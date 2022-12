Column: He hopena ‘ino paha kā ka huhū o Pele

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: The recent eruption has caused concerns for safety on the island of Hawaii. People wishing to witness firsthand the awesome power of Pele might be putting themselves at risk. Read more

I ka hola aumoe o ka Läpule nei, i ka hola 11:30 hoæi, ua hoæomaka hou mai ke kahe æana o ka Pele mai luna mai o Mauna Loa. æO Mokuæäweoweo ka inoa o ka lua Pele o uka loa o ua mauna nei, a i kapa æia mai hoæi kona inoa ma muli o ka æenaæena mai o ka Pele ma ia uka, æo ia hoæi, no ke kohu æana o ia mähele æäina i ka weo o ka iæa i kapa æia ka inoa he æäweoweo. He æula wena ia na Pele i höæike mai, a ua hiki ke æike æia mai kahi mamao mai. æO ia ihola nö ka mea e æume mai ana i ka lehulehu e mäkaæikaæi aku i laila.

Iaæu nö e käkau nei i këia wahi moæolelo, he æekolu lä kai hala mai ia wä mai i pakü hou ai ka Pele ma loko mai o ka mauna ma kahi käæei mäwae o kona æaoæao Komohana æÄkau. Ua hoæomaopopo æia paha e kekahi poæe kona kahe hope æana mai, aia nö i ka MH 1984, a ua kü ia kahena ma kahi kokoke i Hilo. æO ka nui o kona luaæi æana mai i ka Läpule nei, ua lele ka Pele he 148’ i luna o ka lewa, a ua kahe mai ma nä hene waiæolu o ua mauna nei, a eia nö ke nome maila me ka æäwïwï he 75 kapuaæi o ka hola. Ke wänana æia nei, inä e mau ana nö ka nome æana pëlä, e uhi æia ana ke alanui i kapa æia æo Daniel K. Inouye Highway, ke ala hoæi e kaha nui ai ka lehulehu o Hawaiæi mokupuni mai kekahi æaoæao a i kekahi æaoæao aku o ka mokupuni. æAuhea æoe e ka makamaka heluhelu, e æoki æia paha ia inoa i mea e maæalili mai ai æo Pele?

Eia ke lele aæe nei ka lauoho-o-Pele ma ia æäina a puni. Ke uhi mai nei hoæi Kona polalauahi a paæa ka lewa, a maliæa o kahe mökäkï mai auaneæi Kona waimaka. Kainö a e lilo ia mau höæike i mea e höæalo ai i ka hele æana ma laila. Eia kä naæe, ke mähuahua nei ka nui o ka poæe e kalaiwa ana ma ia alanui i mea e mäkaæikaæi aku ai i Käna höæike. Ua piha ke kahua mokulele. Ua hoæopaneæe æia ka lele æana, a me ke kuæu æana o nä mokulele. Ua paæapü nä kaæa i ke alanui, a ia mea aku ia mea aku, no ka nui o ka poæe e makemake ana e æike maka i ia höæike.

æO ia kuko æana i ka mäkaæikaæi i nä mea æeæehia, he mea hoæopähaæohaæo ia i ka noæonoæo. I kekahi manawa hoæi, he mea ia e ilihia ai ka manaæo. A i kekahi manawa naæe, he mea ia e hei ai ka noæonoæo a æike æole ai paha i ka makaæu. æEä, e ka makamaka, he kumu nö paha e komo ai ka makaæu i loko o käkou. I mea ia e komo ai ke akahana, i æole hoæi e æeha ke kino. Mai kahiko mai nö këia æano akahana æana. Pëlä nö e mälama æia ai ko käkou ola i æole e lilo auaneæi i ka hopena æino. No ke aha hoæi e nänä æole æia ai këia höæailona, a e holo naæaupö aku ai naæe ma kahi weliweli? Maliæa ua nui ka æiæini e æike ai i ke konikoni æana o ka iwi hilo, a i æole ia, ka mähuahua mai o ke kenikeni i ka päkeke o ke aupuni.

Inä e höæäæä æia ke ahi e ka inaina o Pele, e æenaæena æia ka æäina. A e maliu aku nö käkou i ia höæailona. A inä nö e paæa ke alanui i ka poæe mäkaæikaæi, e peæa aku nö käkou a holo aku i kahi æë. A no ka poæe e pupü ana ka holo ma ke Alaloa DKI, aia ka pakele æana i ka make a æoi aku ka mämä holo i mua o ke 75 kapuaæi o ka hola!

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.