Column: Pā ke po‘o, ulupō ka lolo o ka ‘ao‘o

Synopsis: Bob Saget suffered a head injury, went to sleep, and didn’t get up. I have suffered head blows in my younger days but recovered. At my age now, I had better be more careful lest I suffer more severe consequences. Read more

Aloha mai nö käkou e nä hoa heluhelu. He maikaæi ke ola kino o nä lä uæi. I ka hala æana naæe o nä makahiki, he hala pü nö me ke æano wïkani o nä æiæo huki. æO ka maæa loa naæe i nä hana o këlä lä këia lä i ka wä æaoæo, he emi malü ia külana wïkani o ke kino me ka maopopo æole. He hoæomaka naæe ka æike æia o këia hopena i ke au æelemakule, no ka mea, he malihini ia i nä lä uæi. Aia a loaæa mai mäkou poæe æaoæo i kekahi pöæino, æo ia nö ka wä e hoæomaopopo ai i ke emi mai o ia külana wïkani, a emi pü mai me ka hoæomanawanui i ka æeha. æO ia nö ka hopena o kahi hökü hanohano o ke kïwï, æo Bob Saget.

Ua æökupe paha, ua hina wale paha i loko o kona lumi hökele i këlä mahina aku nei, a ua pä æino kona poæo. Hoæomanawanui nö æo ia i ka æeha a hoæi akula i ka hiamoe. æO ia nö paha ka mea i pilikia ai. I kekahi manawa, ke pä æino mai ke poæo, neæe ka lolo a kokoke i ka püniu, a he piæi ke külana kaomi o ke koko i loko o ka lolo. Hele a pehu ke poæo a kaomi æia ka lolo ma ia wahi. He æeha ko ke poæo, he küpouli paha, a he pau paha ka noæonoæo i kekahi manawa. E luhi loa mai a hiamoe, a æo ia ka wä e pau loa ai ka noæonoæo, a æaæole e ala hou mai. Wahi a ka poæe hoæokolokolo, æo ia paha ke kumu i make ai. Aloha nö ua kanaka nei.

I lohe aku ka hana oæu i ia moæolelo, haliæa aæela au i nä lä uæi. I ia wä, æaæohe oæu nänä i ka hopena æino. He æaæa wale aku i nä hana makaæu me ka hopohopo æole o loaæa auaneæi i kekahi hopena æino. A i kekahi manawa, i loko nö o koæu höæaæano æole aku i ia æano hana, na ka hopena æino i æimi mai iaæu. Penei hoæi:

I kauwahi makahiki aku nei, he wäwahi hale kaæu hana a e wäwahi ana i kahi hale kahiko ma ke kaona Päkë o Honolulu. æEä, æo ka æoiaæiæo, æaæole i wäwahi æia ka mea holoæokoæo. æO nä mea wale nö o loko kai wäwahi æia, no ka mea, e höæano hou æia ana ma ke æano i hale keæena. E æoki æia ana ke kimeki o ka papahele me ka unuhi aæe i nä paukü kimeki i mea e kanu ai i nä paipu wai a me nä paipu uila. A i ka nalo æana o nä paipu, hoæokomo æia ke kimeki a hoæolaumania æia a paæa hou ka papahele.

I ia wä, he nui ka hana, a no laila, ua hai æia kekahi mau limahana kü i ka wä. I ka wä naæe i emi ai ka nui o ka hana, æölelo maila koæu luna e haæi i ia mau limahana ua pau ka hana. A pëlä nö kaæu i hana ai. I ia lä nö, iaæu e kukuli ana i lalo me ka hoæolaumania æana i ke kimeki, ua æänehe mai kahi limahana püpule a hahau maila i ke kopalä ma luna o koæu poæo. Ua æaneæane pau ka noæonoæo, me he mea lä e pio ana ke kukui. Eia naæe, ua pohala hou mai au æoiai æo ia ala e hoæopaæa æia nei e kauwahi limahana æë aæe. Ua manaæo hoæi këlä e hahau hou mai, ma mua naæe o käna hana mai pëlä, ua kïpaku æia aku e nä limahana.

Pömaikaæi nö au. æO koæu æano æöpio paha, æo ke æano poæo paæakikï, æaæole pilikia loa. Ua hoæi au i ka hiamoe i ia pö, a i ke ala æana mai, ua ola hou. I këia mau lä aæu e hoæomanawanui nei i ka hopena æelemakule, he maæi poina ka pilikia. Inä e pä æino ke poæo, e like ana paha koæu hopena me ko Bob Saget. E akahele paha käkou poæe æaoæo!

