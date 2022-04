Scoreboard – April 13, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

BASEBALL

OIA East: Farrington at Castle; Kailua at Kaiser; Roosevelt vs. Kalani at Kahala Field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Mililani at Kapolei; Pearl City at Campbell; Leilehua vs. Aiea at Aiea Rec. Field. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kaimuki at McKinley; Kalaheo at Kahuku; Waianae at Radford; Waipahu at Waialua. Games start at 3 p.m.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, 7 a.m., at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH Division II: Damien vs. Sacred Hearts, 4 p.m. at Ala Wai Field NP.

OIA Division II: Radford at Aiea, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division I tournament: Round 2, Hawaii Baptist at Punahou; ‘Iolani at Kamehameha. Games start at 6 p.m.

ILH boys, Division II tournament: Round 2, University Lab at Saint Louis; Le Jardin at Damien. Games start at 6 p.m.

OIA West boys: Waianae at Pearl City; Leilehua at Kapolei; Aiea at Mililani; Waialua at Nanakuli; Waipahu at Campbell. Matches start at 5 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

ILH Division I Tournament: Maryknoll vs. Punahou, Kamehameha vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park; ‘Iolani at Mid-Pacific, 3:30 p.m.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, 7 a.m., at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH, Division II: Pac-Five at Punahou; Sacred Hearts at Mid-Pacific; Damien vs. Maryknoll at Sand Island Field. Games start at 4 p.m.

OIA East Division I: Kaiser at Kailua; Castle vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate Field; Moanalua vs. Kalani at Kilauea District Park Field. Games start at 3 p.m.

OIA West Division I: Pearl City at Mililani; Waianae at Campbell; Leilehua at Kapolei. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

OIA East boys: Moanalua at Kahuku; Kaimuki at Kalaheo; Roosevelt at Kailua; Castle at Kalani; Kaiser at McKinley. Matches start at 5 p.m.

Baseball

ILH

Varsity

Kamehameha Hawaii 10, Pahoa 0, 5 inn.

WP—Makana Carbonel-Mang. LP—Tripp Kahscn.

Leading hitters: PAH—Shane Sale-Silva 1 hit. KSH—Kaohu Kawelu 2 hits, 2 runs, 3 RBIs; Keahi Hisashima 2 hits, 2 RBIs; Dylan Hanson 1 hit, 2 runs, 1 RBI; Liwai Correa 1 hit, 1 run, 1 RBIs; Salvatore Martino 1 hit, 2 runs; Jacob Momohara 1 hit, 1 run.

Softball

college

Pacific West Conference

Hawaii HIlo 12, Art U. 6

OIA

Varsity

Kapolei 1, Campbell 0

volleyball

OIA

Boys’ Varsity

Pearl City def. Radford 25-18, 25-21,

25-11

Nanakuli def. Aiea 25-14, 26-24, 25-7

Castle def. Kalaheo 25-13, 25-12, 25-11

Roosevelt def. Farrington 25-15, 25-21, 17-25, 25-16

ILH

Boys’ Varsity I

Hawaii Baptist def. Maryknoll 25-20, 25-17, 28-26

GOLF

The Hawai’i Challenge

Monday

At Aiea, HI

(* won playoff with birdie on first playoff hole)

Final Rankings

1. Hawaii Pacific 296—296

2. Hawaii Hilo 311—311

3. Chaminade University 325—325

Individual Rankings

1. Andrew Otani, Hawaii Hilo* 72—72

2. Ryan Torres, Hawaii Pacific 72—72

T3. Kelii Dudoit, Hawaii Pacific 74—74

T3. Dustin Franko, Hawaii Hilo 74—74

T3. Ray Kim, Hawaii Pacific 74—74

6. Keita Okada, Hawaii Pacific 76—76

7. Colby Gunderson, Chaminade 77—77

8. Hasee Nazir, Hawaii Pacific 79—79

T9. Nicholas Gomez, Hawaii Hilo 82—82

T9. Junghwan Lee, Hawaii Hilo 82—82

T9. Schuyler Peterson, Chaminade 82—82

T12. Seven Birks, Chaminade 83—83

T12. Keith Ng, Hawaii Hilo 83 83

T12. Ryan Shields Vega, Chaminade 83—83

15. Noah Lau, Hawaii Hilo 84 84

OIA Golf Tournament

Monday

At Ewa Villages Golf Course

Boys

1. Dylan Sakasegawa, Moanalua 34-37—71

2. Zaedis Yoshizawa, Kalani 36-36—72

3. Nate Choi, Moanalua 38-35—73

4. Coby Chang, Moanalua 40-37—77

T5. James Fujita, Moanalua 35-43—78

T5. Robbie Kia, Mililani 37-41—78

T5. Derek Mukai, Mililani 38-40—78

8. Jensen Chung, Moanalua 40-39—79

9. Ayden Campos, Moanalua 33-47—80

10. Blaine Hipa, Campbell 40-42—82

Girls

1. Teal Matsueda, Kalani 33-33—66

2. Kara Kaneshiro, Kalani 35-34—69

T3. Chloe Jang, Roosevelt 35-35—70

T3. Kate Nakaoka, Mililani 33-37—70

T5. Leia Chung, Leilehua 36-36—72

T5. Mariko Yonemura, Mililani 35-37—72

T7. Ava Cepeda, Kahuku 36-37—73

T7. Mia Cepeda, Kahuku 36-37—73

9. Trinity Ledgerwood, Kaiser 37-40—77

10. Kailee McKee, Kalani 37-42—79

2022 14 & Under JTS – Big Island

Tuesday

At Waikoloa Beach Resort

Round 2 Leaderboard

Boys 7-10 Flight

1. Blake Nakagawa 78-71—149

2. AKi Bonk 88-85—173

3. Keola Earle 87-87—174

4. Weston Heimgartner 86-93—179

5. Lenny Saito 86-103—189

6. Kyle Schmidt 117-100—217

7. Ryne Shimooka 135-113—248

8. Allan Paiva 166-157—323

Boys 11-12 Flight

1. Leo Saito 77-71—148

2. Brycen James Massey 81-76—157

3. Remi Heimgartner 79-81—160

4. Benhamin Penzes 84-78—162

5. Benjamin Harms 84-82—166

6. Paxton Carvalho 88-95—183

7. Brady Watanabe 93-99—192

8. Jacob Schmidt 104-96—200

DQ. Levi Swanson 82-DQ—DQ

Boys 13-14 Flight

1. Kaha’i’olelo Helm 74-81—155

2. Gunnar Lee 80-77—157

3. Jake Otani 84-76—160

4. Ulukoanui Kailiwai 93-76—169

5. Noah Miyazono 93-82—175

6. Noah Izawa Okazaki 88-88—176

7. Justus Drummondo 94-97—191

8. Olin Sakamoto 96-96—192

Girls 11-12 Flight

1. Khloe Nakagawa 79-86—165

2. Caitlyn Matsunaga 79-87—166

3. Olivia Schmidt 88-83—171

4. Jordyn Kawachi 105-104—209

5. Mari Hata 163-144—307

Girls 13-14 Flight

1. Kate Nakaoka 77-69—146

2. Sydney Fuke 91-79—170

3. Mia Nakaoka 89-84—173

4. Madelyn Awaya 88-97—185