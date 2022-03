Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: Vanderbilt at Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Field.

SOFTBALL

College: PacWest, doubleheader, Dominican vs. Chaminade, noon at TBD.

MONDAY

BASEBALL

ILH: Pac-Five at Mid-Pacific; Damien vs. Maryknoll at Goeas Field. Games start at 3:30 p.m.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, all day, at Hoakalei Country Club. SOFTBALL

College: PacWest, doubleheader, Dominican vs. Chaminade, 1 p.m. at TBD.

BASEBALL

OIA

Radford 19, Kahuku 9

W—Cannon Ogden. L—Faa Elkington

Leading Hitters—RAD: Andrew Gawat 3 runs, 3 RBI; Jonathan English 2-4, 4 runs, 4 RBI, HR; Caden Noble 3-5, 2 runs, 2 RBI; James Stevens 4-6, 3 runs, RBI; L. Henningsen 2-2, 4 RBI; Xavier De Alba 3-4, 2 runs; Mataio Tauanuu 3 runs, RBI. KAH: Davin Aea 3 runs; Gemini Vendiola 2-4, 2 runs; Kaulana Judd-Au 2-4, run, 4 RBI.

Roosevelt 5, Farrington 3

W—Xavier Pressley. L—J. Soriano. Sv— Ayden Revera.

Leading Hitters—ROOS: Brendan Moy 2-2; Austin Taniguchi 2 runs, RBI; Nakoa Aiu 2 RBI. FAR: K. Uyeda 2-4, run, 3 RBI.

Nanakuli 13, Waialua 3

W—K. Ah Sui. L—Ian Dobecki.

Leading Hitters—WAIL: Davin Almeida 2 RBI. NAN: K. Uyeda 2-4, run, 3 RBI.

Kaiser 12, Castle 2

Moanalua 7, Kalani 6

W—Taven Hathaway. L—Logan Ouchi.

Leading Hitters—KALN: Kadin Hanta 2-3, run, 3 RBI; Koki Hayashi 2-3. run. MOA: Shayde Koga 2-4; Kaiden Sonoda-Fukimoto 2-3, run, 2 RBI; Koen Smith 2 RBI.

Waipahu 7, Waianae 5

W—Kadence Barcenilla. L—Kuola Kaluhuiokalani.

Leading Hitters—WAIN: Joeziah Clifton 2 runs; RBI; Kolu Quisquirin-Sabagala 2-3, run, 2 RBI. WAIP: Aaron Nobu 2 runs; Mason Salausa-Galletes 2-3, run, RBI.

BIATHLON

MAGIC ISLAND BIATHLON

Saturday

At Magic Island

FEMALE

12 To 15

1. Maddie Stuemke 43:13.2 20 To 24 1. Lyra Gonzales 41:24.3; 2. Geralyn Shirley 55:46.8; 3. Megan Russell 58:10.2

25 To 29

1. Anna Belk 36:41.0; 2. Kelsey Liu 38:03.7; 3. Heather Zane 45:26.4

30 To 34

1. Jessica Conway 40:12.9; 2. Molly Troop 44:37.5; 3. Anne Marie Carson 47:06.5

35 To 39

1. Carly Brown 37:37.9; 2. Lisa Swartzfager 46:16.7; 3. Moe Chun 49:38.3

40 To 44

1. Rie Nagayama 38:28.4; 2. Whitney Burdzilauskas 43:02.1; 3. Kathryn McCabe 44:31.3

45 To 49

1. Margot Sakazaki-Speck 43:54.8; 2. Michelle Simmons 44:14.9; 3. Alicia Shoulta 45:39.3

50 To 54

1. Jerelyn Watanabe 50:29.6; 2. Francesca Leonetti 50:41.2; 3. Nikki Senter 51:27.9

55 To 59

1. Jeanine Nakakura 51:59.6; 2. Jill Dietmeyer 1:07:39.6; 3. Karen Bullard 1:08:01.1

60 To 64

1. Diane Corn 47:25.1 65 To 69 1. Sharon Leng 58:45.2

70 To 74

1. Rosemary Adam-Terem 1:05:15.4

MALE

12 To 15

1. Finley Church 48:37.9 20 To 24 1. Brian Savidge 34:57.6; 2. Jackson Ayers 35:53.3; 3. Jacob Paszkiewicz 47:36.2

25 To 29

1. Benjamin Wiseman 38:45.6; 2. Kegan Flagg 42:14.2; 3. William Crowley 42:47.6

30 To 34

1. Ryan Hartman 35:37.0; 2. Eric Nilsoon 35:43.3; 3. Nicholas Zehr 36:33.9

35 To 39

1. Riki Otaki 38:14.1; 2. Matthew Kukla 39:37.1; 3. Barrett Johnston 43:36.4

40 To 44

1. R.J. Martin 38:36.1; 2. Lance Fujioka 40:39.8; 3. Johann Hepner 42:30.6

45 To 49

1. Steven Minaglia 35:56.2; 2. Andrew Deutscher 41:01.1; 3. Timothy Gillaspie 44:14.2

50 To 54

1. Marcelo Silva 35:40.7; 2. Mark Speck 38:50.7; 3. Knoel Kaneshiro 43:56.8

55 To 59

1. Paul Matten 39:51.9; 2. Nathan Kadota 49:02.0; 3. Keith Ushijima 49:02.4

60 To 64

1. John Losito 43:16.7; 20 Charles Gumm 54:22.1; 3. Rod Huddleston 54:41.7

65 To 69

1. Jim Murray 52:00.0 70 To 74 1. Eugene Cho 49:45.4; 2. Alton Motobu 55:30.3; 3. Jeffrey Dodge 1:10:15.9

75 And Over

1. Mac Sexton 1:00:54.4

TENNIS

COLLEGE WOMEN

Hawaii 5, Long Beach State 2

Singles

1. Nikola Homolkova (LBSU) def. Satsuki Takamura (UH) 6-4, 2-6, 6-0

2. Lea Romain (UH) def. Zara Lennon (LBSU) 6-1, 2-6, 6-2

3. Ana Vilcek (UH) def. Sheena Masuda (LBSU) 6-1, 6-4

4. Tal Talya Zandberg (UH) def. Claire Le Du (LBSU) 7-6 (8-6), 6-2

5. Gitte Heynemans (UH) def. Peppi Ramstedt (LBSU) 2-6, 7-5, 7-6 (7-3)

6. Madison Kim (UH) def. Andreea Ciornei (LBSU) 6-3, 6-1

Doubles

1. Zara Lennon/Sheena Masuda (LBSU) def. Satsuki Takamura/Lea Romain (UH) 6-3

2. Nikola Homolkova/Peppi Ramstedt (LBSU) def. Ana Vilcek/Tal Talya Zandberg (UH) 6-2

3. Gitte Heynemans/Nidhi Surapaneni (UH) def. Claire Le Du/Andreea Ciornei (LBSU) 6-4 OIA

Varsity Boys

Kahuku 3, Kailua 2

Radford 3, Waianae 0

Kaiser 5, Farrington 0

Varsity Girls

Kahuku 4, Kailua 1

Radford 4, Waianae 0

Kaiser 5, Farrington 0

PIGEON RACING

HAWAII FLYERS

From Kahalui, Maui to Oahu

TOP 5 MILES MPH

1. Henry Ikkanda 91.596 44.03

2. Sidney Lum 92.294 43.99

3. Dennis Tavares 93.062 43.83

4. Bert Toyooka 95.086 43.53

5. Bruce Figueira 89.438 43.48