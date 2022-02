Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

ILH boys: Division I playoff: Single-elimination tournament: Damien at Mid-Pacific, 6 p.m. Division I-AA: Saint Louis at ‘Iolani, 6 p.m.; Kamehameha at Punahou, 6 p.m. Division II/III: Single-elimination tournament, Island Pacific at Hawaiian Mission vs. Island Pacific, 6 p.m.; Lanakila Baptist at Hanalani, 6:30 p.m.; University Lab vs. Assets, 5 p.m., at Hanalani.

OIA boys: Division I playoffs: Kailua vs. Roosevelt, 5 p.m., at Moanalua; Kalaheo at Leilehua, 6:30 p.m.; Campbell at Kapolei, 6:30 p.m.; Mililani vs. Kahuku, 7:30 p.m., at Moanalua.

WEDNESDAY

BASKETBALL

HHSAA girls: Division II, first round: Seabury vs. KS-Hawaii, 5 p.m., at Kalani; Kalaheo vs. Hanalani, 5 p.m., at Waipahu; Honokaa vs. Sacred Hearts, 7 p.m., at Kalani; Hawaii Baptist vs. Pearl City, 7 p.m., Waipahu.

ILH boys: Division I, single-elimination tournament: TBD at Maryknoll, 6 p.m.; Kamehameha at Punahou, 6 p.m.

SOCCER

ILH boys: ‘Iolani at Punahou; Kamehameha at Mid-Pacific; Pac-Five vs. Le Jardin at Kapiolani Park No. 2; Damien at Saint Louis. Games start at 4:15 p.m.

Air riflery

ILH

Saturday

Varsity

Sacred Hearts 2238, Punahou 2167

High Scorer: SHA—Kaitlyn Choy 381. PUN—Lauren de los Reyes 371.

Junior Varsity

Sacred Hearts 2167, Punahou 2120

High Scorer: SHA—Ana Doplihar 377. PUN—Miya Peterson 373.

BASKETBALL

HHSAA

Girls’ Varsity Division I

Punahou 47, Radford 35

Mililani 40, Roosevelt 17

Waiakea 51, Moanalua 31

Maui 51, Kaiser 45

OIA

Boys’ Varsity I

Kailua 33, Kahuku 31

Roosevelt 49, Leilehua 46

Kahuku 72, Kapolei 42

Mililani 48, Campbell 33

College men

AP Top 25 Men’s Poll

Through Feb. 13

School Rec Pts Prv

1. Gonzaga (56) 21-1 1,496 2

2. Auburn (4) 23-2 1,413 1

3. Arizona 22-2 1,370 4

4. Kentucky 21-4 1,350 5

5. Purdue 22-4 1,163 3

6. Kansas 20-4 1,151 8

7. Baylor 21-4 1,148 10

8. Providence 21-2 1,093 11

9. Duke 21-4 1,073 7

10. Villanova 19-6 911 15

11. Texas Tech 19-6 858 9

12. Illinois 18-6 778 13

13. UCLA 17-5 711 12

14. Houston 20-4 700 6

15. Wisconsin 19-5 631 14

16. Tennessee 18-6 595 19

17. Southern California 21-4 554 21

18. Ohio State 15-6 503 16

19. Michigan State 18-6 485 17

20. Texas 18-7 410 20

21. Murray State 24-2 290 23

22. Wyoming 21-3 190 NR

23. Arkansas 19-6 158 NR

24. UConn 17-7 112 24

25. Alabama 16-9 80 NR

Others receiving votes: Marquette 77, Xavier 51, Colorado State 29, Saint Mary’s 22, LSU 18, Iowa 17, Notre Dame 17, SMU 14, Rutgers 10, Virginia 4, Miami (FL) 3, Boise State 3, Toledo 3, South Dakota State 3, Belmont 2, San Francisco 2, Vermont 1, Wake Forest 1.

EAST

American 60, Holy Cross 54

Dayton 63, Rhode Island 57

Delaware 81, James Madison 60

Howard 77, Md.-Eastern Shore 71

Lehigh 86, Bucknell 77

Marist 77, Niagara 70

Morgan St. 76, SC State 66

NC Central 77, Coppin St. 74

New Hampshire 68, UMBC 62

St. Bonaventure 83, Saint Louis 79

SOUTH

Alabama A&M 74, Ark.-Pine Bluff 69

Alcorn St. 68, Florida A&M 56

Austin Peay 62, E. Illinois 54

Coll. of Charleston 79, Drexel 75

Davidson 72, Duquesne 61

Jackson St. 71, Bethune-Cookman 51

MVSU 85, Alabama St. 71

UCF 76, Tulsa 67

UNC-Wilmington 80, William & Mary 73, OT

Virginia Tech 62, Virginia 53

W. Kentucky 87, Southern Miss. 77

MIDWEST

Creighton 88, Georgetown 77

Fort Wayne 102, Cleveland St. 98, 3OT

Ill.-Chicago 57, IUPUI 54

Kansas 76, Oklahoma St. 62

Kansas St. 78, West Virginia 73

SOUTHWEST

Prairie View 71, Grambling St. 70

Southern U. 70, Texas Southern 58

FAR WEST

N. Colorado 100, S. Utah 95

Oregon 62, Washington St. 59

College Women

AP Top 25 Women’s Poll

Through Feb. 13

School Rec Pts Pr

1. South Carolina (30) 23-1 750 1

2. Stanford 21-3 719 2

3. Louisville 22-2 682 3

4. NC State 23-3 667 5

5. Indiana 18-3 622 7

6. Iowa State 21-3 552 9

7. Baylor 19-5 539 10

8. Arizona 18-4 532 6

9. Michigan 20-4 521 4

10. UConn 17-5 459 8

11. LSU 21-4 434 14

12. Tennessee 21-4 432 13

13. Maryland 18-6 383 15

14. Texas 17-6 353 16

15. Oklahoma 20-4 350 12

16. Georgia Tech 19-6 302 11

17. Florida 18-6 251 19

18. Ohio State 18-4 211 21

19. Notre Dame 19-6 199 18

20. BYU 21-2 195 20

21. Georgia 17-7 155 17

22. Iowa 16-6 110 25

23. Virginia Tech 19-6 100 NR

24. North Carolina 19-5 63 23

25. Florida Gulf Coast 22-2 56 22

Others receiving votes: Oregon 52, Kansas 18, Princeton 12, Gonzaga 6, Villanova 5, UCF 5, Liberty 4, Toledo 3, Rhode Island 3, DePaul 2, Arizona State 1, IUPUI 1, Nebraska 1.

Top 25

Nebraska 72, No. 5 Indiana 55

No. 13 Maryland 81, No. 22 Iowa 69

No. 17 Florida 83, Auburn 77

No. 18 Ohio State 86, Illinois 67