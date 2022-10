Scoreboard – Oct. 9, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

SOCCER

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, women at 12:30 p.m.; men at 3 p.m. Games at Waipio Peninusula Soccer Complex.

TENNIS

USTA National L2 Tournament, 18-under boys/girls, singles/doubles, 8:30 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

PacWest women: Chaminade vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. at TBD.

MONDAY

BOWLING

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

TENNIS

USTA National L2 Tournament, 18-under boys/girls, singles/doubles, 8:30 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

OIA White Division I girls: playoffs, semifinals, Kapolei vs. Kahuku, 5:30 p.m. at Moanalua; Moanalua at Mililani, 5:30 p.m.

OIA White Division II girls: playoffs, semifinals, Aiea vs. Anuenue, 5:30 p.m. at Castle; Castle vs. Pearl City, 5:30 p.m. at Waialua.

KAYAKING

ILH

SPRINT REGATTA #2

At Ala Wai Canal

Boys 250m Sprint

1, Abhi Erukulapati, ‘Iolani, 52.17. 2, Waipuna Olores, Kamehameha, 53.79. 3, Omni Miyamoto, Kamehameha, 56.96. 4, Deuce Kahanu, Kamehameha, 58.17. 5, Charlie Keetley, Punahou, 58.64. 6, Micah Kekaula, Kamehameha, 59.78. 7, Taitea Sunaoka, Kamehameha, 1:00.10. 8, Xavier Ah Yo, Punahou, 1:06.01. 9, Sean Roy, ‘Iolani, 1:11.35. 10, Kailee Itokazu, ‘Iolani, 1:16.59.

Girls

250m Sprint

1, Knytly Sybounmy, Mid-Pac, 1:01.29. 2, Tessia Mauai, Kamehameha, 1:05.90. 3, Hali’a Sniffen, Kamehameha, 1:06.51. 4, Shea Maurer, Punahou, 1:06.75. 5, Kanoelani Sills, Punahou, 1:10.14. 6, Kaiona Kim-Johnson, ‘Iolani, 1:10.68. 7, Nautica Gentry-Balding, Punahou, 1:11.41. 8, Kassidy Piper, Kamehameha, 1:12.56. 9, Jenna Jaffe, Le Jardin, 1:17.11. 10, Cassidy Sakamoto, Punahou, 1:18.70.

WATER POLO

ILH BOYS

Varsity I

Kamehameha 11, Mid-Pacific 8, OT

Goal Scorers—Kamehameha: Daniel Ontai 5, Kael Kahana 2, Akahai Hudgens 2, Kaeo Andrade, Leo Campagna, Tate Hirayama. Mid-Pacific: Jaime Bhattacharyya 3, Jordan Clifford 2, Rylind Bulter, Dylan Morris, Miles Sahetapy Engel.

Varsity II Boys

Kamehameha 6, Mid Pacific 4

Goal Scorers—Kamehameha: David Wong 2, Jonah Stokes, Trevyn Nishimura, Camdem Fong, Wynn Ferreira. Mid-Pacific: Derek Humsaker 2, Finley Razee 2.

Le Jardin 10, ‘Iolani 6

Goal Scorers—Le Jardin: Achilles Thornton 4, James LaRue 2, Walker Slay 2, Colby Gray, Carter Tseu. ‘Iolani: Laaukuike Peloso 2, Makia Gerell, Vance Maeshiro, Brayden Asato.

VOLLEYBALL

ILH GIRLS

Division I

Punahou def. Kamehameha 25-16, 25-20, 25-17 ‘Iolani def. Mid-Pacific 25-14, 25-14, 25-20

Division II

Hawaii Baptist def. Maryknoll 25-19, 25- 17, 25-21

TENNIS

UH ‘ANUENUE INVITATIONAL

At UH Tennis Complex

Friday

Singles Nikola Homolkova (UH) def. Elodie Busson (HPU), 4-6, 6-3, 6-1

Marleen Tilgner (HPU) def. Klara Novakova (UH), 6-3, 6-4

Ana Vilcek (UH) def. Mihoki Miyahara (HPU), 6-1, 6-2

Rita Pinto (UH) def. Sille Larsen (HPU), 6-2, 6-1

Rikona Murakami (HPU) def. Kaitlyn Ralar (UH), 6-2, 6-3

Anna Kern (UH) def. Rikona Murakami (HPU), 6-0, 6-1

Doubles

Nikola Homolkova/Klara Novakova (UH) def. Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU), 6-3

Marleen Tilgner/Sille Larsen (HPU) def. Anna Vilcek/Lexi Merrill (UH), 6-3

Saturday

Singles

Marleen Tilgner (HPU) def. Ana Vilcek (UH), 2-6, 6-4, 1-0(7)

Marleen Tilgner (HPU) def. Lea Romain (UH), 1-2 (RET)

Ana Vilcek (UH) def. Elodie Busson (HPU), 4-0 (RET)

Mihoki Miyahara (HPU) def. Anna Kern (UH), 6-3, 6-3

*Lexi Merrill (UH) def. Rikona Murakami (HPU), 6-1

*Kaitlyn Ralar (UH) def. Rikona Murakami (HPU), 6-2

*Played one set only

Doubles

Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU) def. Satsuki Takamura/Ana Vilcek (UH), 7-6(5)

Madison Kim/Anna Kern (UH) def. Sille Larsen/Rikona Murakami (HPU), 6-1

PIGEON RACING

HAWAII FLYERS

From Hilo, Hawaii Island to Oahu

TOP 5 MILES MPH

1. Sidney Lum 214.479 41.79

2. Sanford Kojiro 208.448 41.59

3. Keone Gaudia 213.675 39.08

4. George Contento 211.363 38.39

5. Bert Toyooka 217.344 35.80