Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

ILH boys, Division III: Assets at Hawaiian Mission Academy, 5 p.m.

ILH girls, Division I: ‘Iolani at Punahou, 6:30 p.m. Division II: Hawaii Baptist at Kamehameha, 3:30 p.m.; Hanalani at Punahou, 5 p.m. Division III: Island Pacific at La Pietra, 5 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

ILH boys, Division I: Maryknoll at Kamehameha, 5 p.m.; Damien at Saint Louis,

6 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 6:30 p.m. Division II: Maryknoll vs. University, 5 p.m. at Le Jardin; Saint Louis at Hawaii Baptist,

6 p.m.; Punahou at Le Jardin, 6:30 p.m.

ILH girls, Division I: Kamehameha at

‘Iolani, 5 p.m.; Maryknoll at Punahou, 6:30 p.m. Division I-AA: Kamehameha at Punahou, 5 p.m.

Division II: Hawaii Baptist vs. University,

5 p.m. at Sacred Hearts; Damien at Hanalani, 6 p.m.; Mid-Pacific at Sacred Hearts, 6:30 p.m.

OIA East Girls: Moanalua at Kahuku; Castle at Farrington. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV. Varsity only, 6:30 p.m. start: Anuenue at Kalani; Roosevelt at Kaiser; Kalaheo at Kailua.

OIA West Girls: Kapolei at Mililani; Nanakuli at Pearl City. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow 15 minutes after conclusion of JV. Varsity only, 6:30 p.m. start: Waipahu at Leilehua; Campbell at Waianae; Waialua at Aiea.

SOCCER

ILH boys: Pac-Five at Saint Louis; Damien at Mid-Pacific; ‘Iolani at Kamehameha; Punahou vs. Le Jardin at Kapiolani Park No. 2. Games start at 4:15 p.m.

OIA West: Mililani at Waianae (girls at 5:30 p.m.); Campbell at Kapolei (girls at

7 p.m.); Pearl City at Waipahu (girls at

7 p.m.); Kapolei at Campbell (boys at

7 p.m.); Waipahu at Pearl City (boys at

7 p.m.); Waianae at Mililani (boys at 7 p.m.); Nanakuli at Radford (girls at 5:30 p.m.; boys at 7 p.m.); Leilehua at Waialua (girls at 5:30 p.m.; boys at 7:30 p.m.).

FOOTBALL

Polynesian Bowl

At Kunuiakea Stadium

Saturday

Makai 0 7 0 10 – 17

Mauka 0 3 0 0 – 3

Mauka—FG Jayden Fielding 28

Makai—Noah 3 run (Ethan Sanchez kick)

Makai—FG Sanchez 26

Makai—Jaishawn Barham 29 interception return (Sanchez kick)

RUSHING—Makai: Taariq Al-Uqdah 1-5, Noah Bartley 3-4, Lalio Kaluna 1-1, Fifita 5-(minus-1), Justyn Martin 1-(minus-12). Mauka: Tayen Jackson 7-9, Gavin Sawchuk 1-3, Jayden Maiava 4-2, Brody Bantolina 2-2, Tavorus Jones 4-(minus-9), Team 2-(minus-21).

PASSING—Makai: Fifita 12-24-1-130, Martin 7-13-0-60. Mauka: Maiava 11-16-1-138, Jackson 4-10-1-36.

RECEIVING—Makai: Travis Hunter 5-54, Kevin Coleman 5-47, Jacob Newell 2-28, Jadyn Marshall 2-22, Bartley 2-15, Keyan Burnett 1-11, Devon Tauaefa 1-11, Kaluna 1-2. Mauka: Tetairoa McMillan 5-62, Holden Staes 3-27, Jaleel Skinner 2-54, Kamakana Mahiko 2-14, Jarinn Kalama 1-18, Sawchuk 1-0, Jones 1-(minus-1).

Running

Chapson Diamond Head

Dash 8K Run

Sunday

At Kapiolani Park

Female Open Winners

Name Chip Time

1. Tiffany Nakamura 32:30.7

2. Rebecca Canfield 32:53.8

3. Emily Naylor 34:12.7

Female 15 To 19

Name Chip Time

1. Mattox Telwar 40:11.6

2. Jessica Phung 40:57.1

3. Hailey Ankenbauer 44:31.8

Female 20 To 24

Name Chip Time

1. Lucy Lightle 56:26.6

Female 25 To 29

Name Chip Time

1. Stephanie Romaro 45:08.5

2. Geena Akahoshi 46:28.7

3. Rachel Dimonda 49:56.1

Female 30 To 34

Name Chip Time

1. Caroline Becker 36:19.6

2. Rebekah Mazany 37:43.0

3. Lauren Pangle 38:56.1

Female 35 To 39

Name Chip Time

1. Simone Winkler 34:35.5

2. Yumi Yang 40:07.1

3. Ashley Barron 46:23.7

Female 40 To 44

Name Chip Time

1. Shayna Nakama 40:25.5

2. Trisha Ching 44:30.6

3. Tracy Gordon 50:12.6

Female 45 To 49

Name Chip Time

1. Grace Sousa 35:04.8

2. Gwen O’connor 43:29.9

3. Yvonne Long 48:12.2

Female 50 To 54

Name Chip Time

1. Sheila Desa 40:05.8

2. Dawn Romero 45:54.3

3. Lea Ferst 49:27.2

Female 55 To 59

Name Chip Time

1. Jeanine Nakakura 43:18.2

2. Cecile Chisholm 45:19.4

3. Sheila Beermann 54:48.6

Female 60 To 64

Name Chip Time

1. Naomi Morita 41:32.4

2. Rhonda Black 48:28.1

3. Yvette Flynn 49:37.8

Female 65 To 69

Name Chip Time

1. Eriko Nishio Fong 45:24.0

2. Annie Marshall 48:24.1

3. Connie Comiso 49:39.9

Female 75 To 79

Name Chip Time

1. Barbara Ross 1:10:01.6

Female 80 To 84

Name Chip Time

1. Joy Schoenecker 1:19:16.3

Male Open Winners

Name Chip Time

1. Cosmo Brossy 26:51.4

2. Jonathon Bermudez 28:33.5

3. Andrew Mchowell 28:48.8

Male 10 To 14

Name Chip Time

1. Kazuya Fukuda 37:28.4

Men 15 To 19

Name Chip Time

1. Gosei Doi 32:36.2

Men 20 To 24

Name Chip Time

1. Brian Bissen 39:55.0

Men 25 To 29

Name Chip Time

1. Dan Kaneko 30:01.7

2. Ian Wong 32:57.2

3. Adam Gabriel 51:09.1

Men 30 To 34

Name Chip Time

1. Everett Jellinek 29:06.3

2. Christopher Salas 29:24.4

3. Kevin Enriques 30:17.7

Men 35 To 39

Name Chip Time

1. Karl Schnaitter 29:07.4

2. Michael Cacal 30:57.9

3. Luis Martinezbido 33:36.9

Men 40 To 44

Name Chip Time

1. Diment Singh 31:42.0

2. Larry Au 33:43.9

3. John Schlaud 34:33.4

Men 45 To 49

Name Chip Time

1. Kane Ng-Osorio 36:00.0

2. Gregory Kuzma 45:28.4

3. Donn Murakami 56:12.4

Men 50 To 54

Name Chip Time

1. Lucas Tettamente 29:36.0

2. Pete Boksanski 29:50.7

3. Michael Garrison 38:02.9

Men 55 To 59

Name Chip Time

1. Jonathan Lyau 31:09.2

2. Paul Matten 33:29.2

3. Stan Roth 36:55.8

Men 60 To 64

Name Chip Time

1. Craig Knohl 36:16.9

2. Jon Hinazumi 40:32.0

3. Doug Tonokawa 40:48.2

Men 65 To 69

Name Chip Time

1. Millard Sappington 33:58.2

2. Philip Edelen 37:09.5

3. John Wat 39:16.2

Men 70 To 74

Name Chip Time

1. Warren Nishimoto 48:32.8

2. Kevin Beermann 54:49.5