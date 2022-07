Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: There were 53 people who died tragically while being smuggled through Texas from the Mexican border. The truck they were in was abandoned on a country road at a place known as “the mouth of the wolf.” According to one report, they were neither migrants nor immigrants. They were humans.

Aloha mai nö käkou e oæu mau hoa kanaka. Ähea e lawa ai ka hana æino æana o käkou iä käkou iho? I ke kukuæi æana mai o kahi lono hoæomänaæonaæo e pili ana no ka make æana o kauwahi poæe hoa kanaka i Kekeka i ka pule nei i hala, luæuluæu nö ka naæau, a ua manaæo ihola nö au i ka mähuahua æana mai o nä æano hana æino like æole a käkou e æike nei i këia wä. A i loko nö o ke kaumaha lua, a me ka æeha konikoni i loko o ka iwi hilo, ua kupu maila ka mahalo i loko oæu no ia æeha, no ka mea, æo ia nö paha kahi mea e æike æia ai ke æano menemene o ke kanaka i kona hoa kanaka.

æO ka nui naæe o ia æano hana weliweli e lawelawe æia nei i këia mau lä, a ke höæike pinepine æia mai nei ma o nä ala päpaho like æole, ke hapa mai nei kona æano weliweli i ka manaæo o ka lehulehu. Ke hapa pü mai nei hoæi ke æano menemene o käkou känaka i ka æeha o ko käkou poæe hoa kanaka. Hele nö hoæi a pëlä ke æano mäkonä o ka lähui kanaka, hapa wale mai ka waiwai o ia mea he ola, a he mea æole ka make æana o nä hoa kanaka. Aia nö ka hopena o ia æano noæonoæo, æo ka mähuahua æana o ia æano hana. Aloha nö käkou!

I koæu noiæi æana no këia kumuhana, heluhelu akula au i kauwahi manaæo no ka poæe i make ma luna o kahi kalaka i waiho wale æia ma nä ala kuaæäina ma waho aæe o San Antonio i kapa æia e kekahi poæe, “la boca del lobo” ma ka namu Paniolo, (ka waha o ka æïlio hae). Ua kapa æia këlä poæe i make i ka “migrant” ma ka namu haole, a huikau ihola koæu noæonoæo æana no ka mea e æokoæa ai ka “immigrant” a æokoæa ka “migrant”. No ia mea, æimi akula au ma ka pünaewele a me ka puke wehewehe æölelo haole, a æo ia mau huikau nö.

Eia ka mea i maopopo iaæu. He manaæo laulä ko ka huaæölelo “migrant”, a ua häiki maila æo “immigrant”. æO ia hoæi, he mea wale nö ka “migrant” i neæe aku mai kekahi wahi a i kekahi. I kekahi manawa, he æaæe æia ka palena kaumokuæäina, a i kekahi manawa, aia kona neæe æana ma loko o ia mau palena. Eia hou hoæi, æaæole æo ke kanaka wale nö ke komo i loko o ia æäuna. Ua pili këia hua i nä mea ola like æole. æO ka “immigrant” naæe, he kanaka wale nö ia, a he æaæe æo ia i ka palena o ke kaumokuæäina. A no laila, ua kapa æia ke kanaka komo hewa, a komo wale i kekahi kaumokuæäina, i ka “illegal immigrant”.

æAno minamina ko läkou kapa æia pëlä, no ka mea, i këia wä e menemene æole nei ka naæau o kekahi mau känaka i ka hana æino æia o ko läkou mau hoa kanaka, pehea ana lä ko läkou lä manaæo no ka hana æino æia o kekahi poæe “migrant”? He kanaka paha, a he holoholona paha. Me he mea lä, æaæohe wehena i laila. A no ia mea paha i häpai mai ai kahi mea käkau æatikala i kekahi manaæo hou. æO ia hoæi, ma kahi o ke käkau æana no nä “migrant”, e aho ka hoæohana æia o ka hua æölelo “human” ma ka namu haole. Noæu iho, aia ka pono i ka hoæohana æana iä “känaka” e like me ia i höæike æia ai ma luna o ke poæo manaæo e kau maila. æAæohe pilikia i laila.

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.