Scoreboard – Aug. 30, 2022

Calendar

Today

VOLLEYBALL

ILH Division II girls: Hawaii Baptist at Le Jardin; Hanalani at Maryknoll; Damien at Sacred Hearts. Matches start at 6 p.m.

OIA East girls: Kahuku at Moanalua,

7 p.m.

Wednesday

VOLLEYBALL

OIA East girls: Farrington vs. Anuenue, 5 p.m. at Kalani; Kaimuki at Kalani, 5 p.m.; Castle at Kaiser, 7 p.m.; Kailua at Kalaheo, 7 p.m.; Roosevelt at McKinley, 7 p.m.

OIA West girls: Pearl City at Kapolei,

7 p.m.

FOOTBALL

High school

Saturday

Waialua 33, Kalaheo 16

At Alex Kane Stadium

Waialua (1-2) 13 17 3 0 — 33

Kalaheo (0-4) 0 3 7 6 — 16

WLUA—James Zara 9 pass Tyson Apau (Makoakao Fierro kick)

WLUA—Jack Amancio 11 pass from Apau (kick failed)

WLUA—Apau 1 run (Fierro kick)

KHEO—Alika Amasiu 37 field goal

WLUA—Jayvie Arellano 75 pass from Apau Fierro kick)

WLUA—Fierro 22 field goal

WLUA—Fierro 32 field goal

KHEO—Kamalu Anoba-Jordan 35 pass from Amasiu (Amasiu kick)

KHEO—Anoba-Jordan 15 pass from Amasiu (kick failed)

RUSHING—Waialua: Apau 12-130, Fierro 22-79, Amancio 1-14, Kingston Pascual 2-12, Zara 1-0.

Kalaheo: Elijah Taylor 12-64, Trentin Leahy 1-1, Jude Weber 1-(minus 1).

PASSING—Waialua: Apau 12-22-1-252.

Kalaheo: Amasiu 5-11-0-81, Weber 6-14-0-59.

RECEIVING—Waialua: Arellano 4-138, Zara 4-63, Ryz Miranda Perreira 2-37, Amancio 1-11, Fierro 1-3.

Kalaheo: Anoba-Jordan 6-84, Zayden Napulou 2-38, Gaige White 2-19, Joshua Taylor 1-(minus 1).

Aiea 57, Roosevelt 7

At John E. Velasco Stadium

Roosevelt (1-1, 0-1) 0 7 0 0 — 7

Aiea (2-1, 1-0) 28 14 7 8 — 57

AIEA—Kaimana Lale-Saole 6 run (Bryson Boyea Quiton kick)

AIEA—Geronimo Ulugaran 1 run (Boyea Quiton kick)

AIEA—Jayden Chanel 50 pass from Ezekiel Olie (Boyea Quiton kick)

AIEA—Rico Figueroa 34 pass from Olie (Boyea Quiton kick)

ROOS—Jayden Montgomery-Gaopoa 1 pass from Kayman Lewis (kick good)

AIEA—Chanel 25 pass from Olie (Boyea Quiton kick)

AIEA—Ezra Nahoopii-Makakona 4 pass from Olie (Boyea Quiton kick)

AIEA—Ulugaran 89 kickoff return (Boyea Quiton kick)

AIEA—Jheremie Cacpal 4 pass from Noah Spencer (Boyea Quiton run)

VOLLEYBALL

High School Girls

Monday

Roosevelt def. Kaimuki 25-19, 22-25,

25-17, 25-15

Kahuku def. Kaiser 25-10, 25-18, 25-23

Moanalua def. Kailua 25-17, 25-12, 27-25

Castle def. McKinley 25-20, 25-22, 27-25

Today

Hawaii Baptist at Le Jardin, 6 p.m.

Hanalani at Maryknoll, 6 p.m.

Damien at Sacred Hearts, 6 p.m.

Kahuku at Moanalua, 7 p.m.