

THURSDAY

BASKETBALL

Big West men: UC Irvine at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest men: Dominican at Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at The Shark Tank; Academy of Art at Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Dominican at Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at The Shark Tank; Academy of Art at Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH boys, Division I: Damien at Punahou, 6:30 p.m.; Saint Louis at Kamehameha, 6:30 p.m.; Mid-Pacific at Maryknoll, 6:30 p.m. Division I-AA: Maryknoll at Saint Louis, 6:30 p.m. Division II: Le Jardin vs. University, 5 p.m. at Saint Louis; Kamehameha at Hanalani, 6 p.m.

ILH girls, Division I: Punahou at Kamehameha, 5 p.m.; ‘Iolani at Maryknoll, 5 p.m. Division II: ‘Iolani vs. University, 5 p.m. at Sacred Hearts; Punahou at Mid-Pacific, 6 p.m.; Kamehameha at Sacred Hearts, 6:30 p.m.

OIA East Girls: Kahuku at Farrington (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV). Varsity only, 6:30 p.m. start: Kalani at McKinley; Moanalua at Roosevelt; Kailua at Kaiser; Anuenue at Castle.

OIA West Girls: Mililani at Pearl City; Radford at Campbell; Kapolei at Waipahu. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV. Varsity only, 6:30 p.m. start: Aiea at Leilehua; Waianae at Waialua.

SOCCER

ILH girls: Kamehameha at ‘Iolani; Punahou at Mid-Pacific; Punahou I-AA vs. Pac-Five at Kapiolani Park No. 1. Games start at 4:15 p.m.

OIA East girls: Kalaheo at Moanalua, 7:30 p.m.

OIA

Girls’ Varsity

Radford 85, Pearl City 11

Girls’ Junior Varsity

Pearl City 35, Radford 15

ILH

Boys Varsity I

Maryknoll 52, Punahou 50

Boys’ Varsity II

Punahou II 53, St. Louis II 22

Girls’ Varsity I

Punahou 54, Maryknoll 40

Girls’ Varsity II

Hanalani 52, Kamehameha 30

BIIF

Girls’ Varsity

Hawaii Prep 61, Kohala 7

College Men

EAST

Penn St. 66, Rutgers 49

Syracuse 77, Pittsburgh 61

Towson 78, Hofstra 66

West Virginia 70, Oklahoma St. 60

SOUTH

Auburn 81, Alabama 77

Davidson 77, UMass 67

Florida St. 65, Miami 64

Kentucky 78, Vanderbilt 66

Tennessee 66, South Carolina 46

MIDWEST

Akron 84, Ball St. 74

Dayton 68, Saint Louis 63

E. Michigan 99, Cent. Michigan 68

Illinois 81, Nebraska 71

Kansas 62, Iowa St. 61

Marquette 87, DePaul 76

N. Illinois 65, Kent St. 63

N. Iowa 80, Indiana St. 74, OT

Ohio 85, Bowling Green 78

Toledo 75, Miami (Ohio) 72

SOUTHWEST

Texas 66, Oklahoma 52

Texas A&M 67, Mississippi 51

Texas Tech 65, Baylor 62

FAR WEST

Fresno St. 79, San Jose St. 59

Stanford 75, Southern Cal 69

UMKC 98, Patriots 57

College Women

Top 25

No. 9 Iowa St. 73, No. 25 Kansas St. 70

No. 15 Georgia Tech 63, Pittsburgh 52

Big West

UC Irvine 59, UC San Diego 44

Sony Open in Hawaii tee times

Thursday; At Waialae Country Club

TEE #1

7:10—Brian Harman, Kramer Hickok, Hank Lebioda

7:20—Cameron Percy, Sepp Straka, Roger Sloan

7:30—Brendan Steele, Parker McLachlin, Harry Higgs

7:40—Hudson Swafford, Tyler Duncan, Kevin Chappell

7:50—Si Woo Kim, Brian Gay, Patton Kizzire

8:00—K.H. Lee, J.T. Poston, Wesley Bryan

8:10—Ryan Palmer, Adam Long, Jim Furyk

8:20—Erik van Rooyen, Richy Werenski, Michael Thompson

8:30—David Lipsky, Sahith Theegala, Austin Smotherman

8:40—Michael Gligic, Nick Hardy, Chad Ramey

8:50—Trey Mullinax, Brandon Wu, Jared Sawada

9:00—Alex Smalley, Dawie van der Walt, Kevin Carll

11:50—Ryan Armour, Jerry Kelly, Scott Gutschewski

12:00—Kyle Stanley, Camilo Villegas, John Huh

12:10—Satoshi Kodaira, Rory Sabbatini, Mark Hubbard

12:20—Lucas Glover, Joel Dahmen, Nate Lashley

12:30—Matt Kuchar, Jimmy Walker, Luke Donald

12:40—Sungjae Im, Marc Leishman, Matt Jones

12:50—Cameron Smith, Talor Gooch, Kevin Na

1:00—Russell Henley, Emiliano Grillo, Henrik Norlander,

1:10—Max McGreevy, David Skinns, Keita Nakajima,

1:20—Curtis Thompson, Brett Drewitt, Chan Kim

1:30—Ben Kohles, Andrew Novak, Brent Grant

1:40—Vince Whaley, Seth Reeves, BJ Doucett

Blank

TEE #10

7:10—Tom Hoge, Denny McCarthy, Sam Ryder

7:20—Andrew Putnam, Russell Knox, Vaughn Taylor

7:30—Keegan Bradley, Brian Stuard, Maverick McNealy

7:40—Jim Herman, Martin Trainer, Brandt Snedeker

7:50—Branden Grace, Brendon Todd, Keith Mitchell

8:00—Abraham Ancer, Harris English, Billy Horschel

8:10—Hideki Matsuyama, Kevin Kisner, Webb Simpson

8:20—Bo Van Pelt, Kelly Kraft, Adam Schenk

8:30—Aaron Rai, Joshua Creel, Takumi Kanaya

8:40—Cameron Young, Callum Tarren, Andy Ogletree

8:50—Taylor Pendrith, Paul Barjon, Peter Jung

9:00—Stephan Jaeger, Jared Wolfe, Koichiro Ishika

11:50—Peter Malnati, Chesson Hadley, J.J. Spaun

12:00—Bill Haas, Beau Hossler, Christiaan Bezuidenhout

12:10—Austin Cook, Ryan Moore, Chris Kirk

12:20—Seamus Power, Cam Davis, Charles Howell III

12:30—Stewart Cink, Corey Conners, Graeme McDowell

12:40—Jason Kokrak, Robert Streb, Zach Johnson

12:50—Sung Kang, Kevin Tway, William McGirt

1:00—Bo Hoag, Jim Knous, Greyson Sigg

1:10—Adam Svensson, Hayden Buckley, Justin Lower

1:20—Joseph Bramlett, Kurt Kitayama, Rikuya Hoshino

1:30—Chase Seiffert, Davis Riley, Haotong Li

1:40—Lee Hodges, Dylan Wu, Garrett Okamura