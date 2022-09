Scoreboard – Sept. 15, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage.

CALENDAR

Today

BOWLING

ILH girls: Hawaii Baptist vs. Mid Pacific; Pacific Buddhist Academy vs. Island

Pacific; Hanalani vs. Sacred Hearts;

Kamehameha vs. Maryknoll. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

SOCCER

Big West women: UC Davis vs. Hawaii,

7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

ILH Division II girls: Maryknoll at Damien; Le Jardin at Hanalani; University at Sacred Hearts. Matches start at 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Island Pacific, 5 p.m. at La Pietra; Assets at La Pietra, 6:30 p.m.; St. Andrew’s at

Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA West girls: Waianae at Waialua,

6 p.m.; Radford at Nanakuli, 7 p.m.; Leilehua at Pearl City, 7 p.m.; Mililani at Waipahu,

7 p.m.; Kapolei at Aiea, 7 p.m.

FRIDAY

FOOTBALL

ILH: Saint Louis (I-AA) at Punahou (I-AA) 3:15 p.m.; Pac-Five at Kamehameha (I-AA), 6 p.m.

OIA Division I: Radford at Farrington, 7:30 p.m.; Castle at Roosevelt, 7:30 p.m.

OIA Division II: Kaimuki at Waialua, 7 p.m.; Pearl City at Kaiser, 7:30 p.m.; Kalaheo at Nanakuli, 7:30 p.m.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific vs.

Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis School’s Shark Tank.

PacWest women: Academy of Art vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

WATER POLO

ILH boys: Division I: Mid-Pacific at

Punahou, 6 p.m.

ILH

Wednesday

Girls JV

Kamehameha-White def. Hawaii Baptist 25-12, 25-10

‘Iolani-Black def. Kamehameha-Blue 18-25, 25-14, 14-25

Maryknoll def. Sacred Hearts 25-17, 25-18

Punahou-Blue def. Punahou-Gold 25-15, 28-26

Tuesday

Girls Varsity II

Hawaii Baptist def. Damien 25-16, 25-22, 25-16

Le Jardin def. University 15-25, 25-12,

25-23, 25-23

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

Punahou 10, ‘Iolani 2. Goals—Pun:

Wyatt Williamson 2, Puna Blair 2, Stryker Scales 2, Kyler Saoit, Matai Loveman, Nicholas Davidson, Skyler Tjapkes. Iol: Xander Chen, Kai Kennedy

Boys Varsity II

Punahou 17, ‘Iolani 1. Goals—Pun: Tyler Lau 3, Ryson Garcia 3, Henry Reppun 2, Jeffrey Ferrer 2, Dylan McManus, Kodai

Eskin, Bao Jones, Aka Piestch, Kala`i

Shipman, William Ancheta, Blake Garlin. Iol: Travis Ouchi.

ILH

At Hickam Bowling Center

Wednesday

Boys Varsity

Hawaii Baptist 3, Punahou 0

Saint Louis 3, Maryknoll 0

Hanalani 3, Assets 0

Kamehameha 3, Mid-Pacific 0

Damien 3, Island Pacific 0

High game/series—HBA: Nicholas Kidd 245/669. Pun—Blaise Nomitsu 193/498. StL: Blaize Arakawa 214/Andrew Cashman 575. Mary: Aidan Ilano 156/396. Han: Todd Dumlao 192/506. Assets: Zachary Ihara 141/411. KS: Chansen Law 228/Shane DeRego 618. MPI: Raiden Nakagawa 213/559. DMS: Caleb Ceberano 207/539. IPA: Alvin Mamala 149/413.

Boys JV

Punahou-Blue 2, Hawaii Baptist-Black 1

Saint Louis 3, Hawaii Baptist-Gold 0

Punahou-Gold 3, Hanalani 0

Kamehameha 3, Mid-Pacific 0

OIA West

At Schofield Bowling Center

Monday

Girls

1. Kapolei 2,516. 2. Pearl City 2,509.

3. Mililani 1,639. 4. Campbell 1,591.

5. Waialua 1,494. 6. Radford 1,425.

7. Nanakuli 1,224. 8. Leilehua 1,123.

9. Waipahu 1,111. 10. Waianae 564.

11. Aiea 312.

High game/series—Kap: Janae Yockman 203/533. PC: Samantha Kanehailua 199/546. Mil: Karlee Martinex 137/Brynn Vincent 337. Camp: Shayna Bright 160/455. Wail: Zyrille Udaundo 133/322. Rad: Rori Page 150/370. Nan: Ladayna Aranas 188/449. Lei: Jaylynn Baker 111/335. Waip: Chryslin Sakata 164/458. Wain: Deja Kaleopaa-Kaoppui 200/564. Aiea: Leah Billington 114/312.

Boys

1. Pearl City 2,755. 2. Campbell 2,638.

3. Mililani 2,484. 4. Kapolei 2,323. 5. Waipahu 2,306. 6. Leilehua 2,128. 7. Aiea 2,122. 8. Nanakuli 1,995. 9. Waialua 1,830. 10. Waianae 1,816. 11. Radford 1,175.

High game/series— PC: Ethyn Allen 227/Jayden Kadooka 640. Camp: Tallen Veal 273/710. Mil: Ricky Lemeg 258/657. Kap: Jayden Higuchi 189/Hanson Endrian 501. Waip: Rhys Roller 226/Chaz Tamayo 600. Lei: Puka Natividad 224/Brylan

Santos 600. Aiea: Cydney Fukushima 226/Jasper Ildefornso 472. Nan: Sonny Carrick 267/650. Wail: Cire Lagua 182/494. Wain: Noheakamana Bogard 191/481. Rad: Alec Forester 189/523.