CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

Big West men: UC Santa Barbara at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Division I-AA: Maryknoll at Kamehameha, 3 p.m.

Division II: Saint Louis vs. University, 2 p.m. at Le Jardin; Hanalani at Le Jardin, 3:30 p.m.

Division III: Lanakila Baptist vs. Assets, 10 a.m. at Hanalani.

ILH girls, Division I: Punahou at Kamehameha, 4:30 p.m.; ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

Division II: Sacred Hearts at Hawaii Baptist, 10 a.m.; University at Hanalani, 11:30 a.m.; Damien at Mid-Pacific, 1 p.m.

Division III: Island Pacific at St. Andrew’s, 10 a.m. OIA East Girls: Anuenue at Kahuku, 6:30 p.m.

SOCCER

ILH girls: Damien vs. Pac-Five, 9 a.m., at Waipio Peninsula Soccer Complex Field No. 6; Punahou I-AA at ‘Iolani, 2:30 p.m.

OIA East: Kaiser at Moanalua (girls at 2 p.m.); Moanalua at Kaiser (boys at 2 p.m.); Kahuku at Kaimuki (boys at 4 p.m.); McKinley at Kalani (girls at 2 p.m.; boys at 4 p.m.); Kailua at Castle (girls at 5:30 p.m.; boys at 7 p.m.); Kalaheo at Farrington (girls at 5:30 p.m.; boys at 7 p.m.).

SUNDAY

No local sporting events scheduled

SOCCER

ILH

Friday

Varsity boys

Le Jardin 1, ‘Iolani 1

Saint Louis 2, Damien 0

Punahou 4, Mid-Pacific 0

BASKETBALL

ILH

Friday

Varsity Boys

Division I

Mid-Pacific 39, Kamehameha 31

Varsity Girls

Division II

Hawaii Baptist 44, Damien 36

Thursday

Varsity Girls

Division II

Mid-Pacific 54, University 43

Hanalani 50, Hawaii Baptist 45

OIA EAST

Final standings

Girls Division I

TEAM W L GB

Kaiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0 —

Roosevelt. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1

Moanalua. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 2

Kahuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 3

Farrington. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5

Kalani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 6

Castle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8

Girls Division II. . . . . . . . . . . . . .

TEAM W L GB

Kalaheo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 —

Kailua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 —

McKinley. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2

Anuenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 4

OIA WEST

Final standings

Girls Division I

TEAM W L GB

Campbell. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 —

Mililani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1

Radford. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2

Nanakuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4

Leilehua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4

Kapolei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5

Waipahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6

Girls Division II

Waianae. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 —

Pearl City. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1

Aiea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1

BIIF

Friday

Varsity girls

Konawaena 53, Keaau 17

Junior varsity girls

Konawaena 36, Keaau 28