CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

SOFTBALL

ILH, Division II: Sacred Hearts vs. Maryknoll at Sand Island Field; Pac-Five at Mid-Pacific; Kamehameha at Punahou. Games start at 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division II: Saint Louis at Damien; Hanalani at Punahou; University at Le Jardin. Matches start at 6 p.m.

ILH boys, Division III: Assets at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA West boys: Nanakuli at Waipahu; Mililani at Waialua; Kapolei at Aiea; Pearl City at Leilehua; Radford at Waianae. Matches start at 5 p.m

SOFTBALL

ILH

Maryknoll 10, Punahou 7

W–Jenna Sniffen. L–Paige Brunn.

Leading hitters—Mryk: Carys Murakami 3-5, 2 runs, 3 RBI; Nellian McEnroe-Marinas 2-4, run, RBI; Jenna Sniffen 3-4, 3 RBI; Sherreigh Nakoa-Chung 2-3, run, RBI; Chloe Chun 2-4, run, RBI. Pun: Makanalei Lapera 3 RBI.

‘Iolani 14, Mid-Pacific 4

W–Kiara Baba. L–Daynna Mekaru.

Leading hitters—Iol: Ailana Agbayani 3-5, 2 runs, 5 RBI; Allie Capello 2 RBI; Kaylee Matsuda 2 runs, RBI; Logan Uechi 2 runs; Kealohi Markham 2-2, 2 runs, RBI; Milla Fukuda 3 runs, RBI. MPI: Avery Mahoe run, 2 RBI, HR.

OIA

Nanakuli 17, Aiea 3

Radford 17, Kalaheo 7

WATER POLO

OIA GIRLS

Kaiser 7, Kahuku 1

Goal-Scorers—Kah: Tuua Cravens. Kaiser: Keira Johnson 3, Kimie Ginoza 2, Nikayla Centra, Kristen Johnson.

Roosevelt 14, Kapolei 1

Goal-Scorers—Kap: Venezuela Lino. Roos: Clara Lee 3, Kawai Hedges 3, Maya Uchimura 2, Jaeci Oba, Jonna Keo, Carly Jimenez, Malia Lauret, Maile Shiroma, #17.

Kahuku 12, Waipahu 3

Goal-Scorers—Kah: Mahea Taeu 3, Leila Nahoopii 3, Velzy Moffat 2, Tuua Cravens, Logan Harris, Emajen Ingbino-Kaai, Aika Dougherty. Waip: Hans Samonte 2, Breeane Cabigas.

PIGEON RACING

HAWAII FLYERS

From Hilo, Hawaii Island to Oahu

MILES MPH

1. Dennis Tavares 215.052 49.40

2. Jay Alameida 213.882 49.37

3. Sidney Lum 214.479 49.24

4. George Contento 211.363 49.13

5. Allan Komatsu 206.675 48.55