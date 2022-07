Scoreboard – July 5, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

Wednesday

No local sporting events scheduled

OHCRA Walter J MacFarlane Regatta

Monday

At Waikiki Beach

Special Event-Manini

1. Healani Canoe Club 1:23.92; 2. Anuenue Canoe Club 1:24.26; 3. Outrigger Canoe Club 1:40.38; 4. Waimanalo Canoe Club 1:42.30; 5. Hui Nalu Canoe Club 1:42.64

Girls 12 & under

1. Hui Nalu Canoe Club 1:57.91 (Bruce Blankenfeld, Kaha’i Brown, Anuhea Cosner, Sammi Robles, Kamala Rodrigues, Callie Thompson); 2. Outrigger Canoe Club 2:02.45; 3. Leeward Kai Canoe Club 2:02.88; 4. Keahiakahoe Canoe Club 2:13.04; 5. Lanikai Canoe Club 2:15.45

Boys 12 & under

1. Outrigger Canoe Club 1:51.40 (Scott Byrne, Kainalu Eversole, Kohala Kamalani, Simeon Ke-Paloma, Luke Nichols, Nikhil Wong); 2. Hui Nalu Canoe Club 1:58.00; 3. Leeward Kai Canoe Club 1:58.41; 4. Kailua Canoe Club 1:59.08; 5. Keahiakahoe Canoe Club 2:00.76

Mixed Boys and Girls 12

1. Lanikai Canoe Club 1:44.84 (Ohia Botelho, Alana Creps, Hayden Edwards, Kael Edwards, Nick Foti, Sarah Whitten); 2. Leeward Kai Canoe Club 1:47.55; 3. Waikiki Surf Club 1:55.33; 4. Hui Nalu Canoe Club 1:55.58; 5. Kailua Canoe Club 1:56.47

Girls 13 & under

1. Outrigger Canoe Club 1:33.31 (Mai Ancheta, Emalia Austin, Jimmy Austin, Hanna Hemmings, Georgie Lee, Mahina Mowat); 2. Leeward Kai Canoe Club 1:46.60; 3. Waikiki Surf Club 1:49.13; 4. Lanikai Canoe Club 1:56.49; 5. Keahiakahoe Canoe Club 2:01.11

Boys 13 & under

1. Hui Nalu Canoe Club 1:45.56 (Tyren Akiyama, Ikaika Carvallo, Xavier Gregory, Gavin Hanoa, Noah Ishida, Sheadon Wexler); 2. Outrigger Canoe Club 1:46.08; 3. Keahiakahoe Canoe Club 1:50.64; 4. Lanikai Canoe Club 1:55.89; 5. Leeward Kai Canoe Club 2:03.87

Girls 14 & under

1. Lanikai Canoe Club 1:44.44 (Alakai Freitas, Alexis Heyer, Kala’i Jay, Colette Jost, Nicole Mench, Jaden Scott); 2. Kailua Canoe Club 1:45.33; 3. Hui Lanakila Canoe Club 1:45.72; 4. Outrigger Canoe Club 1:48.13; 5. Hui Nalu Canoe Club 1:49.89

Boys 14 & under

1. Outrigger Canoe Club 1:43.73 (Ka’alaneo Blaisdell-Higa, Cash Kincaid, Tripp Lee, Jacob Pepper, Kawai Stowell, Kamealoha Wilson); 2. Kailua Canoe Club 1:44.91; 3. Leeward Kai Canoe Club 1:56.26; 4. Keahiakahoe Canoe Club 1:59.76; 5. Lanikai Canoe Club 2:02.53

Open Keiki

1. Leeward Kai Canoe Club 1:42.95; 2. Makaha Canoe Club 1:54.88; 3. Lanikai Canoe Club 2:03.35; 4. New Hope Canoe Club 2:04.18; 5. Waikiki Surf Club 2:06.32

Women Novice B

1. Outrigger Canoe Club 1:38.68 (Carly Bargiel, Rachel Geicke, Simeon Ke-Paloma, Lindsey Lowe, Sandra Walter, Margaret Worrall); 2. Lanikai Canoe Club 1:39.69; 3. Koa Kai Canoe Club 1:40.31; 4. Kailua Canoe Club 1:41.69; 5. Hui Nalu Canoe Club 1:50.16

Mixed Novice B

1. Hui Lanakila Canoe Club 1:48.89 (Laura Bearden, Sam Dean, Kalama Heine, Karel Kadecka, Jenny Neal, Jason Sharsh); 2. Lanikai Canoe Club 1:51.57; 3. Kai Oni Canoe Club 1:55.83; 4. Outrigger Canoe Club 1:58.77; 5. Kailua Canoe Club 1:59.57

Men Novice B

1. Hui Nalu Canoe Club 3:51.61 (Kupono Duncan, Kip Kuhn, Joel Nicolow, Kulani Ryan, Aksel Sloan, Omar Takriti); 2. Outrigger Canoe Club 3:52.08; 3. Lanikai Canoe Club 3:52.75; 4. Kailua Canoe Club 4:06.65; 5. Keahiakahoe Canoe Club 4:09.67

Girls 15 & under

1. Outrigger Canoe Club 4:14.11 (Remy Ah Quin, Jimmy Austin, Sabrina Graves, Alexis LaVoie, Noelle Lezy, Mohailani Peloso); 2. Lanikai Canoe Club 4:19.05; 3. Kailua Canoe Club 4:31.37; 4. Leeward Kai Canoe Club 4:47.39; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:48.33

Boys 15 & under

1. Koa Kai Canoe Club 3:57.12 (Tama Alo, Kadin Cariaga-Sayegusa, Gabe Edamura, Noa Hui, Toren Rogers, Jason Takimoto); 2. Lanikai Canoe Club 4:15.08; 3. Keahiakahoe Canoe Club 4:16.47; 4. Kailua Canoe Club 4:18.01; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:27.02

Girls 16 & under

1. Lanikai Canoe Club 3:58.50 (Kanai Aweau, Kawena Harbottle, Taylor Inouye, Peaches Kay, Tabitha Mansell, Karel Tresnak Jr.); 2. Hui Nalu Canoe Club 3:59.97; 3. Waikiki Surf Club 4:01.21; 4. Outrigger Canoe Club 4:08.26; 5. Kailua Canoe Club 4:39.80

Boys 16 & under

1. Lanikai Canoe Club 4:00.52 (Abhi Erukulapati, John Foti, Kalai’ Grounds, Luc Lambert, Quinlan Pharaon, Carter Tseu); 2. Leeward Kai Canoe Club 4:03.66; 3. Hui Lanakila Canoe Club 4:09.89; 4. Outrigger Canoe Club 4:14.84; 5. Kailua Canoe Club 4:17.90

Girls 18 & under

1. Outrigger Canoe Club 4:03.05 (Skye Eversole, Travis Grant, Gigi Graves, Ariana Hunt, Mehana Leafchild, Kaiona Orr); 2. Lanikai Canoe Club 4:37.92; 3. Waikiki Surf Club 4:45.54; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:47.59; 5. Koa Kai Canoe Club 4:53.62

Boys 18 & under

1. Hui Nalu Canoe Club 3:34.74 (Jack Carlson, Wiley Daniel, Cole Jones, Sean Leong, Kawaihoa Loui, Keawe Pedersen); 2. Lanikai Canoe Club 3:35.61; 3. Keahiakahoe Canoe Club 3:54.01; 4. Kailua Canoe Club 3:54.84; 5. Koa Kai Canoe Club 4:26.53

Mixed Boys and Girls 18

1. Hui Nalu Canoe Club 4:10.72 (Tahje Beaupre, Jack Bortnowsky, Natalie Caldeira, Awatea Colin, Denise Darval-Chang, Christian Millan); 2. Lanikai Canoe Club 4:13.81; 3. Kailua Canoe Club 4:24.92; 4. Healani Canoe Club 4:34.68; 5. Ewa Pu’uloa Outrigger 4:50.78

Women Novice A

1. Waikiki Surf Club 4:18.46 (Kai’olu DeFries, Hanalei Fujimoto, Rachael Mathers, Julie Matsuo-Chun, Tara Meggett, Cassandra Springer); 2. Healani Canoe Club 4:19.43; 3. Kailua Canoe Club 4:20.34; 4. Lanikai Canoe Club 4:27.66; 5. Koa Kai Canoe Club 4:32.76

Men Novice A

1. Outrigger Canoe Club 3:46.94 (Jim Beaton, Raphael Betelli, Christopher Fong, Jared Meers, Keola Richardson, Kaimana Rosso); 2. Kailua Canoe Club 4:15.25; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:18.18; 4. New Hope Canoe Club 4:32.06; 5. Koa Kai Canoe Club 4:32.95

Women Freshman

1. Outrigger Canoe Club 8:11.26 (Jimmy Austin, Anella Borges, Angie Dolan, Kahala Schneider, Samantha Stewart, Amy Woodward); 2. Lanikai Canoe Club 8:54.22; 3. Hui Nalu Canoe Club 8:57.29; 4. Waikiki Surf Club 9:42.37; 5. Keahiakahoe Canoe Club 9:51.95

Men Freshman

1. Hui Nalu Canoe Club 7:59.92 (John Arapari, Kristin Brown, Max Dieckmann, Gavin Hanoa, Sean Havens, Kulani Ryan); 2. Lanikai Canoe Club 8:00.44; 3. Outrigger Canoe Club 8:14.41; 4. Keahiakahoe Canoe Club 8:16.58; 5. Healani Canoe Club 8:22.78

Women Sophomore

1. Outrigger Canoe Club 8:37.19 (Kylie Bebe, Donna Kahakui-Ching, Rachel Kincaid, Lindsey Shank, Kamealoha Wilson, Amy Woodward); 2. Lanikai Canoe Club 9:05.68; 3. Hui Nalu Canoe Club 9:19.25; 4. Kailua Canoe Club 9:57.62; 5. New Hope Canoe Club 11:30.67

Men Sophomore

1. Outrigger Canoe Club 7:36.37 (Jimmy Austin, Harrison Deisroth, Travis Grant, Aukina Hunt, James Morris, Miles Orr); 2. Lanikai Canoe Club 8:02.21; 3. Leeward Kai Canoe Club 8:17.84; 4. Healani Canoe Club 8:23.70; 5. Hui Nalu Canoe Club 8:36.47

Women Junior

1. Outrigger Canoe Club 8:18.01 (Blair Grant, Taraina Kamakawiwo’ole, Simeon Ke-Paloma, Dillyn Lietzke, Kaya McTigue, Malia Mizuno); 2. Lanikai Canoe Club 8:34.77; 3. Leeward Kai Canoe Club 9:16.79; 4. Hui Nalu Canoe Club 9:18.20; 5. Kailua Canoe Club 9:40.87

Men Junior

1. Leeward Kai Canoe Club 8:08.31 (Ili Peneku, Ikaikaalii Smith, Alfred Van Gieson, Po’okela Van Gieson, Kaihi Wong, Keola Wright); 2. Healani Canoe Club 8:11.48; 3. Lanikai Canoe Club 8:11.85; 4. Hui Nalu Canoe Club 8:12.55; 5. Makaha Canoe Club 8:47.56

Women Senior

1. Outrigger Canoe Club 12:14.32 (Jimmy Austin, Anella Borges, Angie Dolan, Donna Kahakui-Ching, Rachel Kincaid, Lindsey Shank); 2. Lanikai Canoe Club 12:49.01; 3. Healani Canoe Club 13:37.41; 4. Hui Nalu Canoe Club 13:59.84; 5. Kailua Canoe Club 15:37.29

Men Senior

1. Lanikai Canoe Club 11:00.75 (Matt Crowley, Nick Foti, Manny Kulukulualani, Ryan Murphy, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.); 2. Outrigger Canoe Club 11:39.29; 3. Healani Canoe Club 11:58.52; 4. Hui Nalu Canoe Club 12:32.54; 5. Kailua Canoe Club 12:33.87

Women Master (70)

1. Lanikai Canoe Club 4:21.38 (Star Botelho, Mary Duryea, John Foti, Mary Martin, Nancy Perry, Margee Ralston); 2. Keahiakahoe Canoe Club 4:28.56; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:42.21; 4. Outrigger Canoe Club 4:58.61; 5. Kailua Canoe Club 7:08.95

Men Master (70)

1. Outrigger Canoe Club 4:27.40 (Jimmy Austin, John Finney, Uli Klinke, Richard Ray, Darryll Wong, Derrick Wong); 2. Lanikai Canoe Club 4:29.58; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:31.33; 4. Waimanalo Canoe Club 4:32.64; 5. Anuenue Canoe Club 4:54.42

Women Masters (65)

1. Outrigger Canoe Club 4:21.10 (Katy Bourne, Kimberley Heyer, Laurie Lawson, Alice Lunt, James Morris, Anne Perry); 2. Lanikai Canoe Club 4:22.65; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:34.10; 4. Kailua Canoe Club 4:52.23; 5. New Hope Canoe Club 5:32.24

Men Masters (65)

1. Kailua Canoe Club 3:57.97 (Rob Cates, Fred Delos Santos, Pat Erwin, Paul Hewlett, Kamoa Kalama, Mike McCue); 2. Lanikai Canoe Club 4:07.22; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:09.56; 4. Outrigger Canoe Club 4:14.62; 5. New Hope Canoe Club 4:55.88

Woman Masters (60)

1. Lanikai Canoe Club 4:08.17 (Melanie Bailey, Susan Butterbaugh, Cindi Chess, Barrie Morgan, Kelly Smith, Karel Tresnak Jr.); 2. Keahiakahoe Canoe Club 4:29.78; 3. Outrigger Canoe Club 4:34.74; 4. Kailua Canoe Club 4:37.80; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:52.70

Men Masters (60)

1. Lanikai Canoe Club 3:46.40 (Gio Camuso, Alakai Freitas, Scott Freitas, Gordon Nakachi, Jon Savage, Guy Wilding); 2. Keahiakahoe Canoe Club 3:48.03; 3. Kailua Canoe Club 3:49.13; 4. Outrigger Canoe Club 3:59.85; 5. Hui Nalu Canoe Club 4:13.26

Women Masters (55)

1. Outrigger Canoe Club 4:37.48 (Kaili Chun, Travis Grant, Kisi Haine, Genie Kincaid, Alane Koki, Judith Miller); 2. Lanikai Canoe Club 4:38.61; 3. Kailua Canoe Club 4:48.99; 4. Hui Nalu Canoe Club 5:00.99; 5. New Hope Canoe Club 5:32.55

Men Masters (55)

1. Lanikai Canoe Club 3:53.93 (Raven Aipa, Philip Binney, John Foti, Scott Freitas, Michael Hall, Kanai Kauhane); 2. Hui Nalu Canoe Club 3:55.24; 3. Outrigger Canoe Club 4:05.74; 4. Keahiakahoe Canoe Club 4:25.87

Women Masters (50)

1. Kailua Canoe Club 4:05.10 (Worren Hamocon, Tracy Kane, Ginger Lockette, Susan Maher, Laurie Rubie, Buffy Viernes);

2. Lanikai Canoe Club 4:06.11; 3. Outrigger Canoe Club 4:15.26; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:26.41; 5. New Hope Canoe Club 4:26.97

Men Masters (50)

1. Hui Nalu Canoe Club 3:48.43 (Jo Chung, Nalu Kukea, Danny Loui, Cy Lung, Kevin Magnuson, Matt Zahn); 2. Lanikai Canoe Club 3:57.27; 3. Healani Canoe Club 3:58.55; 4. Outrigger Canoe Club 4:03.43; 5. Kailua Canoe Club 4:15.39

Women Masters (40)

1. Outrigger Canoe Club 4:19.29 (Ayako Ancheta, Miki Anzai, Travis Grant, Siana Hunt, Tina Larson, Renee Osborne); 2. Healani Canoe Club 4:20.20; 3. New Hope Canoe Club 4:26.72; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:27.55; 5. Lanikai Canoe Club 4:36.79

Men Masters (40)

1. Outrigger Canoe Club 3:40.25 (Jimmy Austin, Jonathan Everest, Ikaika Kincaid Jr., Darren Orr, Patrick Shea, Max Solmssen); 2. Keahiakahoe Canoe Club 3:49.60; 3. Hui Nalu Canoe Club 3:51.06; 4. Healani Canoe Club 3:51.62; 5. Lanikai Canoe Club 3:52.73

Women Open Four

1. Leeward Kai Canoe Club 3:52.91 (Daria Kawaauhau, Kanoe Nao, Pu’uwai Robins-Reyes, Alfred Van Gieson); 2. Hui Lanakila Canoe Club 4:23.22; 3. Healani Canoe Club 4:28.32; 4. Lanikai Canoe Club 4:30.30; 5. Anuenue Canoe Club 4:43.60

Men Open Four

1. Lanikai Canoe Club 4:08.18 (Steve Condon, Jack Cruz, Nick Foti, Ke’ea Lum); 2. Keahiakahoe Canoe Club 4:09.18; 3. Hui Lanakila Canoe Club 4:10.91; 4. Hui Nalu Canoe Club 4:12.85; 5. Healani Canoe Club 4:24.66

Mixed Masters (55)

1. Hui Nalu Canoe Club 4:10.10 (Violet Coito, Denise Darval-Chang, David Ewaliko, Marcia Omura, Andy Stenger, Jay Tada); 2. Koa Kai Canoe Club 4:13.12; 3. Hui Lanakila Canoe Club 4:17.43; 4. Lanikai Canoe Club 4:22.99; 5. Kailua Canoe Club 4:26.10

Mixed Masters (40)

1. Waikiki Surf Club 4:10.90 (Danny De Fries Jr, Moea Defries, Kelii Dimond, Richline Fong, Kelly Gonsalves (Cluney); , Jonathan Ing); 2. Lanikai Canoe Club 4:12.18; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:12.79; 4. Healani Canoe Club 4:14.96; 5. Hui Lanakila Canoe Club 4:33.25

Mixed Men and Women

1. Lanikai Canoe Club 3:52.29 (Jax Claybaugh, Cole Drake, Ashley Kruse, April Nakayama, Tanima Quintano, Karel Tresnak Jr.); 2. Keahiakahoe Canoe Club 3:53.09; 3. Outrigger Canoe Club 3:57.71; 4. Healani Canoe Club 4:04.23; 5. Waimanalo Canoe Club 4:05.70