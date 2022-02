Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific (women at 3 p.m.; men at 5 p.m.) at The Shark Tank.

MONDAY

BASKETBALL

ILH boys: Division I: playoff, if needed.

Division II: playoff, if needed.

Division III: playoff, if needed.

SOCCER

ILH girls: playoff, if needed

TENNIS

PACWEST MEN

Hawaii Invitational

Hawaii Pacific 4, Biola 0

At Kailua Racquet Club

Singles 1. Jordi Walder (HPU) def. Sebastian Herrera 6-1, 6-2

2. Jan Pleva (HPU) def. Alexei Prokopchuk (BU) 6-2, 6-4

3. Robin Sanz (HPU) def. Antonio R. Varona (BU) 6-2, 6-2

4. Jakub Beran (HPU) vs. Tomas Gomez (BU) 5-7, 1-0, unfinished

5. Benjamin Loccisano (HPU) vs. Alex Sedeno (BU) 6-4, 4-1, unfinished

6. Jan Heine (HPU) vs. Callen Hein (BU) 6-3, 5-3, unfinished

Doubles

1. Jan Pleva/Jordi Walder (HPU) def. Alexei Prokopchuk / Antonio R. Varona (BU) 6-4

2. Jakub Beran / Robin Sanz (HPU) def. Sebastian Herrera / Carlos Solorzano (BU) 6-0

Jan Heine / Benjamin Loccisano (HPU) led Callen Hein / Tomas Gomez (BU) 5-2, unfinished

No. 12 Azusa Pacific 4, No. 4 Hawaii Hilo 3

At Patsy T. Mink Oahu Regional Tennis Center

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Ryan Nuno (APU), 6-3, 6-1.

2. Sam Sippel (APU) def. Alessio Demichelis (UHH), 6-4, 6-4.

3. Elias Emilio Walter (APU) def. Luca Checchia (UHH), 7-6 (7-4), 6-2.

4. Leyton Bohren (APU) def. Agustin Gentile (UHH), 6-3, 6-2.

5. Luca Matheiowetz (UHH) def. Miha Velicki (APU), 6-7 (3-7), 6-1, 6-3.

6. Joshua Liu (UHH) def. Ivan Noel Horning (APU), 6-7 (5-7), 6-3, 10-7.

Doubles

1. Nuno/Bohren (APU) def. Soukal/Demichelis (UHH), 6-3.

2. Velicki/Walter (APU) def. Matheiowetz/ Liu (UHH), 7-5.

3. Checchia/Gentile (UHH) def. Horning/ Sippel (APU), 6-4.

PACWEST WOMEN

No. 13 Hawaii Pacific 6, No. 7 Azusa Pacific 1

Singles

1. Eleonora Liga (APU) def. Elodie Busson (HPU) 7-6, 6-3

2. Shaline Pipa (HPU) def. Madison Kane (APU) 6-2, 6-3

3. Marleen Tilgner (HPU) def. Carolyn Brooner (APU) 6-2, 6-2

4. Mihoki Miyahara (HPU) def. April Wong (APU) 6-1, 6-3

5. Valentina Mokrova (HPU) def. Lilla Plasek (APU) 6-1, 6-3

Marta Ruszczynska (HPU) def. Katherine Nguyen (APU) 6-3, 6-2

Doubles

1. Shaline Pipa / Marleen Tilgner (HPU) def. Madison Kane / Eleonora Liga (APU) 6-2

2. Elodie Busson / Mihoki Miyahara (HPU) def. Katherine Nguyen / April Wong (APU) 6-3

3. Carolyn Brooner / Lilla Plasek (APU) def. Valentina Mokrova / Marta Ruszczynska (HPU) 6-4

PADDLING

ILH

Varsity Boys

Punahou 23:08:00 (Jack Kilpatrick, Sebastian Ako, Cole Tjapkes, Stryker Scales, Josh Lung, Merrick Hemmings); ‘Iolani 23:15:00; Mid-Pacific 24:36:00; Kamehameha 24:56:00; Damien 26:10:00; PacFive 27:15:00

Mixed

Le Jardin 24:37:00 (Luke Kaminskas, Anika Boyden, John Stark, Jenna Jaffe, Nico Cloney, Luc Lambert); Punahou 25:21:00; Kamehameha 25:24:00; Damien 27:28:00; Pac-Five 27:51:00; Mid-Pacific 28:28:00

Varsity Girls

Punahou 27:08:00 (Mehana Paul, Emma McDonald, Shea Maurer, Phoenix Clarke, Taylor Inouye, Ava “Mehana” Kukea); Kamehameha 27:27:00; ‘Iolani 28:28:00; Sacred Hearts 28:58:00; Mid-Pacific 29:27:00; Pac-Five 30:33:00; Le Jardin 31:35:00

SOCCER

ILH

Varsity Boys

Le Jardin 7, Damien 1

Punahou 1, Kamehameha 1