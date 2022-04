Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH Double-Elimination Tournament: Punahou vs. ‘Iolani at Ala Wai Field, 10 a.m.

OIA Tournament: Division I —fifth place, Kaiser at Moanalua, 11 a.m.; third place, Kailua at Kalani (Kahala Field), 11 a.m.; championship, Mililani vs. Pearl City at Hans L’Orange Field, 7 p.m.

Division II—third place, Kahuku at Waipahu, 11 a.m.; championship, Nanakuli vs. Waianae, at Hans L’Orange Field, 4 p.m.

SOFTBALL

College: Big West Conference, doubleheader, Big West Conference, Cal State Bakersfield vs. Hawaii, 2 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

VOLLEYBALL

Big West men: Tournament championship—Long Beach State vs. Hawaii, 7:30 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

Big West Championship: UC Irvine vs Hawaii, 5:45 p.m., at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

SUNDAY

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Chaminade, noon at Sand Island Field.

SOFTBALL

ILH TOURNAMENT

Friday

Kamehameha 11, Punahou 0

W–Rabe. L—Paige Brunn. Leading hitters—Pun: Aliya Hashimoto 2b; Asia Lee 2b. KS: Donahue 2-4, RBI; Telles HR, 2 RBIs, 3 runs; Kezia Lucas HR, 2 RBIs, run.

OIA

Friday

Campbell 7, Pearl City 1

W—Taryn Irimata. L—Ava Puaatuua. Leading hitters—Camp: Jaeda Abcede HR, RBI, run; Kaiana Kong HR, 4 RBIs, run. PC: Kiana Calleon 2b, RBI; Grace Kikuchi 2b, run.

TENNIS

PACIFIC WEST CHAMPIONSHIP

Women’s semifinals

Hawaii Pacific 4, Fresno Pacific 0

Singles

Shaline Pipa (HPU) def. #63 Maria Borodii (FPU) 6-1, 6-2

Elodie Busson (HPU) vs. Lea Falentin (FPU) 2-6, 7-6 (7-2), unfinished

Marleen Tilgner (HPU) def. Alice Di Matteo (FPU) 6-2, 6-3

Mihoki Miyahara (HPU) vs. Alice Marques (FPU) 6-3, 2-2, unfinished

Valentina Mokrova (HPU) def. Sanne Brull (FPU) 6-2, 6-3

Marta Ruszczynska (HPU) vs. Elise Leik (FPU) 6-2, 3-6, 1-1, unfinished

Doubles

Shaline Pipa/Marleen Tilgner (HPU) vs. Maria Borodii/Lea Falentin (FPU) 3-5, unfinished

Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU) def. Alice Di Matteo/Sanne Brull (FPU) 6-3

Valentina Mokrova/Marta Ruszczynska (HPU) def. Alice Marques/Elise Leik (FPU) 6-1

Men’s semifinals

Hawaii Pacific 4, Hawaii-Hilo 2

Singles

Jordi Walder (HPU) vs. Martin Soukal (UHH) 6-7 (3-7), 6-4, 2-3, unfinished

Jan Pleva (HPU) def. Alession Demichelis (UHH) 6-2, 7-6 (7-5)

Robin Sanz (HPU) def. Luca Checchia (UHH) 5-7, 6-1, 6-2

Jakub Beran (HPU) def. Luca Matheiowetz (UHH) 4-6, 7-5, 6-1

Benjamin Loccisano (HPU) def. Agustin Gentile (UHH) 6-1, 6-3

Joshua Liu (UHH) def. Jan Heine (HPU) 6-1, 6-4

Doubles

Luke Hamano/Martin Soukal (UHH) def. Jan Pleva/Jordi Walder (HPU) 6-2

Jakub Beran/Robin Sanz (HPU) def. Joshua Liu/Luca Checchia (UHH) 6-1

Alession Demichelis/Luca Matheiowetz (UHH) def. Jan Heine/Benjamin Loccisano (HPU) 6-3