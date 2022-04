Scoreboard – April 22, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

BASEBALL

OIA Tournament: Consolation—Moanalua vs. Aiea; Kaiser vs. Campbell, games begin at 3 p.m. Semifinals—Pearl City vs. Kalani, 4 p.m.; Mililani vs. Kailua, 7 p.m.; games at Hans L’Orange Field.

SOFTBALL

College: Big West Conference, Cal State Bakersfield vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH, Division I Double-Elimination Tournament: ‘Iolani vs. Maryknoll, at Ala Wai Field; Punahou at Kamehameha, games at 4 p.m.

ILH, Division II Double-Elimination Tournament: Damien vs. Sacred Hearts, 4 p.m., at Ala Wai Field.

VOLLEYBALL

Big West men: Tournament semifinals—UC Irvine vs. Long Beach State, 4:30 p.m.; UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SATURDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament (1 game). Times/sites TBD.

OIA Tournament: Finals, Teams TBD; Division II at 4 p.m; Division I at 7 p.m.; games at Hans L’Orange Field.

SOFTBALL

College: Big West Conference, doubleheader, Big West Conference, Cal State Bakersfield vs. Hawaii, 2 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

College: PacWest, doubleheader, Hawaii Pacific vs. Chaminade, noon at TBD.

VOLLEYBALL

Big West men: Tournament championship—Teams TBA, 7:30 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

Sunday

No local sporting events scheduled

SOFTBALL

OIA East

Kalani 14, Castle 2

W—Christen Horita.

Leading hitters—Kaln: Maddi Hatanaka 3-4, run, 2 RBI; Ashlyn Sera 2-3, 2 runs, 2 RBI; Christen Horita 2 runs, RBI.

Kaiser 16, Moanalua 10

W—K Uegawach. L—M Taga.

Leading hitters—Kais: T Kahunahana 2-4, 3 runs, RBI; L Oshiro 3-5, run, RBI; S Higa 3 runs; S Buck run, 2 RBI, HR; A Hanta 4 runs; J Tagudon 2-4, run, 2 RBI; H Kapule 4-5, run, 7 RBI, HR. Moa: H Jackson 2-5, run; K Mashino 3-4, 4 runs; M Taga 3-4, run, 8 RBI, HR; E Tome 2-5, 2 RBI.

OIA West

Mililani 11, Leilehua 1

OIA Division II

Waipahu 20, Radford 1

Kahuku 14, Kaimuki 2

Nanakuli 13, Waialua 3

Water Polo

ILH girls

Punahou 14, ‘Iolani 4

Goal Scorers—Pun: Holly Chong-Gangl 4, Pono Gacutan 3, Emma Luna 2, Colette Jones 2, Allison Kauahi 2, Hudson Geier. Iol: Audrey Marie Dexter 2, Kyra Lurito 2

Kamehameha 8, Mid-Pacific 2

Goal Scorers—MPI: Elilai Petko 2. KS: Leina’ala Wong 5, Kohia Rego 2, Jordyn Nishimura.

OIA Girls

OIA Championships

at Central Oahu Regional Park

Fifth Place

Mililani 10, Kapolei 9

Goal Scorers—Mil: Morgan Russell 4, Leila Maynard 3, Kiley Kawai 2, Sydney Yamamoto. Kap: Venezuela Lino 2, Kayla Nadig 2, Genevive Galindo 2, Kaya Gabriel-Mederios, Keely Nadig, Kailani Laforteza

Third Place

Kahuku 22, Kalaheo 9

Goal Scorers—Kah: Wells Anderson 7, Aika Dougherty 5, Tuua Cravens 4, Maya Maki 2, Tacoma Campbell, Kimorah Wong, Emajen Ingbino-Kaai, Velzy Moffat. Kalh: Skyla Jergovic 3, Kristen Tanaka 2, Mia Campora 2, Tehani Kong, Paige Heiken.

Championship

Roosevelt 10, Kaiser 5

Goal Scorers—Kais: Jaime Farah 2, Emi Chrash, Keira Johnson, Kristen Johnson. Roos: Maya Uchimura 5, Maile Shiroma 2, Kaya Uchimura 2, Clara Lee

Tennis

PacWest Men

Hawaii Hilo 4, Concordia 0

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Leon Czarnikau (CUI), 6-1, 6-2.

2. Alessio Demichelis (UHH) def. James Caddies (CUI), 6-3, 6-2

3. Luca Checchia (UHH) def. Jan Simon (CUI), 6-1, 6-2.

4. Luca Matheiowetz (UHH) vs. Mike Jansen (CUI), 6-3, 1-0, UNF.

5. Adam Large (CUI) vs. Augustin Gentile (UHH), 6-2, 3-0, UNF.

6. Younes Chong Liu vs. Joshua Liu (UHH), 6-2, 0-1, UNF.

Doubles

1. Simon/Jansen(CUI) def. Soukal/Luke Hamano (UHH), 6-4.

2. Simon/Kodiji (CUI) def. Liu/Checchia (UHH), 6-1.

3. Demichelis/Matheiowetz (UHH) def. Large/Czarnikau (CUI), 7-6 (7-5).

Hawaii Pacific 4, Fresno Pacific 1

Singles

1. Jordi Walder (HPU) vs. Ben Cronau (FPU) 6-1, 5-5, unfinished

2. Martin Ramirez (FPU) def. Jan Pleva (HPU) 6-4, 6-1

3. Robin Sanz (HPU) vs. Joshua Wong (FPU) 6-4, 5-3, unfinished

4. Jakub Beran (HPU) def. Gregor Kliimask (FPU) 6-2, 6-2

5. Benjamin Loccisano (HPU) def. Sven Bangert (FPU) 6-0, 6-3

6. Jan Heine (HPU) def. Pablo Zubieta (FPU) 6-4, 6-0

Doubles

1. Jan Pleva/Jordi Walder (HPU) vs. Ben Cronau/Joshua Wong (FPU) 5-3, unfinished

2. Jakub Beran/Robin Sanz (HPU) def. Martin Ramirez/Gregor Kliimask (FPU) 6-2

3. Jan Heine/Benjamin Loccisano (HPU) def. Sven Bangert/Pablo Zubieta (FPU) 6-2

PACWEST Women

Hawaii Pacific 4, Hawaii Hilo 0

Singles

1. Shaline Pipa (HPU) def. Carolina Alfonsin (UHH) 6-0, 6-1

2. Elodie Busson (HPU) def. Sandra Dafincescu (UHH) 6-0, 6-1

3. Marleen Tilgner (HPU) def. Julia Barden (UHH) 6-0, 6-1

4. Mihoki Miyahara (HPU) vs. Hikari Osaki (UHH) 6-3, Unfinished

5. Valentina Mokrova (HPU) vs. Nanami Okamoto (UHH) 6-2, Unfinished

6. Marta Ruszczynska (HPU) vs. Hannah Highsmith (UHH) 6-4, 2-0, Unfinished

Doubles

1. Shaline Pipa/Marleen Tilgner (HPU) def. Julia Barden/ Nanami Okamoto (UHH) 6-1

2. Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU) def. Casydee De Mattos/Hannah Highsmith (UHH) 6-2

3. Valentina Mokrova/Marta Ruszczynska (HPU) vs. Hikari Osaki/Akari Ichikawa (UHH) 3-4, Unfinished

Volleyball

ILH Boys

‘Iolani def. Hawaii Baptist 25-19, 25-18, 25-15

Le Jardin def. Saint Louis 25-20, 25-22, 17-25, 25-16

Damien def. University 23-25, 25-22, 25-23, 25-18

BASEBALL

ILH

Double-Elimination Tournament

Kamehameha 10, Punahou 0

W—Kaena Kiakona. L—Rustin Katsura.

Leading hitters—KS: Elijah Ickes 3-4, 2 runs; Aydan Lobetos 2 runs, RBI; Beau Sylvester 2 RBI; Aukai Kea 2-4, 2 runs, RBI; Miecah Andres 3-4, run, 4 RBI; Jace Souza 2 RBI; Dane Palimoo 3-3.

‘Iolani 7, Saint Louis 4

W—Kaleb Tenn. L—Xander Sielken.

Leading hitters—Iol: Travis Ujimori 2-4, 2 runs, RBI; Bruin Agbayani 2 runs; Kaimana Lau Kong 2-4. 2 runs; Makani Tanaka 2-2, 2 RBI. StL: Xander Sielken 2 runs; Nuu Contrades 3-4, run; Aiva Arquette 2-4, run, 2 RBI.

OIA

Division I Tournament

Kailua 11, Campbell 1

W—Mikey Hanano. L—Hunter Lindsey.

Leading hitters—Kail: Nai Iwaki 3-4, run, 2 RBI; Mikey Hanano 2-4, 2 RBI; Titan Kauahi run, 2 RBI, HR.

Pearl City 10, Moanalua 3

W—Eli Oshiro. L—Taven Hathaway.

Leading hitters—Moa: Nate Alvaro 2-2, run, RBI. PC: Tyson Murakami 2-4, run, 2 RBI; Dacoda Agoto 3-3, 2 runs, 2 RBI; Devin Hayashi 2 runs; Jayson Au Hoy 2-2, run, RBI.

Kalani 3, Aiea 0

W—Dylan Weddle. L—Aidan Yoshida.

Leading hitters—Kaln: Christian Chinen 2-3.

Also:

Mililani 8, Kaiser 3

Division II Tournament

Waialua 4, Kahuku 3

Waianae 18, Kaimuki 5