CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

BASKETBALL

ILH boys, Division II: Punahou at Le Jardin, 5 p.m.

Division III: Assets at Hawaiian Mission Academy, 6:30 p.m.

ILH girls, Division I: ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

Division II: Damien at Kamehameha, 5 p.m.; ‘Iolani at Hanalani, 6 p.m.; Sacred Hearts at Mid-Pacific, 6 p.m.

Division III: La Pietra at Hawaiian Mission Academy, 6 p.m.; Island Pacific at St. Andrew’s, 5:30 p.m.

SOCCER

ILH girls: Kamehameha at Punahou, 4:15 p.m.

TENNIS

COLLEGE MEN

Hawaii 4, Weber State 1

Saturday

at Las Vegas

Singles

1. Andre Ilagan (UH) def. Sebastian Buxman (WSU) 6-2, 7-5

2. Blaz Seric (UH) def. Tristan Sarap (WSU) 6-4, 7-5

3. Simao Telo Alves (UH) vs. Arthur Serafim (WSU) 2-6, 7-6 (8-6), unfinished

4. Guillaume Tattevin (UH) def. Elyes Marouani (WSU) 6-3, 2-6, 6-2

5. Karl Collins (UH) vs. Bo-Han Li (WSU) 6-7, 3-2, unfinished

6. Kilian Maitre (UH) def. Chia-Chien Lin (WSU) 6-3, 6-1

Doubles

1. Jordan Coutinho/Arthur Serafim (WSU) def. Andre Ilagan/Axel Labunie (UH) 6-4

2. Tristan Sarap/Elyes Marouani (WSU) def. Simao Telo Alves/Karl Collins (UH) 6-2

3. Blaz Seric/Kilian Maitre (UH) vs. Matteo Savio/Bo-Han Li (WSU) 5-4, unfinished

PADDLING

ILH

Varsity Girls

Punahou (Mehana Paul, Lola TenBerge, Shea Maurer, Phoenix Clarke, Taylor Inouye, Ava “Mehana” Kukea) 48:45:00; ‘Iolani 51:09:00; Mid-Pacific 51:40:00; Kamehameha 52:14:00; Sacred Hearts 54:35:00; Pac-Five 56:15:00

Varsity Boys

Punahou (Jack Kilpatrick, Stryker Scales, Cole Tjapkes, Sebastian Ako, Nathan Kane, Merrick Hemmings) 39:52:00; ‘Iolani 40:24:00; Kamehameha 42:29:00; Mid-Pacific 43:41:00; Damien 46:06:00; Pac-Five 47:58:00

Varsity Mixed

Punahou (Aiden Cruise, Capen Coffelt, Emma MacDonald, Charlie Niethammer, Indigo Clarke, Canoe Sills) 43:14:00; Kamehameha 44:10:00; Le Jardin 44:11:00; Mid-Pacific 50:04:00; Pac-Five: 52:42:00