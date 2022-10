Scoreboard – Oct. 25, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

TODAY

AIR RIFLERY

HHSAA/Civilian Marksmanship Program Air Riflery Championships: 8:30 a.m. (girls followed by boys) at Neal Blaisdell Exhibition Hall.

GOLF

College men: HPU Sharks Shootout, first round, all day at Leilehua Golf Course.

College women: Rainbow Wahine Invitational, second round, all day at Kapolei Golf Course.

College women: HPU Sharks Shootout, first round, all day at Pearl Country Club.

VOLLEYBALL

HHSAA/New City Nissan Girls Division II Volleyball Championships: first round. At Kalani: Hawaii Prep vs. Lanai, 5 p.m.; Maryknoll vs. Waialua, 7 p.m. At Saint Louis: Kau vs. Damien, 5 p.m.; Hawaii Baptist vs. Kailua, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II playoff for overall championship: if necessary, 6 p.m. at ‘Iolani.

WEDNESDAY

GOLF

College men: HPU Sharks Shootout, final round, all day at Leilehua Golf Course.

College women: Rainbow Wahine Invitational, final round, all day at Kapolei Golf Course.

College women: HPU Sharks Shootout, final round, all day at Pearl Country Club.

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

PacWest women: Biola vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

HHSAA/New City Nissan Girls Division I Volleyball Championships: quarterfinals. At Moanalua: Kapolei vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Mililani vs. Baldwin, 7 p.m. At McKinley: Moanalua vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Punahou vs. Kamehameha-Hawaii, 7:30 p.m.

HHSAA/New City Nissan Girls Division II Volleyball Championships: quarterfinals: At Kalani, Maryknoll/Waialua winner vs. Island School, 5 p.m.; Hawaii Prep/Lanai winner vs. Le Jardin, 7 p.m. At Saint Louis, Kau/Damien winner vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Hawaii Baptist/Kailua winner vs. Konawaena, 7 p.m. Consolation semifinals, At Kalani: Hawaii Prep/Lanai loser vs. Maryknoll/Waialua loser, 3:30 p.m. At Saint Louis, Kau/Damien loser vs. Hawaii Baptist/Kailua loser, 3:30 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division I tournament, No. 4 vs. No. 1, 5 p.m.; No. 3 vs. No. 2, 6 p.m. Matches at Kamehameha.

VOLLEYBALL

High School Girls

HHSAA Division I Championships

First Round

Kapolei def. Hilo 22-25, 25-14, 25-23,

25-20

Mililani def. Leilehua 25-19, 22-25, 25-21, 25-20

Moanalua def. KS-Maui 25-25, 25-18,

25-15

Punahou def. Farrington 25-10, 25-10,

25-14

Water polo

ILH

Varsity 2 Boys

Mid-Pacific 9, Le Jardin 7, OT

Goal scorers: MPI—Finley Razee 6, Bailey Bhattacharyya, Shay McElroy, Nelu Raesa. LJI—Jaxon Hinrichs 3, Colby Gray 2, Walker Slay 2.

Punahou 19, Kamehameha 6

Goal scorers: PUN—Kodai Eskin 5, Aka Pietsch 5, Dylan McManus 3, Shota Eskin 3, Ryson Garcia 2, Kala Clark. KSK—Camden Fong 3, Ekolu Barrett 2, Shane Koki.

Rainbow Wahine Invitational

Round 1

Monday

At Kapolei Golf Course

Team Standings

1. Gonzaga 282

1. Colorado State 282

3. Hawaii 292

4. Fresno State 298

5. College of Charleston 299

5. Sacramento State 299

7. Grand Canyon 301

8. North Dakota State 306

8. CSU Bakersfield 306

10. Wyoming 308

10. Northern Colorado 308

12. Portland State 312

13. CSU Northridge 315

Individual Top 20

1. Cassie Kim, Gonzaga 67

1. Grace Lee, Gonzaga 67

3. Hyeonji Kang, Hawaii 69

3. Andrea Bergsdottir, Colo. St. 69

3. Sofia Torres, Colo. St. 69

6. Pemika Arphamongkol, Colo. St. 70

7. Quynn Duong, Gonzaga 71

7. Harriet Lynch, Fresno St. 71

7. Arlene Faye Salvador CSUB 71

10. Mayumi Umezu, Hawaii 72

10. Sienna Lyford, Sac St. 72

12. Katelyn Lehigh, Fresno St. 73

12. Tannica Porter, Portland St. 73

12. Viktoria Hund, Charleston 73

15. Panchalika Arphamongkol, Colo. St. 74

15. Tagiralani Luafalealo, GCU 74

15. Monica Johnson, Hawaii 74

15. Maddie Herzog, NDSU 74

15. Morgan Ryan, Wyoming 74

15. Marija Jucmane, N. Colorado 74

15. Smith Knaffle, Charleston 74

15. Caitlin Maurice, Sac. St. 74

15. Cora Larson, NDSU 74

Also:

34. Chia-en Song, Hawaii 77

70. Focus Jonglikit, Hawaii 83

75. Ting-Yu Liu, Hawaii 86

75. Kralyn Salazar, Hawaii 86

PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through Oct. 23

Points Money

1. Keegan Bradley 638 $2,380,224

2. Tom Kim 601 $1,777,085

3. Max Homa 573 $1,609,805

4. Mackenzie Hughes 566 $1,584,633

5. Rory McIlroy 500 $1,890,000

6. Matthew NeSmith 393 $1,216,375

7. Taylor Montgomery 369 $1,079,131

8. Andrew Putnam 365 $1,273,827

9. Rickie Fowler 358 $1,292,180

10. Kurt Kitayama 325 $1,199,796

11. Danny Willett 314 $910,430

12. Sepp Straka 314 $908,793

13. Tom Hoge 299 $964,089

14. Emiliano Grillo 272 $909,301

15. Patrick Cantlay 245 $712,000

16. Kyoung-Hoon Lee 211 $771,797

17. Sahith Theegala 195 $690,295

18. Seonghyeon Kim 190 $534,405

19. Garrick Higgo 190 $545,100

20. Brendon Todd 183 $585,663

21. Hayden Buckley 181 $580,091

22. Maverick McNealy 179 $576,790

23. Mito Pereira 171 $508,784

24. Justin Lower 170 $463,295

25. Mark Hubbard 165 $439,734

26. Dean Burmester 151 $423,557

27. Jason Day 150 $494,000

28. Taylor Moore 144 $411,457

29. Lee Hodges 143 $469,010

30. Viktor Hovland 142 $520,780

31. Davis Thompson 139 $404,274

32. Sungjae Im 136 $389,976

33. Byeong Hun An 136 $403,055

34. Nick Taylor 135 $367,091

35. Thomas Detry 129 $364,602

36. Tommy Fleetwood 129 $484,587

37. Jon Rahm 123 $462,000

38. Joel Dahmen 117 $329,673

39. Harris English 114 $307,780

40. Adam Schenk 113 $340,234

41. Nick Hardy 108 $320,664

42. Sam Burns 105 $361,650

43. Aaron Wise 104 $395,200

44. Si Woo Kim 98 $291,478

45. Cameron Davis 96 $292,009

46. Robby Shelton 95 $234,422

47. J.J. Spaun 94 $253,610

48. Adam Hadwin 90 $255,805

49. Greyson Sigg 89 $249,855

50. Brian Harman 86 $218,305

LPGA Money Leaders

Through Oct. 23

Trn Money

1. Minjee Lee 18 $3,749,167

2. In Gee Chun 17 $2,603,128

3. Lydia Ko 20 $2,347,062

4. Brooke M. Henderson 20 $2,307,584

5. Atthaya Thitikul 24 $2,073,215

6. Hye-Jin Choi 25 $2,011,985

7. Jennifer Kupcho 24 $1,891,499

8. Lexi Thompson 16 $1,681,122

9. Ashleigh Buhai 22 $1,493,015

10. Hyo Joo Kim 15 $1,403,418

11. Nasa Hataoka 23 $1,339,873

12. Mina Harigae 21 $1,243,976

13. Xiyu Lin 22 $1,232,055

14. Leona Maguire 22 $1,224,454

15. Jin Young Ko 14 $1,210,346

16. Celine Boutier 22 $1,174,516

17. Madelene Sagstrom 22 $1,043,984

18. Hannah Green 19 $1,039,169

19. Andrea Lee 19 $1,035,293

20. Nelly Korda 13 $1,035,293

21. Charley Hull 17 $1,030,718

22. Sei Young Kim 18 $1,000,834

23. Jessica Korda 14 $976,487

24. Danielle Kang 17 $967,239

25. Hinako Shibuno 21 $964,826

26. Megan Khang 22 $955,533

27. Lilia Vu 22 $828,262

28. Ayaka Furue 24 $824,068

29. Georgia Hall 18 $823,467

30. Eun-Hee Ji 17 $783,875

31. Paula Reto 25 $767,005

32. Jodi Ewart Shadoff 23 $764,521

33. Carlota Ciganda 21 $727,974

34. Cheyenne Knight 22 $724,725

35. Anna Nordqvist 18 $707,035

36. A Lim Kim 27 $705,601

37. Sophia Schubert 20 $703,636

38. Yuka Saso 23 $696,408

39. Gaby Lopez 22 $673,985

40. Lizette Salas 21 $643,669

41. Alison Lee 22 $631,512

42. Marina Alex 20 $596,652

43. Narin An 24 $585,893

44. Nanna Koerstz Madsen 20 $577,727

45. Chella Choi 21 $567,861

46. Ryann O’Toole 21 $566,833

47. Ally Ewing 19 $565,148

48. Sarah Schmelzel 23 $538,126

49. Moriya Jutanugarn 25 $523,948

50. Allisen Corpuz 22 $518,885