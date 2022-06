Scoreboard – June 7, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

OHCRA Clement D. Pai‘aina

Regatta

Sunday at Keehi Lagoon

Girls 12 & under

1. Hui Nalu Canoe Club 2:33.86 (Eliana Bloom, Kaha’i Brown, Lin Caldeira, Ka’ele Kuamo’o, Sammi Robles, Maia Stefanov); 2. Keahiakahoe Canoe Club 2:34.16; 3. Kailua Canoe Club 2:42.00; 4. New Hope Canoe Club 2:43.47; 5. Lanikai Canoe Club 2:46.14

Boys 12 & under

1. Lanikai Canoe Club 2:18.09 (Gabriel Bradley, Matisse Coudrier, Austin Holmquist, Anthony Klutz, Cameron Powlison, Nathan Stoutemyer); 2. Kailua Canoe Club 2:28.80; 3. Hui Nalu Canoe Club 2:32.81; 4. Outrigger Canoe Club 2:34.50; 5. New Hope Canoe Club 2:53.79

Mixed Boys and Girls 12

1. Waikiki Surf Club 2:35.63 (Shea Chun, Vaihere David-Basug, Helena Mahelona, Kahi’ona Mahelona, Kalapakea Mar, Kula’ila’i Punua); 2. Kailua Canoe Club 2:39.86; 3. Hui Nalu Canoe Club 2:53.09; 4. Lanikai Canoe Club 3:00.63; 5. Leeward Kai Canoe Club 3:05.09

Girls 13 & under

1. Outrigger Canoe Club 2:28.69 (Kobe Eveleth, Finley Fujikake, Hanna Hemmings, Georgie Lee, Mahina Mowat, Naomi Sullivan); 2. Hui Nalu Canoe Club 2:31.46; 3. Waikiki Surf Club 2:33.52; 4. New Hope Canoe Club 2:42.29; 5. Leeward Kai Canoe Club 2:44.35

Boys 13 & under

1. New Hope Canoe Club 2:15.29 (Justice Akamu, Jonah Bento, Damien Domingo, Josiah Domingo, Sam Harris, Tristan Stephens); 2. Keahiakahoe Canoe Club 2:20.52; 3. Outrigger Canoe Club 2:22.39; 4. Hui Nalu Canoe Club 2:23.45;

5. Lanikai Canoe Club 2:25.25

Girls 14 & under

1. Outrigger Canoe Club 2:18.39 (Lila Badham, Hazel Campbell, Mia Chuckovich, Anolani Leafchild, Ameliablu Maii, Makena Orr); 2. Lanikai Canoe Club 2:25.24; 3. Waimanalo Canoe Club 2:28.63; 4. Leeward Kai Canoe Club 2:36.84; 5. Kailua Canoe Club 2:38.14

Boys 14 & under

1. Kailua Canoe Club 2:02.51 (Preston Awaya, Oscar Dawrs, Kaimana Fake, Benjamin O’Connor, Nakoa Palmer, Kala’i Watanabe); 2. Leeward Kai Canoe Club 2:06.38; 3. Hui Nalu Canoe Club 2:08.29;

4. Waikiki Surf Club 2:23.04; 5. Kai Oni Canoe Club 2:27.32

Open Keiki

1. Waikiki Surf Club 2:28.08 (Chelsea Awai, Kao’o Barboza, Kammi Char, Keaolamalamaokahikilani Domingo, Moses Kaleop’aa, Ma’aloa Punua); 2. Makaha Canoe Club 2:40.12; 3. New Hope Canoe Club 2:47.33; 4. Kailua Canoe Club 2:50.16; 5. Hui Nalu Canoe Club 3:01.47

Women Novice B

1. Outrigger Canoe Club 2:13.96 (Carly Bargiel, Taylor Doherty, Rachel Geicke, Lindsey Lowe, Becky Needham, Sandra Walter); 2. Kailua Canoe Club 2:23.08; 3. Lanikai Canoe Club 2:25.19; 4. Hui Nalu Canoe Club 2:28.01; 5. Kai Oni Canoe Club 2:28.73

Mixed Novice B

1. Hui Nalu Canoe Club 2:06.02 (Joshua Jackson, Johan Loo, Dawn O’Brien, Melisa Piriyakarnjanakul, Aksel Sloan, Christina Stefanov); 2. Lanikai Canoe Club 2:10.05; 3. Kailua Canoe Club 2:10.73; 4. Hui Lanakila Canoe Club 2:13.83; 5. Outrigger Canoe Club 2:21.29

Men Novice B

1. Lanikai Canoe Club 3:55.75 (Richard Arakaki, Andrew Chen, Nick de la Mare, Todd Lewis, Paul Spriggs, Chad Thompson); 2. Outrigger Canoe Club 3:56.01; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:10.87; 4. Kai Oni Canoe Club 4:13.74; 5. Leeward Kai Canoe Club 4:20.28

Girls 15 & under

1. Waikiki Surf Club 4:47.29 (Chanel Awai, Kealoha BRANDT, Siera Mau, Eva Ponciano, Kapua Rudolph, Kamalei Sataraka); 2. Lanikai Canoe Club 4:51.32; 3. Outrigger Canoe Club 4:56.78; 4. Hui Nalu Canoe Club 5:07.56; 5. Kailua Canoe Club 5:19.74

Boys 15 & under

1. Kailua Canoe Club 4:13.74 (Preston Awaya, Torin Ferreira, Lanson Gentry, Logan Machado, Kana Palmer, Rylan Shriver); 2. Lanikai Canoe Club 4:14.21; 3. Keahiakahoe Canoe Club 4:25.70; 4. New Hope Canoe Club 4:34.80; 5. Koa Kai Canoe Club 4:37.21

Girls 16 & under

1. Outrigger Canoe Club 4:40.05 (Makanalani Cabaniero, Cheyna Ekau, Alex Kelly, Noelle Lezy, Danilla Monk, Eva Sandvold); 2. Lanikai Canoe Club 4:41.62; 3. Waikiki Surf Club 5:09.03; 4. Kailua Canoe Club 5:12.79; 5. Makaha Canoe Club 5:26.23

Boys 16 & under

1. Lanikai Canoe Club 4:01.97 (Rain Ahlgren, Castle Foti, Luc Lambert, Kepler Pharaon, Quinlan Pharaon, Carter Tseu); 2. Kailua Canoe Club 4:05.60; 3. Outrigger Canoe Club 4:13.41; 4. Leeward Kai Canoe Club 4:24.64; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:28.18

Girls 18 & under

1. Outrigger Canoe Club 4:33.97 (Malie Clark, Gigi Graves, Ariana Hunt, Taraina Kamakawiwo’ole, Eleanor Lautenbach, Emma Rolland); 2. Lanikai Canoe Club 4:38.38; 3. Kailua Canoe Club 4:50.98; 4. Waikiki Surf Club 4:52.21; 5. Koa Kai Canoe Club 5:00.14

Boys 18 & under

1. Lanikai Canoe Club 3:50.04 (Shay Able, Connor Foti, Spencer Niemann, Tristan Rizzo-Murray, Stryker Scales, John Stark); 2. Kailua Canoe Club 4:18.27; 3. Koa Kai Canoe Club 4:31.74; 4. Keola O Ke Kai Canoe Club 4:55.68

Mixed Boys and Girls 18

1. Hui Nalu Canoe Club 4:43.95 (Jack Carlson, Tiana Dolbeare, Ulysses Enriquez, Christian Millan, Maeva Reynolds, Nysa Yamasato); 2. Healani Canoe Club 4:48.13; 3. New Hope Canoe Club 4:59.09; 4. Kailua Canoe Club 5:18.88

Women Novice A

1. Kailua Canoe Club 4:32.12 (Claudine Caluori, McKenna Conboy, Lia Cornair, Diane Evans, Lo Masaniai, Nicole Olmsted); 2. Kai Oni Canoe Club 4:40.29; 3. Healani Canoe Club 4:44.36; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:48.24; 5. Koa Kai Canoe Club 4:53.78

Men Novice A

1. Hui Nalu Canoe Club 3:47.33 (Jimmerson Aliven, Felipe Carvalho, Dexter Dai, James Grandalen, Andrew Nelson, Noah Paoa-Kannegiesser); 2. Koa Kai Canoe Club 3:56.26; 3. Lanikai Canoe Club 3:57.00; 4. Outrigger Canoe Club 4:03.89;

5. Kailua Canoe Club 4:08.60

Women Freshman

1. Outrigger Canoe Club 8:40.35 (Taraina Kamakawiwo’ole, Hoku Keala, Rachel Kincaid, Dillyn Lietzke, Kahala Schneider, Lindsey Shank); 2. Lanikai Canoe Club 8:46.48; 3. Hui Nalu Canoe Club 10:05.93; 4. Waikiki Surf Club 10:48.70

Men Freshman

1. Lanikai Canoe Club 7:34.86 (Nick Foti, Alakai Freitas, Aaron Norris, Raven Pokini, Karel Tresnak Jr., Nick Whitcomb); 2. Hui Nalu Canoe Club 7:39.74; 3. Healani Canoe Club 8:03.21; 4. Keahiakahoe Canoe Club 8:09.49; 5. Kailua Canoe Club 8:35.73

Women Sophomore

1. Outrigger Canoe Club 8:41.84 (Kylie Bebe, Anella Borges, Angie Dolan, Donna Kahakui-Ching, Malia Mizuno, Jasmine Vieira); 2. Lanikai Canoe Club 8:44.61; 3. Kailua Canoe Club 8:55.58; 4. Hui Nalu Canoe Club 9:27.95

Men Sophomore

1. Hui Nalu Canoe Club 8:26.72 (Rich Balancio, Ricky Ikeda, Jeff Iwashita, Punia Pale, Dana Souza, Toma Turner); 2. Outrigger Canoe Club 8:47.64

Women Junior

1. Lanikai Canoe Club 9:10.20 (Lauren Gaeta, Hamasaki Harbottle, Kristen Kauhane, Ryann Kurahara, Kaulu Luuwai, Laura Young); 2. Kailua Canoe Club 10:17.45; 3. Leeward Kai Canoe Club 10:52.11; 4. Makaha Canoe Club 11:08.34

Men Junior

1. Lanikai Canoe Club 7:36.52 (Matt Crowley, Jordan Gomes, Tristan Pokini, Igor Sobreira, Nick Whitcomb, Tapa Worthington); 2. Outrigger Canoe Club 7:36.74; 3. Healani Canoe Club 8:27.34; 4. Hui Nalu Canoe Club 8:56.53

Women Senior

1. Lanikai Canoe Club 13:45.87 (Kealohi Bruhn, Laura Ediger, Aulani Hall, Chelsea Kahalepauole-Bizik, Jessie Krause, Anna Mathisen); 2. Hui Nalu Canoe Club 14:16.08; 3. Kailua Canoe Club 14:33.26; 4. Healani Canoe Club 14:37.51; 5. New Hope Canoe Club 15:49.65

Men Senior

1. Lanikai Canoe Club 11:31.83 (Matt Crowley, Nick Foti, Alakai Freitas, Raven Pokini, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.); 2. Hui Nalu Canoe Club 11:41.02; 3. Outrigger Canoe Club 11:53.57; 4. Healani Canoe Club 12:31.20; 5. Keahiakahoe Canoe Club 12:40.01

Women Master (70)

1. Hui Nalu Canoe Club 5:13.48 (Lita Blankenfeld, Mary Fern, Lurline McGregor, Dayna Owskey, Katie Scott, Elizabeth Sutter); 2. Lanikai Canoe Club 5:29.05; 3. Keahiakahoe Canoe Club 5:36.44; 4. Kailua Canoe Club 5:48.57

Men Master (70)

1. Waimanalo Canoe Club 4:09.85 (Harvey Aki, Kenny Bailey, Cam Cavasso, Glen Fujihara, Dennis Sallas, Christian Smith); 2. Hui Nalu Canoe Club 4:14.73; 3. Outrigger Canoe Club 4:15.54; 4. Lanikai Canoe Club 4:30.13; 5. New Hope Canoe Club 4:30.94

Women Masters (65)

1. Outrigger Canoe Club 4:46.97 (Katy Bourne, Paula Crabb, Sandra Haine, Kimberley Heyer, Laurie Lawson, Anne Perry); 2. Hui Nalu Canoe Club 4:52.25; 3. New Hope Canoe Club 5:28.43; 4. Kailua Canoe Club 5:34.41

Men Masters (65)

1. Kailua Canoe Club 4:09.47 (Fred Delos Santos, Pat Erwin, Paul Hewlett, Mike McCue, Brian Popp, Benny Quitevis); 2. Outrigger Canoe Club 4:33.74; 3. New Hope Canoe Club 5:39.95

Woman Masters (60)

1. Lanikai Canoe Club 4:33.00 (Susan Butterbaugh, Cindi Chess, Jennifer Fisher, Pauahi Ioane, Leslie Ann Murakami, Kelly Smith); 2. Kailua Canoe Club 4:48.60; 3. Keahiakahoe Canoe Club 4:59.65; 4. Hui Nalu Canoe Club 5:05.53; 5. New Hope Canoe Club 5:11.04

Men Masters (60)

1. Kailua Canoe Club 3:53.47 (Lance Anderson, Bruce Campbell, Rob Cates, Jeff Cummings, Kamoa Kalama, Kevin Pilbrow); 2. Lanikai Canoe Club 3:57.21; 3. Outrigger Canoe Club 4:07.91; 4. Keahiakahoe Canoe Club 4:08.72; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:46.61

Women Masters (55)

1. Hui Nalu Canoe Club 4:51.92 (Lisa Ah Sing, Polly Ai, Violet Coito, Christine Denton, Carol Jaxon, Bozo Vierra); 2. Kailua Canoe Club 5:01.66; 3. Lanikai Canoe Club 5:06.56; 4. Anuenue Canoe Club 5:40.28

Men Masters (55)

1. Lanikai Canoe Club 3:44.01 (Raven Aipa, Peter Binney, Alan Carvalho, John Foti, Michael Hall, Kanai Kauhane); 2. Keahiakahoe Canoe Club 3:44.74; 3. Kailua Canoe Club 4:10.96; 4. Outrigger Canoe Club 4:12.27; 5. Healani Canoe Club 4:29.76

Women Masters (50)

1. Hui Nalu Canoe Club 4:47.43 (Tiffany Arapari, Noe Au-Yeung, Denise Darval-Chang, Shari Kidani, Rome Stein, Malia Zimmerman); 2. Waimanalo Canoe Club 4:57.40; 3. Kailua Canoe Club 5:00.23; 4. New Hope Canoe Club 5:19.82

Men Masters (50)

1. Hui Nalu Canoe Club 4:10.56 (Cy Lung, Kevin Magnuson, Lieny Nguyen, Les Strawn, Timothy Twigg-Smith, Matt Zahn); 2. Kailua Canoe Club 4:15.64; 3. New Hope Canoe Club 4:46.90

Women Masters (40)

1. Healani Canoe Club 4:20.05 (LeAnn Alani-Hayward, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Julie Finch, Celeste Paiaina, Allison Sokei); 2. Lanikai Canoe Club 4:24.16; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:27.92; 4. Outrigger Canoe Club 4:44.15; 5. Kailua Canoe Club 5:01.80

Men Masters (40)

1. Lanikai Canoe Club 3:41.23 (Kale Barney, Ka’ai Bruhn, Kekoa Bruhn, David Daniels, Jim Foti, Manny Kulukulualani); 2. Healani Canoe Club 3:46.23; 3. Hui Nalu Canoe Club 3:49.63; 4. Kailua Canoe Club 3:57.69; 5. New Hope Canoe Club 4:15.32

Women Open Four

1. Lanikai Canoe Club 4:48.22 (Mahealani Botelho, Monica Esquivel, Napua Lum, Elise Martin); 2. Outrigger Canoe Club 5:05.45; 3. Hui Lanakila Canoe Club 5:05.67; 4. Kailua Canoe Club 5:10.06; 5. Anuenue Canoe Club 5:38.56

Men Open Four

1. Lanikai Canoe Club 4:07.68 (Steve Condon, Brett Fillmore, Ke’ea Lum, Mike Pharaon); 2. Hui Nalu Canoe Club 4:12.66; 3. Leeward Kai Canoe Club 4:18.98; 4. Waikiki Surf Club 4:27.08; 5. Hui Lanakila Canoe Club 4:28.78

Mixed Masters (55)

1. Lanikai Canoe Club 4:23.82 (Melanie Bailey, Matt Claybaugh, Andrew Cummings, Ke’ani Hardy, Ryan Makua, Barrie Morgan); 2. Kailua Canoe Club 4:34.24; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:37.99; 4. New Hope Canoe Club 4:38.23; 5. Koa Kai Canoe Club 4:43.69

Mixed Masters (40)

1. Hui Lanakila Canoe Club 4:11.25 (Beau Beair, Kehau Ching, Dara Hubin, Kuulei Kuahine, Nick VanHouten, Tommy Waters); 2. Lanikai Canoe Club 4:14.94; 3. Keahiakahoe Canoe Club 4:16.57; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:20.37; 5. Waikiki Surf Club 4:26.42

Mixed Men and Women Time Points

1. Keahiakahoe Canoe Club 4:08.79 (Fatso Au-Raycher, Jace Faufata, Ty Fu, Joshua Gora-Aina, Zoey Kalahiki, Whitney Peapealalo); 2. Outrigger Canoe Club 4:28.03; 3. Lanikai Canoe Club 4:29.01; 4. Hui Lanakila Canoe Club 4:34.67; 5. Waimanalo Canoe Club 4:36.59