Scoreboard – Sept. 1, 2022

CALENDAR

Today

SOCCER

College women: Cal State East Bay vs. Hawaii-Hilo, 10 a.m. at Chaminade.

College men: Cal Poly Humboldt vs.

Hawaii Pacific, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Volleyball Challenge, UCLA vs. West Virginia, 4:45 p.m.; Texas State vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at Simplifi Arena at Stan Sheriff Center.

OIA West girls: Aiea at Waialua, 6 p.m.; Nanakuli at Mililani, 7 p.m.; Campbell at Waianae, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity II: Punahou at

Kamehameha, 5 p.m. Varsity I: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

FRIDAY

FOOTBALL

OIA Open Division: Kapolei at Waianae, 7:30 p.m.

OIA Division I: Castle at Kailua, 7:30 p.m.

OIA Division II: Kaiser at Waialua, 7 p.m.; Kaimuki vs. McKinley, 7:30 p.m. at

Roosevelt.

Nonleague: Bishop Gorman (Nev.) vs. Saint Louis, 7:30 p.m. at Mililani.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Volleyball Challenge, Texas State vs. UCLA, 4:45 p.m.; West Virginia vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at Simplifi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH boys: Varsity II: Mid-Pacific at ‘Iolani,

5 p.m.; Le Jardin at Kamehameha, 6 p.m. Varsity I: Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH

Wednesday

Boys Varsity II

Mid-Pacific 10, Le Jardin 7. Goal scorers—

MPI: Nailey Bhattacharyya 3, Derek

Hunsaker 3, Shay McElroy, Mark Davis, Nelu Racsa, Finley Razee. LJ: Walker Slay 5, Jaxon Hinrichs, Colby Gray.

ILH

Wednesday

Girls JV

Mid-Pacific def. Hawaii Baptist 25-11,

25-14

Kamehameha Blue def ‘Iolani Red 25-11,

25-10

‘Iolani Black def Kamehameha White 25-21,

25-22

OIA East

Monday

Girls JV

Castle def. McKinley 21-19, 21-11

Girls White

Castle def. McKinley 21-12, 21-15

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Makua Lani

25-2, 25-4, 25-8

Girls JV

Kamehameha-Hawaii def. Makua Lani

25-6, 21-1

Hawaii State Junior

Golf Association

Kauai Junior Classic

At Puakea Golf Course

Saturday, Sunday

Boys

7-10

171—Jason Uno. 180—Lenny Saito. 189—Ayven Labuguen. 191—Kyle Schmidt. 229—Tre Tydingco.

11-12

143—Leo Saito. 150—Isaac Kim. 153—

Brycen James Massey, Drew Tom. 158—Taylor George.

13-14

149—Jake Otani. 154—Gunnar Lee. 162—Graham Morgan. 170—Chris Jobe. 176—Caleb Taba.

15-18

151—Tyler Tamayori. 155—Chance Wilson. 158—Justin Todd, Noah Otani.

Girls

7-10

160—Nicole Oda. 174—Cassidy Chang. 185—Makayla Yonemura. 188—Lucy Cui. 191—Lauryn Lee.

11-12

154—Kira Uno. 166—Sakura Ramirez. 172—Megan George. 177—Caitlyn Matsunaga. 179—Olivia Schmidt.

13-14

154—Kate Nakaoka. 155—Ava Cepeda. 164—Samantha Monroe. 167—Alexa Takai. 168—Sydney Fuke.

15-18

144—Kara Kaneshiro. 148—Jasmine Wong. 150—Raya Nakao, Teal Matsueda. 154—Madison Kuratani.