Scoreboard – Sept. 6, 2022

CALENDAR

TODAY

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Kamehameha at Mid-Pacific; ‘Iolani at Punahou. Matches start at 6 p.m.

ILH Division II girls: Damien at Hanalani, 6 p.m.; University at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.; Sacred Hearts at Le Jardin, 6:30 p.m.

ILH Division III girls: St. Andrew’s vs. Assets, 5 p.m. at Christian Academy; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.; Christian Academy at La Pietra, 6:30 p.m.

OIA West girls: Waialua at Mililani, 6 p.m.; Waipahu at Kapolei, 7 p.m.; Waianae at Pearl City, 7 p.m.; Nanakuli at Leilehua, 7 p.m.; Radford at Campbell, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II, Kamehameha at ‘Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 5 p.m.

Division I, Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.

WEDNESDAY

AIR RIFLERY

OIA East: Moanalua at Kalaheo; Kailua at Castle; Kalani at Kahuku; Kaimuki at Kaiser; Roosevelt at Farrington. Matches start at 3 p.m. OIA West: Kapolei at Leilehua; Campbell at Radford; Pearl City at Waianae; Waialua at Nanakuli. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH boys: Saint Louis vs. Mid Pacific; Punahou vs. Assets; ‘Iolani vs. Island Pacific; Damien vs. Kamehameha; Hawaii Baptist vs. Maryknoll. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Anuenue at Kahuku, 5 p.m.; Kaimuki at Farrington, 5 p.m.; Roosevelt at Moanalua, 7 p.m.; Kailua at McKinley, 7 p.m.; Kaiser at Kailua, 7 p.m.; Castle at Kalani, 7 p.m.

SWIMMING

Waikiki Roughwater Swim

Monday

At Waikiki

Place Hometown Div Time

1. Ollie Signorini Sydney M-OPEN 53:30

2. Ryan Bullock Redondo Beach, Calif. M-OPEN 55:16

3. Wesley Roberts Areora M-OPEN 55:28

4. Duke Wieland Sydney M19-24 55:41

5. Chad La Tourette Albany, Calif. M30-34 55:48

6. Alex Kostich Los Angeles, Calif. M50-54 56:09

7. Brahman Davis Honolulu, Hawaii M13-14 1:00:04

8. Stone Miller Honolulu, Hawaii M17-18 1:00:20

9. Cameron Whiting Santa Monica, Calif. M25-29 1:00:24

10. Kaimakana Flanagan Honolulu, Hawaii F-OPEN 1:00:27

11. Catherine Breed Mill Valley, Calif. F-OPEN 1:00:31

12. Fynn Niclas Mohlfeld Barsbüttel M19-24 1:00:32

13. John De Mestre Clontarf M60-64 1:00:34

14. Kathleen Hohwald Los Angeles, Calif. F-OPEN 1:00:36

15. Jarrod Poort North Bondi M25-29 1:00:39

16. Knut Robinson Kailua, Hawaii M17-18 1:01:06

17. Allison Arnold San Francisco, Calif. F30-34 1:01:32

18. James Hickman Botany M45-49 1:01:50

19. Tom Lileikis Honolulu, Hawaii M55-59 1:03:55

20. Burke Sims Santa Monica, Calif. M30-34 1:04:15

21. Brock Imonen Honolulu, Hawaii M19-24 1:04:32

22. Suzanne Ryan Gold Coast F25-29 1:04:32

23. Chelsea Nauta Tampa, Fla. F30-34 1:04:37

24. Grant Levy Beverly Hills, Calif. M55-59 1:04:41

25. Tai Misailidis Honolulu, Hawaii F13-14 1:04:48

26. Makena Ginoza Honolulu, Hawaii M19-24 1:04:56

27. Peter Thiel Waverton M50-54 1:05:27

28. Jeanette Brits Sydney, Hawaii F60-64 1:05:27

29. Katie Lyons Orinda, Hawaii F-Fin 1:05:44

30. Todd Arris Hillsborough, Calif. M55-59 1:06:05

31. Courtney Monsees San Francisco, Calif. F30-34 1:06:11

32. Mike Lucero Glendale, Calif. M50-54 1:06:12

33. Kona Flanagan Honolulu, Hawaii F13-14 1:06:15

34. Synnove Robinson Kailua, Hawaii F15-16 1:06:18

35. Jason Hauck Austin, Tex. M35-39 1:06:19

36. Katherine Yang Kensington, Calif. F35-39 1:06:28

37. Maika Young Waialua, Hawaii M17-18 1:06:56

38. Jim Lawrence Park City, Utah M55-59 1:06:58

39. Michelle Mehnert Longmont, Colo. F30-34 1:07:08

40. Christopher Whaley Kensington, Calif. M35-39 1:07:25

41. Christopher Chuck Honolulu, Hawaii M30-34 1:07:31

42. Christopher Ferguson San Francisco, Calif. M30-34 1:07:44

43. Marvin Schwickert Honolulu, Hawaii M19-24 1:08:30

44. Chris Allen Clontarf M55-59 1:09:11

45. Blake Garlin Honolulu, Hawaii M13-14 1:09:22

46. Ashley Whitney Nashville, Tenn. F40-44 1:09:47

47. Matthew McGillicuddy Kaneohe, Hawaii M35-39 1:09:49

48. Luke Biddle Honolulu, Hawaii M13-14 1:10:10

49. Abby Pledger San Rafael, Calif. F45-49 1:10:20

50. Kodai Eskin Honolulu, Hawaii M13-14 1:10:40

51. Reina Lileikis Honolulu, Hawaii F15-16 1:10:41

52. Sandie Easton Honolulu, Hawaii F50-54 1:10:42

53. Jennifer Conway Aiea, Hawaii F25-29 1:10:43

54. Joseph Lileikis Honolulu, Hawaii M55-59 1:10:58

55. Scott McCarty West Linn, Ore. M-Fin 1:11:24

56. Ben Chun Berkeley, Calif. M40-44 1:12:21

57. Danielle Becks Santa Cruz, Calif. F40-44 1:12:32

58. Dylan Kresge Honolulu, Hawaii M19-24 1:12:33

59. Catherine Ladd San Francisco, Calif. F25-29 1:12:43

60. Sage Miller Honolulu, Hawaii F13-14 1:12:45

61. Jessica McCollum Mililani, Hawaii F-MIL 1:12:52

62. Alex Boyd Tauranga, BA M40-44 1:13:00

63. Mike Marshall Bend, Ore. M-Fin 1:13:08

64. Vanessa Leong Singapore, SE F30-34 1:13:08

65. Stephanie Hess El Segundo, Calif. F30-34 1:13:09

66. Suzanne Heim Walnut Creek, Calif. F60-64 1:13:20

67. David Lee Tokyo M50-54 1:13:21

68. Ronald Kemp Fort Collins, Colo. M55-59 1:13:24

69. John Renko Kailua, Hawaii M45-49 1:13:41

70. Bruce Thomas Corona Del Mar, Calif. M65-69 1:13:44

71. Thomas Dowley San Francisco, Calif. M30-34 1:13:44

72. Sean Dunnigan San Francisco, Calif. M30-34 1:13:54

73. Naoko Watanabe San Francisco, Calif. F40-44 1:13:59

74. James Kemp Menlo Park, Calif. M65-69 1:14:01

75. Kaita Endo Honolulu, Hawaii M13-14 1:14:18

76. Deb Merwick Kailua, Hawaii F50-54 1:14:48

77. Devin Brady Honolulu, Hawaii M35-39 1:14:57

78. T.J. Sutherlin Seal Beach, Calif. M55-59 1:15:04

79. Zeb Jenkins Burbank, Calif. M40-44 1:15:13

80. Emily Reynolds Kaneohe, Hawaii F30-34 1:15:20

81. Nicholas Xu Honolulu, Hawaii M13-14 1:15:22

82. Hannah Calton El Segundo, Calif. F25-29 1:15:25

83. Thomas Kuhn Selah, Wash. M30-34 1:15:32

84. Paul Towers Manhattan Beach, Calif. M45-49 1:15:47

85. Kelsey Liu Honolulu, Hawaii F25-29 1:16:32

86. Keiko Aoyama Honolulu, Hawaii F60-64 1:16:39

87. Genevieve Konicke Austin, Tex. F30-34 1:16:52

88. Clark Penado Palo Alto, Calif. M19-24 1:16:52

89. Deb McFerron San Anselmo, Calif. F50-54 1:16:56

90. Jeff El-Hajj San Francisco, Calif. M35-39 1:17:12

PIGEON RACING

OAHU INVITATIONAL FLYERS

Saturday

From Kahului, Maui to Oahu

TOP 5 MILES MPH

1) Buddhi Perera 108.100 45.38

2) Joe Patinio 106.25 45.03

3) Dennis Mactagone 106.132 44.90

4) Eugene Corbett 107.910 44.60

5) Troy Kamaka 98.846 43.85

GOLF

ROYAL KONA RESORT TC LABOR DAY L6 JUNIOR TOURNAMENT

Monday

At Royal Kona Resort

Boy’s 12 & Under: Reece Cobangbang def. David Hodges, 7-5, 6-0

14 & Under: Cooper McKenna def. Parker Felte, 7-5, 3-6, 1-0(7)

16 & Under: Andrew Moe def. Carter Beppu, 6-1, 6-0

Sportsmanship: Joshua Harvey (12u)

Girl’s 12 & Under (Round Robin): 1. Alexandria Ikeda; 2. Reese Higa

14 & Under: Jolie Cruz def. Violet Kato, 7-6, 6-4

16 & Under: Sola Bando def. Jada Igawa, 6-3, 6-4

Sportsmanship: Ava Yamanaka (16u)