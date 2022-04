Scoreboard – April 1, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

OIA East: Farrington at Kailua, 3 p.m.

OIA West: Campbell at Leilehua, 3 p.m.

OIA Division II: Nanakuli at Waialua, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH, Division II: Maryknoll at Mid-Pacific, 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division II: University at Punahou, 6 p.m.

SATURDAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Maryknoll, 3 p.m. at Goeas Field; Mid-Pacific at ‘Iolani, 3 p.m.; Damien vs. Kamehameha, time TBD at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Pac-Five vs. Punahou, Time TBD at Central Oahu Regional Park Field No. 2.

OIA East: Kaiser at Moanalua; Roosevelt at Castle. Games start at 3 p.m.

OIA West: Mililani vs. Aiea at Aiea Rec. Field; Pearl City at Kapolei. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Kaimuki; McKinley vs. Kalaheo at Kailua District Park Field; Waipahu at Waianae. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH, Division I: Maryknoll at Punahou, 1 p.m.; ‘Iolani at Mid-Pacific, 2:30 p.m.

ILH Division II: Sacred Hearts at Kamehameha, 2 p.m.; Damien at Punahou, 3 p.m.

OIA Division II: Farrington at Waipahu; Kaimuki vs. Kahuku at Hauula Playground Field; Wanakuli at Aiea; McKinley at Waialua; Kalaheo at Radford. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division II: Punahou at Le Jardin, 9 a.m.

SUNDAy

No local sporting events scheduled

Volleyball

ILH boys

Saint Louis def. Le Jardin 13-25, 25-20, 25-16, 19-25, 15-9

Punahou def. Mid-Pacific 25-15, 25-14, 25-21

Iolani def Hawaii Baptist 25-20, 20-25, 25-15, 25-21

OIA Boys

Kahuku def Kailua 27-26, 25-16, 25-18

Water polo

ILH Girls

Kamehameha 11, ‘Iolani 2

Goal Scorers—Kamehameha: Jordyn Nishimura, Kohia Rego 2, Maka’ala Ng, 2, Tea Brandon 2, Reaves Dayton, Ava Gurney. ‘Iolani: Audrey Marie Dexter 2

Punahou 10, Mid-Pacific 4

Goal Scorers—Punahou: Pono Gacutan 4, Allison Kawahi 2, Emma Luna 2, Colette Jones 2. Mid-Pacific: Maya Deguzman, Hoa Kukea-Schultz, Lexi Roberts, Elilai Petko.

Punahou II 11, Le Jardin 7

Goal Scorers—Punahou: Emma Simmons 4, Sarah Nagel 3, Caylie Saiki 2, Jayden Ching 2. Le Jardin: Sarah Tarquin 3, Siena Settle 3, Siena Spagnoli.

SOFTBALL

OIA West

Leilehua 4, Waianae 3

OIA Division II

Kaimuki 26, Farrington 8

Waipahu 14, Radford 8

Waialua 16, Kalaheo 9

Nanakuli 25, Kahuku 2

OIA Standings

OIA EAST W L T GB

Kaiser 3 0 0 —

Moanalua 2 1 0 1

Kalani 2 1 0 1

Castle 1 2 0 2

Roosevelt 1 2 0 2

Kailua 0 3 0 3

OIA WEST W L T GB

Kapolei 4 0 0 —

Mililani 3 1 0 1

Leilehua 3 1 0 1

Waianae 1 3 0 3

Campbell 1 3 0 3

Pearl City 0 4 0 4

OIA DIVISION II W L GB

Nanakuli 5 0 —

Aiea 4 1 1

Waialua 4 1 1

Waipahu 4 1 1

Radford 2 3 3

Kahuku 2 3 3

McKinley 1 3 3½

Kaimuki 1 3 3½

Farrington 1 4 4

Kalaheo 0 5 5

Baseball

ILH

Maryknoll 10, ‘Iolani 1

W–Miles Quemuel-Labrador. L—Trent Ihle.

Leading hitters—Iol: Makani Tanaka 2-3, run. Mryk: Noah Nakaoka 2-4, 2 runs; Matthew Miura 2-3, 3 runs, 3 RBI; Jacob Remily 2-3, run, 2 RBI; Parker Grant 2 RBI; Tanner Fujino 3-3, run.

Saint Louis 2, Kamehameha 0

W–Spencer Rego. L—Kaena Kiakona.

Leading hitters—StL: Nuu Contrades 2-3, Tanner Chun 2-3, RBI.

Also:

Damien 3, Pac-Five 1

OIA standings

OIA EAST W L GB

Kalani 6 2 —

Kailua 5 2 ½

Roosevelt 5 3 1

Moanalua 4 4 2

Kaiser 3 5 3

Farrington 2 5 3½

Castle 2 6 4

OIA WEST W L GB

Pearl City 4 1 —

Campbell 3 2 1

Mililani 3 2 1

Leilehua 2 3 2

Aiea 2 3 2

Kapolei 1 4 3

OIA DIVISION II W L GB

Nanakuli 8 0 —

Waipahu 7 1 1

Waianae 6 2 2

Waialua 4 4 4

Radford 4 4 4

Kaimuki 3 5 5

Kahuku 3 5 5

Kalaheo 1 7 7

McKinley 0 8 8