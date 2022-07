Scoreboard – July 11, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

Tuesday

No local sporting events scheduled

Running

Kailua Beach 4.4 Mile

Shark Chase Run

Sunday

Women Open Winners

1. Stephanie Raven 33:45.9; 2. Chiara Arnet 35:51.4; 3. Heather Patinos 39:32.2

Women 10 To 14

1. Sienna Seidel 50:13.2; 2. Zara Daneva 51:25.4

Women 15 To 19

1. Sina Arnet 40:01.3; 2. Asha Gopinath 42:11.9

Women 20 To 24

1. Ciara Branco 40:10.0; 2. Kira Gopinath 44:16.3

Women 25 To 29

1. Rita Concannon 40:59.1; 2. Ashley Dorsey 45:32.0

Women 30 To 34

1. Cassie Fosket 45:38.5; 2. Claudia Collins 54:30.1; 3. Camille Winslow 1:01:51.2

Women 35 To 39

1. Mel Almond 1:16:05.7

Women 40 To 44

1. Kathryn Mccabe 46:06.8

Women 45 To 49

1. Alicia Shoulta 45:24.8; 2. Kellie Andrade 1:08:19.0; 3. Alma Mendoza 1:45:11.0

Women 50 To 54

1. Rosanne Cunningham 40:24.4; 2. Treena Becker 40:25.8; 3. Claudia Benavides 1:02:38.2

Women 55 To 59

1. Ruth Arnet 42:08.4; 2. Darla Orbistondo 50:58.8; 3. Michelle Seidel 54:00.9

Women 60 To 64

1. Yvette Flynn 46:53.0; 2. Beth Blackburn 56:00.7; 3. Sharon Takahama 1:32:29.6

Women 65 To 69

1. Ivie Kumura 47:25.0; 2. Connie Comiso 50:31.4; 3. Adrienne Higgins 56:43.3

Women 70 To 74

1. Catherine Chan 1:13:20.8

Women 75 To 79

1. Paula Jech 57:22.5

Women 80 To 84

1. Joy Schoenecker 1:18:08.9

Men Open Winners

1. Nicolas Escobar 27:19.5; 2. Cole Raven 29:25.6; 3. Pete Boksanski 30:04.1

Men 10 To 14

1. Lucian Dolatre 39:49.2; 2. Hudson Fluck 40:13.3; 3. Koen Seidel 51:05.1

Men 15 To 19

1. Jacob Eames 47:50.0

Men 20 To 24

1. Abraham Palacios 37:55.7

Men 25 To 29

1. Robert Foley 31:10.8

Men 30 To 34

1. Everett Jellinek 31:07.6; 2. Ryan Mccolley 32:41.0; 3. Andrew Dillon 35:35.2

Men 35 To 39

1. Ryan Pertz 33:46.0; 2. Jared Shullick 36:05.3; 3. Paul Wheeler 43:54.0

Men 40 To 44

1. Peng Ongart Ratchaworapong 33:06.4

Men 45 To 49

1. Jason Gelles 32:08.9; 2. Peter-Michael Seidel 36:01.7; 3. Erick Higa 49:41.8

Men 55 To 59

1. Grant Winwood 35:22.6; 2. Johnny Landeza 41:47.8; 3. Alan Flota 48:30.8

Men 60 To 64

1. Craig Knohl 35:43.2; 2. Bobby Mckaig 1:08:21.0; 3. Harold Yamada 1:32:29.0

Men 65 To 69

1. Frank Floyd 48:37.9; 2. Ron Heller 49:23.7

Men 70 To 74

1. Michael Yahiku 59:20.3

Men 85 And Over

1. William H Cunningham 57:03.7

GOLF

HSJGA/First Tee-Hawaii

Oahu Junior Championship

Friday

At Ewa Beach Golf Club

Boys 7-10

Keola Earle 184; Duke Hironaka 192; Kyle Schmidt 213

Boys 11-12

Ethan Jake Abella 158; Cade Huddleston 159; Taylor George 160; Levi Swanson 161; Brycen James Massey 163

Boys 13-14

Jake Otani 158; Gunnar Lee 158; Jordan Takai 161; Chase Nam 163; Austin Koki 169

Boys 15-18

Katsuhiro Yamashita 151; Reagan James Miles 154; Ryder Ng 157; Noah Otani 160; Justin Todd 161

Girls 11-12

Makena Yonemura 162; Megan George 164; Caitlyn Matsunaga 170; Alicia Yoon 204

Girls 13-14

Mariko Yonemura 158; Arianna Bell 165; Kady Matsumoto 165; Alexa Takai 166; Lemasiofo Tanielu 166

Girls 15-18

Yewon Chloe Jang 154; Ashley Koga 159; Nicole Ikeda 159; Teal Matsueda 161; Esther Jung 161