Scoreboard – June 19, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association, Father’s Day Regatta, 8 a.m. at Nanakuli Beach Park.

MONDAY

No local sporting events scheduled

BASEBALL

2022 10U CAL RIPKEN

Championship

Mililani Homegrown 2, Hawaii Kai All-Starts 0

W—Iokepa Pruett. Sv—Bear Arindain

Leading Hitters—Mililani Homegrown: Bear Arindain 2-3, run, 2B.

PADDLING

Windward Kai Regatta

Saturday

At Kailua

Mixed Men and Women 60

1. Manu O Ke Kai 5:00.35 (Kay Burgoyne, Lyndy Gasior, Tavita Maea, Dawn Peerson, Ted Santos, Charlie Walker); 2. Kai Poha 5:08.29; 3. Waikiki Yacht Club 5:08.55; 4. Windward Kai 5:14.35; 5. Kalihi Kai 5:24.06.

Women 65

1. Manu O Ke Kai 5:19.37 (Brenda Bunting, Gloria Butterworth, Linda Cox, Tavita Maea, Judy Myers, Yolanda Racca); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:26.16

Men 65

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:49.15 (Bruce Desoto, Manny Desoto, Andrew Gilman, Tim Mauchly, Bob O`Neill, Eric Soo); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:04.46; 3. Kalihi Kai 5:06.27; 4. Kai Poha 6:15.16

Women 60

1. Manu O Ke Kai 5:13.34 (Bridget Bourdeau, Cindy Covell, Lyndy Gasior, Susie Giambalvo, Lisa Knott, Tavita Maea); 2. Waikiki Yacht Club 5:39.80; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:50.58

Men 60

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:34.58 (Al Cambra, Nolan Keaulii, Tim Mauchly, Joe Momoa, Paul Mueller, Eric Soo); 2. Waikiki Yacht Club 4:40.60; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:46.24; 4. Kalihi Kai 5:05.56

Women 70

1. Manu O Ke Kai 5:16.57 (Brenda Bunting, Gloria Butterworth, Linda Cox, Tavita Maea, Dawn Peerson, Yolanda Racca); 2. Kai Poha 5:26.25; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 6:03.06

Men 70

1. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:53.93 (John Cardenas, Dickie Chow, Colin Galang, Jack Laufer, Shaka Madali, Ken Montpas); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:03.31; 3. Lokahi 5:14.74

Girls 12

1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:48.98 (Wela Kaauwai Ii, Keira Kekoanui, Nalani Keliikoa, Xailey Robinson, Kawa Sui, Tamara Sunia); 2. Manu O Ke Kai 2:53.71; 3. Lokahi 2:54.16; 4. Lahui O Koolauloa 2:56.47; 5. Haleiwa Outrigger 3:01.57

Boys 12

1. Manu O Ke Kai 2:24.34 (Kaeaa Akau, Nico Esguerra, Tavita Fuga, Douglas Maea, Tavita Maea, Kaliko Sellesin); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:31.07; 3. Lahui O Koolauloa 2:48.56; 4. Kalihi Kai 2:53.42; 5. Kaneohe 2:56.51

Girls 13

1. Lahui O Koolauloa 2:46.76 (Ahiatea Bybee, Kaya Chee, Vonn Chee, Eli’a Emmsley, Emalia Emmsley, Akiko Kuwamura); 2. Manu O Ke Kai 2:51.66; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 3:00.84; 4. Kaneohe 3:01.08; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 3:04.33

Boys 13

1. Manu O Ke Kai 2:26.98 (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Kamalei Hill, Kea Lerner, Tavita Maea, Alec Pao); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:47.37; 3. Kumulokahi-Elks 2:54.02; 4. Kamaha’o Canoe Club 3:04.68; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 3:04.99

Girls 14

1. Lahui O Koolauloa 2:35.60 (Acyra Afalava-Byous, Jaychelle Akoi-Shea, Kemy Castillo, Vonn Chee, Kahale Emmsley, Aliah Williams); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:38.05; 3. Manu O Ke Kai 2:49.84; 4. Kaneohe 2:50.25; 5. Lokahi 2:51.28

Boys 14

1. Kaneohe 2:17.99 (Cheydan-Anthony Cenal, Tasha Hopkins-Moniz, Jeremiah Lopes, Logan Lopez, Kainoa Miraflor, Kyson Murphy); 2. Lahui O Koolauloa 2:26.45; 3. Manu O Ke Kai 2:29.69; 4. Waikiki Yacht Club 2:30.37; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:30.66

Mixed Boys And Girls 12

1. Lahui O Koolauloa 2:33.2 (Azlend Bautisita-Malepa, Vonn Chee, Myah Ironmoccasin, Leimoana Renaud-Wilkins, Tini Tafuna, Xenia Tafuna); 2. Manu O Ke Kai 2:40.69; 3. Lokahi 2:43.89; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 2:47.72; 5. Kumulokahi-Elks 2:55.98

Mixed Novice B

1 Manu O Ke Kai 2:13.58 7

(Lindsay Apperson, Scott Fisher, Charzelle Flynn, James Flynn, Tavita Maea, Kelsie Rogers); 2. Haleiwa Outrigger 2:15.80; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:17.20; 4. Kamaha’o Canoe Club 2:18.84; 5. Waikiki Beach Boys 2:19.24

Women Novice B

1. Haleiwa Outrigger 2:18.31 (Leah Brosnahan, Cherie Brown, Kendell Mease, Cody Reis, Linda Thoresen, Kylie Vincent); 2. Manu O Ke Kai 2:29.06; 3. Waikiki Beach Boys 2:37.54; 4. Team Olelo 2:39.58; 5. Kaneohe 2:39.86

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai 4:11.48 (Ken Capes, Scott Fisher, James Flynn, Pomai Hoapili, Roel Meneses, Asher Robinson); 2. Waikiki Beach Boys 4:28.08; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:36.16; 4. Kamaha’o Canoe Club 4:36.52; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:46.38

Girls 15

1. Lahui O Koolauloa 5:14.72 (Acyra Afalava-Byous, Jaychelle Akoi-Shea, Vonn Chee, Eli’a Emmsley, Kahale Emmsley, Leilani Nakaahiki); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:23.30; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:31.68; 4. Manu O Ke Kai 5:36.54; 5. Kaneohe 6:06.46

Boys 15

1. Manu O Ke Kai 4:28.40 (Kyan Ching, Talan Kochi, Kea Lerner, Rayce Pactol, George Smith 4th, Seth Thomason); 2. Lahui O Koolauloa 4:41.12; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:41.88; 4. Waikiki Yacht Club 4:42.15; 5. Lokahi 4:42.38

Girls 16

1. Manu O Ke Kai 5:02.76 (Iliana Hesia Nishiki, Megan Kelley, Ashlyn Liwai, Harley Marasco, Jaelyn Padilla-Aquino, Glenn Williams); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:11.13; 3. Kamehameha 5:18.39; 4. Lokahi 5:19.13; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:46.26

Boys 16

1. Kaneohe 4:30.53 (Keoni Anderson, Nainoa Burgess, Kanaloa Kanoa, Jeremiah Lopes, Gary Okumura, Zion Teanio); 2. Waikiki Yacht Club 4:44.94; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:45.28; 4. Lokahi 4:51.23

Girls 18

1. Manu O Ke Kai 4:57.95 (Blake Bowman, Josephine Esguerra, Roma Lerner, Keala Rangel, Glenn Williams, Keegan Williams); 2. Kamehameha 5:08.53; 3. Lokahi 5:34.26; 4. Pukana O Ke Kai 6:00.36

Boys 18

1. Lokahi 4:19.14 (Dan Jean-Baptiste, Caleb Ledesma, Kala Melim, Bryceson Pang, Freddie Pang, Jon Tam); 2. Manu O Ke Kai 4:24.62

Mixed Boys And Girls 18

1. Manu O Ke Kai 4:36.91 7

(Blake Bowman, Tai Driscoll, Shavelle Goodell-Wilson, Jaycee Guerrero, Roma Lerner, Tavita Maea); 2. Lokahi 4:42.59; 3. Lahui O Koolauloa 4:50.19; 4. Waikiki Yacht Club 4:58.60; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 5:00.44

Women 55

1. Waikiki Yacht Club 5:26.42 (Joy Arizumi, Kimberly Barta, Heather Girdley, Lori Hagenauer, Cintia Holz, Marj Miramontes); 2. Windward Kai 5:26.68; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:52.43

Men 55

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:37.30 (Hiro Ito, Dan Kaaekuahiwi, Spam Laupola, Darrell Manlapit, Glin Nelson, Roy Silva); 2. Waikiki Yacht Club 4:51.11; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:57.25; 4. Kamehameha 5:01.71; 5. Kai Poha 5:25.24

Women 50

1. Na Keiki O Ka Mo’i 5:16.84 (Gail Beckley, Tracie Carreiro, Lisa Kaaekuahiwi, Ipo Kaeo, Kris Lindquist, Joe Momoa); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:36.51; 3. Kumulokahi-Elks 5:39.55

Mixed Men And Wmn 55

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:49.43 (Gail Beckley, Al Cambra, Lisa Kaaekuahiwi, Al Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson); 2. Kamehameha 5:04.92; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:05.26; 4. Kumulokahi-Elks 5:06.69; 5. Windward Kai 5:10.22

Men 50

1. Waikiki Beach Boys 4:32.21 (John Brazelton, Glenn Carter, Steve Gerwig, Eric Lentz, Nikolai Turetsky, Hector Wong Chan); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:32.81; 3. I Mua 4:43.80; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:53.28

Women Novice A

1. Lokahi 4:44.15 (Camilla Collings, Hannah Daep, Togtokh Ganzorig, Amanda Herbert, Kanae Hirai, Caleb Ledesma); 2. Manu O Ke Kai 4:44.76; 3. Kai Poha 5:14.30; 4. Waikiki Beach Boys 5:16.81; 5. Pukana O Ke Kai 6:19.17

Men Novice A

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:30.59 (Blaise Gonzales, Bronson Gonzales, Kuhio Kaaekuahiwi, Kekoa Oishi, Keola Rosario, Reuelu Sui); 2. Waikiki Beach Boys 4:38.66; 3. Kumulokahi-Elks 4:48.82

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai 9:55.47 (Erica Adamczyk, Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Gordean Kaluahine, Jenna Kiejko, Molly O Keefe); 2. Haleiwa Outrigger 10:45.17; 3. Lokahi 10:59.85; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 11:06.79; 5. Windward Kai 11:16.01

Men Freshmen

1. Manu O Ke Kai 8:43.34 (David Fuga, Richard Kamikawa, Tavita Maea, George Smith 4Th, Ramsey Van Blyenburg, Kevin Wilson); 2. Waikiki Beach Boys 9:12.94; 3. Lokahi 9:42.11; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 10:29.65

Women Sophomore

1. Lokahi 10:23.31 (Cindy Ahai, Leslie Drechsler, Hannah Gaerlan, Sarah Post, Claudia Pummer, Esther Widiasih); 2. Manu O Ke Kai 10:35.63; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 10:56.89; 4. Windward Kai 11:05.83; 5. I Mua 11:06.25

Men Sophomore

1. Manu O Ke Kai 8:38.12 (Ama Amantiad, Thomas Pule, George Smith 4Th, Ramsey Van Blyenburg, Glenn Williams, Samuel Wirtz); 2. Waikiki Beach Boys 9:28.23; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 9:43.07; 4. I Mua 9:43.30; 5. Lokahi 9:52.24

Women Senior

1. Manu O Ke Kai 15:38.29 (Kahanu Amantiad, Tierney Apuakehau, Jenna Kiejko, Molly O Keefe, Michele Sales, Bree Thuston); 2. I Mua 16:40.96; 3. Waikiki Yacht Club 16:56.73

Men Senior

1. Manu O Ke Kai 12:58.38 (Mo Defreitas, Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Thomas Pule, Tim Vierra, Glenn Williams); 2. I Mua 15:05.80; 3. Lokahi 15:50.32; 4. Waikiki Yacht Club 16:53.26

Women 40

1. Manu O Ke Kai 5:02.04 (Megan Abubo, Varina Amantiad, Jen Ignacio, Gordean Kaluahine, Michele Sales, Carla Vierra); 2. Haleiwa Outrigger 5:10.70; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:12.11; 4. Lokahi 5:21.07; 5. Windward Kai 5:29.07

Men 40

1. Manu O Ke Kai 4:24.51 (Steve Canon, Sam Fisher 3Rd, David Fuga, Doug Osborn, Moku Sanborn, Kevin Vallente); 2. Waikiki Beach Boys 4:26.90; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:45.99; 4. Team Olelo 4:48.30; 5. Lokahi 4:55.32

Women Open Four (Under Protest)

1. Kaneohe 5:52.66 (Tasha-Leigh Allen, Leila Figueroa-Kapahu, Carli Gardner, Tasha Hopkins-Moniz); 2. I Mua 5:53.58; 3. Kai Poha 5:58.41; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 6:11.90; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 6:22.56

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai 4:28.82 (Mo Defreitas, Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Glenn Williams); 2. Lahui O Koolauloa 4:44.73; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:46.39; 4. I Mua 5:00.88; 5. Kaneohe 5:13.61

Mixed Men And Wmn 40

1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:41.44 (Kahele Anderson, Jr., Jason Bellefeuille, Chrystal Haia, Darrell Manlapit, April Polite, Myrnz Resep); 2. Haleiwa Outrigger 4:55.47; 3. Manu O Ke Kai 5:03.05; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:11.31; 5. Lokahi 5:13.79

Mixed Men And Women

1. Kaneohe 4:32.74 (Jonah Awa, Tasha Hopkins-Moniz, Janett Kahaulelio, Kale’a Polendey, Seth Ramolete, Harley Salis); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:34.81; 3. Lokahi 4:47.62; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:06.03; 5. Lahui O Koolauloa 5:12.64

SWIMMING

Aloha Salads Summer

Sprint Swim

Female Open

1. Kaimakana Flanagan 20:18.3; 2. Belise Swartwood 20:21.5; 3. Leila Nasrallah 20:24.1

Female 10 and under

1. Rahlee Davis 23:56.4; 2. Kona Pederson 40:09.6; 3. Elna Parson 40:09.8

Female 11 to 12

1. Maddie Stuemke 22:53.7; 2. Adriana Chavis 26:43.0; 3. Maile Rust 26:43.4

Female 13 to 14

1. Synnove Robinson 22:35.0; 2. Ava Aguilera 24:04.3; 3. Sierra Guo 24:38.3

Female 15 to 19

1. Jessica Maeda 21:20.8; 2. Cate Ferandin 21:44.0; 3. Paige Heiken 21:48.4

Female 20 to 24

1. Stephanie Maeda 22:53.2; 2. Isabel Reed 23:13.3; 3. Margaret Lonborg 25:21.0

Female 25 to 29

1. Rachel Fujita 21:53.8; 2. Kelsey Liu 22:04.1; 3. Jennifer Conway 22:33.6

Female 30 to 34

1. Jessica McCollum 22:29.9; 2. Erica Dittmer 22:41.3; 3. Chelsea Huang 24:58.8

Female 35 to 39

1. Lectie Altman 22:34.3; 2. Mandy Blevins 25:40.4; 3. Kristin Counter 26:42.5

Female 40 to 44

1. Rie Nagayama 26:31.2; 2. Kristy Henderson 27:35.0; 3. Joni Coughlin 29:04.8

Female 45 to 49

1. Alicia Hetherington 24:47.4; 2. Michelle Simmons 25:52.2; 3. Mindy Carr 27:47.9

Female 50 to 54

1. Sandie Easton 22:12.4; 2. Deb Merwick 23:25.8; 3. Sarah Robinson 29:21.5

Female 55 to 59

1. Pamie Sato 34:38.2; 2. Kathy Bryant 34:42.7; 3. Rachel Huxel 35:39.0

Female 60 to 64

1. Keiko Aoyama 25:20.5; 2. Anna Marie Watkins 25:32.5; 3. Diane Corn 29:04.2

Female 65 to 69

1. Jill Buss 32:48.8; 2. Heidi Shimamoto 35:30.6; 3. Laurie Loomis 35:45.0

Female 70 to 74

1. Beth Maloney 36:36.2; 2. Lena Aldrich 53:51.2

Female 80 and over

1. Lori Auhll 54:07.2; 2. Kathleen Quinn 55:07.0

Male Open

1. Blaise Swartwood 19:51.7; 2. Steve Boxall 19:55.6; 3. Brahman Davis 19:56.2

Male 10 and under

1. Ezra Harrer 24:52.8; 2. Jeremiah Fritz 35:08.9; 3. Roland Garcia 57:49.8

Male 11 to 12

1. Koanui Keaulana 21:40.2; 2. Ocean Serrano 24:57.0; 3. Taj Megill 31:25.0

Male 13 to 14

1. Nick Davidson 20:48.9; 2. Luke Biddle 21:15.3; 3. Blake Garlin 21:19.6

Male 15 to 19

1. Greyson Gough 21:05.8; 2. Walker Slay 21:07.0; 3. Theo Bodet 21:09.7

Male 20 to 24

1. Makena Ginoza 20:09.2; 2. Brock Imonen 21:18.8; 3. Taiyo Endo 23:17.4

Male 25 to 29

1. Jed Boxall 20:06.7; 2. Dominic Cormack 22:03.4; 3. Derek Tanizaki 23:37.3

Male 30 to 34

1. Christopher Chuck 21:39.8; 2. Eric Robinson 23:18.3; 3. Kaya Terem 23:56.9

Male 35 to 39

1. Matthew McGillicuddy 21:25.0; 2. Scott Kobayashi 23:35.5; 3. Kaz Yoshiwara 24:54.7

Male 40 to 44

1. Luis Saulny 21:18.8; 2. Kevin Smith 22:42.7; 3. Alex Gerber 22:47.9

Male 45 to 49

1. Michael Koehne 21:38.1; 2. John Renko 22:30.7; 3. Timothy Brady 25:18.3

Male 50 to 54

1. Ryan Leong 21:19.7; 2. Peter Benchoff 23:25.5; 3. Knoel Kaneshiro 26:07.2

Male 55 to 59

1. Ronald Kemp 22:43.9; 2. Mark Miller 22:56.7; 3. Joseph Lileikis 23:02.5

Male 60 to 64

1. Steve Watkins 23:28.5; 2. Steve Brent 23:56.4; 3. Tore Leraand 24:42.7

Male 65 to 69

1. Stan Kobayashi 26:20.4; 2. Tim Johns 27:41.8; 3. Steven Hill 30:16.9

Male 70 to 74

1. Harold Bryant 30:18.2; 2. Greg Gerber 31:20.7; 3. Jeffrey Dodge 33:01.2

Male 75 to 79

1. Warren Duryea 33:13.1; 2. Carl Kawauchi 33:20.3; 3. David Nottage 45:47.4

Male 80 and over

1. Gene Grounds 38:40.6; 2. Lucky Cole 44:39.6