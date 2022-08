Scoreboard – Aug. 25, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

SOCCER

College women: Outrigger Soccer

Kickoff, Nicholls State vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m.; Seattle vs. Hawaii, 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer

Stadium.

FRIDAY

FOOTBALL

OIA Division I: Radford at Waipahu, 7:30 p.m.

OIA Division II: Kaimuki vs. Kalani, 7:30 p.m. at Kaiser.

Nonleague: ‘Iolani at Castle, 6 p.m.; Punahou at Waianae, 7:30 p.m.;

Kamehameha at Moanalua, 7:30 p.m.

VOLLEYBALL

College women: Magic Island Hawaii Classic, Lewis vs. Hawaii Pacific, 10 a.m.; San Francisco State vs. Western Oregon, 10 a.m.; Stanislaus State vs. Hawaii-Hilo,

1 p.m.; Cal State San Bernardino vs. Chaminade, 1 p.m.; Western Oregon vs. Hawaii Pacific, 4 p.m.; Lewis vs. San

Francisco State, 4 p.m.; Cal State San Bernardino vs. Hawaii-Hilo, 7 p.m.;

Stanislaus State vs. Chaminade, 7 p.m. Matches at Hawaii Convention Center.

ILH

Wednesday

Girls JV

Kamehameha-Blue def. Kamehameha-

White 25-13, 23-25, 25-17

Punahou-Blue def. ‘Iolani-Black 25-17,

26-24

Mid-Pacific def. ‘Iolani-Red 25-22, 25-22

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Makua Lani 25-6, 25-3,

25-11

Girls JV

Hawaii Prep def. Makua Lani 25-7, 25-6

PacWest Women’s

Preseason Coaches Poll

(First-place votes in parenthesis)

Pts 2021 PW Rec

1. Point Loma (9) 120 9-1-0

2. Hawaii-Hilo (2) 113 9-1-0

3. Concordia Irvine 101 7-2-1

4. Azusa Pacific 89 6-3-1

5. Biola 69 5-4-1

6. Dominican 62 4-6-0

7. Chaminade 58 5-5-0

8. Hawaii Pacific 40 4-5-1

9. Fresno Pacific 34 3-7-0 10. Academy of Art 31 1-9-0

11. Holy Names 20 0-10-0

All-PacWest Women’s

Preseason Awards

Player of the Year: Daelenn Tokunaga, Sr., Hawaii Hilo

Defender of the Year: Lauren O’Malley, Sr., Point Loma Nazarene

Goalkeeper of the Year: Viviana Poli, Fifth Year, Hawaii Hilo

Little League World Series

At Williamsport, Pa.

UNITED STATES

GREAT LAKES REGION, Hagerstown, Ind.; METRO REGION, Massapequa, N.Y.; MID-ATLANTIC REGION, Hollidaysburg, Pa.; MIDWEST REGION, Davenport, Iowa; MOUNTAIN REGION, Santa Clara, Utah; NEW ENGLAND REGION,

Middleboro, Mass.; NORTHWEST

REGION, Bonney Lake, Wash.;

SOUTHEAST REGION, Nolensville, Tenn.; SOUTHWEST REGION, Pearland, Texas; WEST REGION, Honolulu, Hawaii

INTERNATIONAL

ASIA-PACIFIC REGION, Taipei City,

Chinese Taipei; AUSTRALIA REGION, Brisbane, Australia; CANADA REGION, Vancouver, British Columbia; CARIBBEAN REGION, Willemstad, Curacao; EUROPE-

AFRICA REGION, Bologna, Italy; JAPAN REGION, Takarazuka, Japan; LATIN AMERICA REGION, Managua, Nicaragua; MEXICO REGION, Matamoros, Mexico; PANAMA REGION, Aguadulce, Panama; PUERTO RICO REGION, Guaynabo, Puerto Rico

Double Elimination

Aug. 17

Willemstad (Curacao) 2, Managua

(Nicaragua) 0

Nolensville (Tenn.) 5, Middleboro (Mass.) 3

Vancouver (British Columbia) 7, Brisbane

(Australia) 0

Honolulu (Hawaii) 11, Bonney Lake

(Wash.) 1

Aug. 18

Taipei City (Chinese Taipei) 2, Bologna

(Italy) 0

Hagerstown (Ind.) 8, Davenport (Iowa) 7

Matamoros (Mexico) 6, Guaynabo (PR) 1

Pearland (Texas) 8, Hollidaysburg (Pa.) 3

Aug. 19

Aguadulce (Panama) 9, Willemstad

(Curacao) 3

Nolensville (Tenn.) 11, Santa Clara (Utah) 2

Vancouver (British Columbia) 6, Takarazuka

(Japan) 0

Honolulu (Hawaii) 12, Massapequa

(N.Y.) 0

Aug. 20

Bologna (Italy) 12, Brisbane (Australia) 7

Davenport (Iowa) 6, Bonney Lake (Wash.) 3

Managua (Nicaragua) 3, Guaynabo (PR) 1

Hollidaysburg (Pa.) 7, Middleboro (Mass.) 5

Aug. 21

Willemstad (Curacao) 1, Bologna (Italy) 0

Davenport (Iowa) 10, Santa Clara (Utah) 2

Monday

Managua (Nicaragua) 8, Takarazuka

(Japan) 7

Hollidaysburg (Pa.) 7, Massapequa (N.Y.) 1

Taipei City (Chinese Taipei) 7, Aguadulce

(Panama) 0

Nolensville (Tenn.) 5, Hagerstown (Ind.) 2

Matamoros (Mexico) 10, Vancouver

(British Columbia) 0

Honolulu (Hawaii) 6, Pearland (Texas) 0

Tuesday

Managua (Nicaragua) 8, Aguadulce

(Panama) 1

Willemstad (Curacao) 4, Vancouver

(British Columbia) 2

Pearland (Texas) 4, Davenport (Iowa) 0

Wednesday

Taipei City (Chinese Taipei) 5, Matamoros

(Mexico) 1

Honolulu (Hawaii) 13, Nolensville

(Tenn.) 0

Willemstad (Curacao) 7, Managua

(Nicaragua) 2

Pearland (Texas) 8, Hollidaysburg (Pa.) 4

Today

Game 33: Matamoros (Mexico) vs.

Willemstad (Curacao), 9 a.m.

Game 34: Nolensville (Tenn.) vs. Pearland

(Texas), 1 p.m.

Saturday

International Championship

Game 35: Taipei City (Chinese Taipei) vs.

Game 33 winner, 6:30 a.m.

United States Championship

Game 36: Honolulu (Hawaii) vs.

Game 34 winner, 9:30 a.m.

Sunday

Third Place

Game 37: Game 35 loser vs. Game 36

loser, 4 a.m.

Championship

Game 38: Game 35 winner vs. Game 36

winner, 9 a.m.