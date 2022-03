Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

SOFTBALL

OIA Division II: Farrington at Aiea, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division II: Hanalani at Saint Louis, 6 p.m.

OIA West boys: Kapolei at Nanakuli; Pearl City at Campbell; Radford at Waipahu; Waianae at Waialua; Leilehua at Aiea. Matches start at 5 p.m.

WATER POLO

OIA GIRLS

At Central Oahu Regional Park

Kaiser 11, Kalaheo 3

Goal Scorers—Kaiser: Jaime Farah 4, Emi Chrash 2, Ashley Kaisho 2, Keira Johnson, Nikki Hunt, Kristen Johnson. Kalaheo: Kristen Tanaka 2, Mia Campora.

Pearl City 5, Mililani 0

Mililani Forfeit

Kahuku 5, Campbell 0

Campbell Forfeit

SOFTBALL

ILH

Division I

‘Iolani 6, Maryknoll 5

W—Ailana Agbayani. L—Sherreigh Nakoa-Chung. Leading hitters—Mryk: Carys Murakami 3-4, 2 runs, 2 RBI; Nellian McEnroe-Marianas 2-4, run; Jenna Sniffen 2-4; Haylee Cathcart 2-3, run. Iol: Ailana Agbayani 2-3, 2 runs; Allie Capello run, 4 RBI; Milla Fukuda 2 runs. Also:

Kamehameha 9, Punahou 8

Division II

Maryknoll 25, Sacred Hearts 5

Punahou 19, Sacred Hearts 2

Pac-Five 8, Kamehameha 1

OIA East

Moanalua 11, Roosevelt 2

W—Eva Kameoka. L—K. Kahahawai. Leading hitters—Moa: Cheyna Jackson 2-4, 2 runs; Kamryn Miyataki 2-4, 2 runs, 2 RBI; Maila Taga run, 2 RBI; Taryn Kimura 4-4, 3 runs; Emily Tome 2-4, 3 RBI; Kaylee Shibata 4-4, RBI. .

Kaiser 8, Kalani 5

W—Kalie Otani. L—Christen Horita. Leading hitters—Kaln: Christen Horita 3-4, run, 3 RBI; Kiani Hashiba 2-3, RBI. Kais: Shay Higa 2 runs; Summer Buck run, 4 RBI; Jordan Tagudan 3-4, 2 runs, RBI; Hoo Kapule 2-3, 3 RBI. Also: Castle 18, Kailua 7

OIA West

Waianae 6, Pearl City 5

OIA Division II

Aiea 11, Radford 0

W—Chrijon Peneueta. L—Niueni Elisara.

Leading hitters—Aiea: Kiersten Chong 2 runs, 2 RBI; Trinity Caporus-Santos 2-4, run, RBI; Montana Cababag 3 runs; Chrijon Peneueta 2 RBI; Taylor Gates 2-2, run, RBI.

Waialua 13, Kaimuki 3

W—Anela Hernandez. L—K. Moananu. Leading hitters—Kaim: K. Nera 2-3, 2 runs; K. Moananu 2-2, run, RBI. Wail: Aliyah Crowley 2-3, 3 runs; Anela Hernandez 3-5, 3 runs, RBI; Kawehi Grace-Campbell 2-2; Maura Muniz 2-2; Laci Sabanal 2-4, 4 RBI; Chloe Bumanglag 3-5, 2 runs, RBI; Harlee Dicion 2 runs.

Nanakuli 7, Waipahu 1

W—C. Koko. L—Taylor Fukunaga. Leading hitters—Nan: L. Kotrys 2 runs, 2 RBI; K. Horswill 2-3. Waip: Syan Yamamoto 2-3, RBI.

Also:

McKinley 7, Kalaheo 0, Forfeit

Kahuku 7, Farrington 6