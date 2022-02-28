Scoreboard – Feb. 28, 2022

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Calendar

Today

No local sporting events scheduled

Tuesday

No local sporting events scheduled

Soccer

HHSAA

Girls All-Tournament Team

Division I

Kainani Jacang, KS-Kapalama

Leila Kahoano, KS-Kapalama

Alohi Ramos, KS-Kapalama

Mia Hashimoto, Punahou

Nicole Beauchemin, Punahou

Jordan Eldredge Sagopolutele, Punahou

Ellie Gusman, Punahou

Jaeda Edayan, Mililani

Kaitlin Beatty, Waiakea

Goalkeeper:

Kylie Pascual, Punahou

Marley Roe, KS-Kapalama

Most Outstanding Player:

Anuhea Aluli, KS-Kapalama

Division II

Coral Turner, Kauai

Keira Caoagas, Kauai

Shania Kelly, Kauai

Ashlyn Dowda-Gates, PAC-5

Leila Leano, PAC-5

Mia Hironaka, PAC-5

Riley Sagapolutele, PAC-5

Hanna Wamsley, Kapaa

Nanea Wong Yuen, KS-Hawaii

Goalkeepers:

Jaeda Planas, Kauai

Kayla Arucan, PAC-5

Most Outstanding:

Solala Nasu, PAC-5

Final Day Results

Saturday

Division I

Consolation Matches

At Waipio Peninsula Soccer Complex

KS-Maui 2, King Kekaulike 1

Goal Scorers: KSM—Madisun Gouyetes, Isabella Ayau. KEK—Madelyn Dougherty.

Mililani 3, Waiakea 1

Goal Scorers: MIL—Jaeda Edayan, Kailee Wilson, Tavena Oliveira. WAI—Jayda Cuevas-Varize.

Championship

At Radford High School

Kamehameha 1, Punahou 0, 2 OT

Kamehameha wins in PK, 3-1

Division II

Consolation Matches

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Nanakuli 3, Seabury Hall 2

Goal Scorers: NAN—Kasi Amaral 2, Glorina Respicio. SEA—Ruby Kessler 2.

Mid-Pacific 5, Leilehua 0

Goal Scorers: MPI—Mackenzie Nitta 3, Rylee Unebasami, Kalena Ramos.

Kapaa 3, KS-Hawaii 0

Goal Scorers: KAP—Sailor Keahiolalo 2, Hanna Wamsley.

Championship

At Radford

PAC-5 1, Kauai 0

Goal Scorers: P5—Solala Nasu

Baseball

ILH

Boys’ Varsity

‘Iolani 5, Kalani 2

OIA varsity championship

Boys

1. Moanalua 269.0

2. Leilehua 166.0

3. Kapolei 163.0

4. Waianae 150.0

5. Mililani 132.5

6. Campbell 123.5

7. Pearl City 97.0

8. Kalani 83.5

9. Kalaheo 48.0

10. Nanakuli 46.0

11. Castle 38.0

12. Aiea 34.5

13. Roosevelt 34.0

14. Radford 31.0

15. Waipahu 29.0

16. Farrington 16.0

17. Kaiser 14.0

18. Kahuku 13.0

19. Waialua 11.0

20. McKinley 10.0

Girls

1. Moanalua 242.5

2. Mililani 175.0

3. Campbell 108.0

4. Kalani 104.0

5. Pearl City 94.0

6. Kahuku 80.0

7. Waianae 75.0

8. Kapolei 63.0

9. Radford 49.0

10. Waipahu 44.0

11. McKinley 42.0

11. Roosevelt 42.0

13. Leilehua 38.0

14. Farrington 36.0

15. Kalaheo 24.0

16. Aiea 21.0

17. Nanakuli 14.0

18. Kailua 12.0

19. Kaiser 2.0

20. Castle 1.0

21. Waialua 0.0

Girls

99

1. Erin Hikiji, Mililani

2. Angelina Godoy Holt, Kapolei

3. Sage Beltran, Moanalua

104

1. Tristan Nitta, Mililani

2. Kayla Shota, Moanalua

3. Alu Hyodo, Roosevelt

109

1. Madison Kalamau, Moanalua

2. Makena Abe, Mililani

3. Alexia Parsons, Kalaheo

114

1. Evelyn Suzuki, Kalani

2. Kaytie Conselva, Waipahu

3. Hailey Perez, Moanalua

119

1. Isabelle Asuncion, Moanalua

2. Victoriana Kim, Mililani

3. Caelin Balansag, Roosevelt

124

1. Taydem Uyemura, Pearl City

2. Keirynmae Kanae, Kapolei

3. Laylee Pasion, Moanalua

129

1. Rachel Oshita, Moanalua

2. Jacey Chung, Pearl City

3. Angelina Calpito, Mililani

134

1. Kianna Chargualaf, Campbell

2. Lily Polvado, Kahuku

3. Reese Nishida, Moanalua

140

1. Aubrie Molina, Pearl City

2. Anissa Wright, Campbell

3. Litatei Kanongataa, Kahuku

147

1. Kaui Lee Tynan, Kapolei

2. Nohi Kukonu, Moanalua

3. Colleen Kinimaka, Campbell

157

1. Taryn Titcom, Moanalua

2. Bethany Chargualaf, Campbell

3. Frances Balcita, Mckinley

170

1. Sarah Balbarino, Kalani

2. Atinaeleila Fonoti, Mililani

3. Jadyn Crisostomo, Moanalua

186

1. Leina Balancio Sadamaru, Waianae

2. Jacinta Fonoti, Mililani

3. Jasmine Adiniwin, Moanalua

227

1. Esera Maia, Kahuku

2. Isabella Martinez, Radford

3. Tapaita Hufanga, Leilehua

Boys

108

1. Josh Estabilio, Moanalua

2. Caden Guevara, Mililani

3. Jayce Pascua, Pearl City

115

1. Khansith Chanthabouasith, Leilehua

2. Jayden Seson, Moanalua

3. Jayce Kamimura, Kalani

122

1. Joseph Lathwood, Moanalua

2. Kulika Corpuz, Mililani

3. Rylen Gonda, Waianae

128

1. Carson Kim, Mililani

2. Lj Pasion, Moanalua

3. Ryker Shimabukuro, Kapolei

134

1. Tyger Taam, Moanalua

2. Bransen Porter, Waianae

3. Jaren Kimura, Mililani

140

1. Kade Okura, Kalani

2. Keegan Goeas, Castle

3. Kinau Mcbrayer, Kapolei

147

1. Jace Kim Cadiz, Pearl City

2. Joshua Lewandowski, Moanalua

3. Issac Junkins, Kalaheo

154

1. Holden Soares, Campbell

2. Christian Jacob, Moanalua

3. Adrian Lee, Mililani

162

1. Blaze Sumiye, Moanalua

2. Darren CababaSilva, Mililani

3. Tyler Shields, Kalaheo

172

1. Pookela De Santos, Leilehua

2. Brycen Pagurayan, Kapolei

3. Bravery Gladman, Moanalua

184

1. Karter Nitahara, Moanalua

2. Raphael Dela Cruz, Aiea

3. Ryan Penuliar, Leilehua

197

1. Maika Kahele Akeo, Kapolei

2. Kayzehn Aiwohi Frisby, Waianae

3. Jonas Baekkuland, Moanalua

222

1. Yon Vanderlei, Waianae

2. Christian Paleafei, Moanalua

3. Nainoa Stevenson, Leilehua

287

1. Kanale Coelho, Leilehua

2. Cale Lauifi, Waipahu

3. Kelton Cambra, Pearl City