Scoreboard | Sports Scoreboard – Feb. 28, 2022 Today Updated 9:34 p.m. Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. Calendar Today No local sporting events scheduled Tuesday No local sporting events scheduled Soccer HHSAA Girls All-Tournament Team Division I Kainani Jacang, KS-Kapalama Leila Kahoano, KS-Kapalama Alohi Ramos, KS-Kapalama Mia Hashimoto, Punahou Nicole Beauchemin, Punahou Jordan Eldredge Sagopolutele, Punahou Ellie Gusman, Punahou Jaeda Edayan, Mililani Kaitlin Beatty, Waiakea Goalkeeper: Kylie Pascual, Punahou Marley Roe, KS-Kapalama Most Outstanding Player: Anuhea Aluli, KS-Kapalama Division II Coral Turner, Kauai Keira Caoagas, Kauai Shania Kelly, Kauai Ashlyn Dowda-Gates, PAC-5 Leila Leano, PAC-5 Mia Hironaka, PAC-5 Riley Sagapolutele, PAC-5 Hanna Wamsley, Kapaa Nanea Wong Yuen, KS-Hawaii Goalkeepers: Jaeda Planas, Kauai Kayla Arucan, PAC-5 Most Outstanding: Solala Nasu, PAC-5 Final Day Results Saturday Division I Consolation Matches At Waipio Peninsula Soccer Complex KS-Maui 2, King Kekaulike 1 Goal Scorers: KSM—Madisun Gouyetes, Isabella Ayau. KEK—Madelyn Dougherty. Mililani 3, Waiakea 1 Goal Scorers: MIL—Jaeda Edayan, Kailee Wilson, Tavena Oliveira. WAI—Jayda Cuevas-Varize. Championship At Radford High School Kamehameha 1, Punahou 0, 2 OT Kamehameha wins in PK, 3-1 Division II Consolation Matches At Waipio Peninsula Soccer Complex Nanakuli 3, Seabury Hall 2 Goal Scorers: NAN—Kasi Amaral 2, Glorina Respicio. SEA—Ruby Kessler 2. Mid-Pacific 5, Leilehua 0 Goal Scorers: MPI—Mackenzie Nitta 3, Rylee Unebasami, Kalena Ramos. Kapaa 3, KS-Hawaii 0 Goal Scorers: KAP—Sailor Keahiolalo 2, Hanna Wamsley. Championship At Radford PAC-5 1, Kauai 0 Goal Scorers: P5—Solala Nasu Baseball ILH Boys’ Varsity ‘Iolani 5, Kalani 2 OIA varsity championship Boys 1. Moanalua 269.0 2. Leilehua 166.0 3. Kapolei 163.0 4. Waianae 150.0 5. Mililani 132.5 6. Campbell 123.5 7. Pearl City 97.0 8. Kalani 83.5 9. Kalaheo 48.0 10. Nanakuli 46.0 11. Castle 38.0 12. Aiea 34.5 13. Roosevelt 34.0 14. Radford 31.0 15. Waipahu 29.0 16. Farrington 16.0 17. Kaiser 14.0 18. Kahuku 13.0 19. Waialua 11.0 20. McKinley 10.0 Girls 1. Moanalua 242.5 2. Mililani 175.0 3. Campbell 108.0 4. Kalani 104.0 5. Pearl City 94.0 6. Kahuku 80.0 7. Waianae 75.0 8. Kapolei 63.0 9. Radford 49.0 10. Waipahu 44.0 11. McKinley 42.0 11. Roosevelt 42.0 13. Leilehua 38.0 14. Farrington 36.0 15. Kalaheo 24.0 16. Aiea 21.0 17. Nanakuli 14.0 18. Kailua 12.0 19. Kaiser 2.0 20. Castle 1.0 21. Waialua 0.0 Girls 99 1. Erin Hikiji, Mililani 2. Angelina Godoy Holt, Kapolei 3. Sage Beltran, Moanalua 104 1. Tristan Nitta, Mililani 2. Kayla Shota, Moanalua 3. Alu Hyodo, Roosevelt 109 1. Madison Kalamau, Moanalua 2. Makena Abe, Mililani 3. Alexia Parsons, Kalaheo 114 1. Evelyn Suzuki, Kalani 2. Kaytie Conselva, Waipahu 3. Hailey Perez, Moanalua 119 1. Isabelle Asuncion, Moanalua 2. Victoriana Kim, Mililani 3. Caelin Balansag, Roosevelt 124 1. Taydem Uyemura, Pearl City 2. Keirynmae Kanae, Kapolei 3. Laylee Pasion, Moanalua 129 1. Rachel Oshita, Moanalua 2. Jacey Chung, Pearl City 3. Angelina Calpito, Mililani 134 1. Kianna Chargualaf, Campbell 2. Lily Polvado, Kahuku 3. Reese Nishida, Moanalua 140 1. Aubrie Molina, Pearl City 2. Anissa Wright, Campbell 3. Litatei Kanongataa, Kahuku 147 1. Kaui Lee Tynan, Kapolei 2. Nohi Kukonu, Moanalua 3. Colleen Kinimaka, Campbell 157 1. Taryn Titcom, Moanalua 2. Bethany Chargualaf, Campbell 3. Frances Balcita, Mckinley 170 1. Sarah Balbarino, Kalani 2. Atinaeleila Fonoti, Mililani 3. Jadyn Crisostomo, Moanalua 186 1. Leina Balancio Sadamaru, Waianae 2. Jacinta Fonoti, Mililani 3. Jasmine Adiniwin, Moanalua 227 1. Esera Maia, Kahuku 2. Isabella Martinez, Radford 3. Tapaita Hufanga, Leilehua Boys 108 1. Josh Estabilio, Moanalua 2. Caden Guevara, Mililani 3. Jayce Pascua, Pearl City 115 1. Khansith Chanthabouasith, Leilehua 2. Jayden Seson, Moanalua 3. Jayce Kamimura, Kalani 122 1. Joseph Lathwood, Moanalua 2. Kulika Corpuz, Mililani 3. Rylen Gonda, Waianae 128 1. Carson Kim, Mililani 2. Lj Pasion, Moanalua 3. Ryker Shimabukuro, Kapolei 134 1. Tyger Taam, Moanalua 2. Bransen Porter, Waianae 3. Jaren Kimura, Mililani 140 1. Kade Okura, Kalani 2. Keegan Goeas, Castle 3. Kinau Mcbrayer, Kapolei 147 1. Jace Kim Cadiz, Pearl City 2. Joshua Lewandowski, Moanalua 3. Issac Junkins, Kalaheo 154 1. Holden Soares, Campbell 2. Christian Jacob, Moanalua 3. Adrian Lee, Mililani 162 1. Blaze Sumiye, Moanalua 2. Darren CababaSilva, Mililani 3. Tyler Shields, Kalaheo 172 1. Pookela De Santos, Leilehua 2. Brycen Pagurayan, Kapolei 3. Bravery Gladman, Moanalua 184 1. Karter Nitahara, Moanalua 2. Raphael Dela Cruz, Aiea 3. Ryan Penuliar, Leilehua 197 1. Maika Kahele Akeo, Kapolei 2. Kayzehn Aiwohi Frisby, Waianae 3. Jonas Baekkuland, Moanalua 222 1. Yon Vanderlei, Waianae 2. Christian Paleafei, Moanalua 3. Nainoa Stevenson, Leilehua 287 1. Kanale Coelho, Leilehua 2. Cale Lauifi, Waipahu 3. Kelton Cambra, Pearl City Previous Story Jerry Campany: League-wide DH is death of baseball in my eyes Next Story Television and radio - Feb. 28, 2022