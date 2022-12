Scoreboard – Dec. 7, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College women: exhibition, UNLV vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

SOCCER

ILH girls: Mid-Pacific at Kamehameha; Pac-Five at Punahou I-AA. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Kalani at Kaiser (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kalaheo at Kailua (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kahuku at Kaimuki (boys varsity at 2 p.m., girls varsity to follow); Farrington at Castle (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); McKinley at Roosevelt (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kaiser at Kalani (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Kailua at Kalaheo (boys varsity at 4 p.m.).

THURSDAY

BASKETBALL

High school girls preseason, first round, ‘Iolani Classic, South Medford (Ore.) vs. Konawaena, 3:30 p.m.; Carondelet (Concord, Calif.) vs. Damien, 5 p.m.; Moanalua vs. ‘Iolani, 6:30 p.m.; Incarnate Word (St. Louis) vs. Campbell, 8 p.m. Games at ‘Iolani.

OIA East girls: Farrington at Kalaheo (JV game at 5:30 p.m., varsity to follow).

High schools boys preseason: Kapaa Invitational. At Kapaa: Kohala vs. Seabury Hall, 4:30 p.m.; Saint Louis vs. Kapaa, 6 p.m.; Le Jardin vs. Kapaa, 7:30 p.m. At Wilcox Gym: Waipahu vs. Island School, 4:30 p.m.; Waiakea vs. Waimea, 6 p.m.; University vs. Island School, 7:30 p.m.

High schools boys preseason: Moanalua Invitational, Kamehameha-Maui vs. ‘Iolani, 3:15 p.m.; Mililani vs. Maryknoll, 5 p.m.; Kamehameha vs. Kailua, 6:45 p.m.; Kamehameha-Hawaii vs. Moanalua, 8:30 p.m. Games at Moanalua.

High schools boys preseason: Kaimuki Invitational, Kaimuki vs. McKinley, 3:30 p.m.; Leilehua vs. Mid-Pacific, 5 p.m.; Kapolei vs. Punahou, 6:30 p.m.; Saint Louis I-AA vs. Kahuku, 8 p.m.

SOCCER

ILH girls: Damien at ‘Iolani, 4:15 p.m. OIA West boys: Leilehua at Pearl City, 5:30 p.m.

SOCCER

OIA WEST

Friday

Girls Varsity

Kapolei 1, Campbell 0

Pearl City 0, Waianae 0

Mililani 12, Waianae 0

Nanakuli 1, Radford 0

Leilehua 10, Waialua 0

Boys Varsity

Kapolei 2, Campbell 0

Pearl City 5, Waipahu 2

Mililani 11, Waianae 0

Radford 6, Nanakuli 1

Waialua 4, Leilehua 0

Girls JV

Campbell 3, Kapolei 1

Pearl City 11, Waipahu 0

ILH

Saturday

Boys JV

Kamehameha-White 1, Mid-Pacific 0

Punahou-Blue 3, ‘Iolani 1

Thursday

Girls JV

Kamehameha-Blue 3, ‘Iolani 1

Punahou-Blue 3, Punahou-Gold 2

BIIF

Saturday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii 9, Konawaena 0

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 4, Konawaena 0

BASKETBALL

ILH

Tuesday

Boys JV I

Kamehameha-Blue 57, Saint Louis 55

Kamehameha-White 45, Damien 14

Boys JV II

Saint Louis 41, Maryknoll 35

Girls JV

Damien 29, Punahou 21

Maryknoll 49, ‘Iolani 43

Saturday

Girls JV

‘Iolani 46, Kamehameha-Blue 26

Boys JV

‘Iolani 54, Mid-Pacific 36

University 49, Hawaii Baptist 33

Friday

Boys JV

Hawaii Baptist 58, Maryknoll 24

Girls JV

Maryknoll 43, Punahou 36

Damien 32, Mid-Pacific 11

MIL

Girls Varsity

Saturday

Lanai 64, Seabury Hall 1.

Leading scorers—Lanai: Haley Ostrander 19, Veniza Jackson 18.

Friday

Lanai 74, Seabury Hall 8.

Leading scorers—Lanai: Haley Ostrander 18, Alexa Pascual 15, Veniza Jackson 12, Keala Montgomery 12, Souina Seiuli 10.

BIIF

Monday

Boys Varsity

Konawaena 56, Waiakea 48.

Leading scorers—Kona: Cash Prettyman 15, Abraham Ogata 14, Colby Molina 14. Waik: Nicholas-Ryder Cabreros 14.

Boys JV

Waiakea 44, Konawaena 31

HIGH SCHOOL BOYS PRESEASON

Monday

Varsity

Kahuku 51, Campbell 49

JV

Kahuku 48, Campbell 41

Saturday

Varsity

Maryknoll II 51, Kalani 33

JV

Kalani 67, Maryknoll 47

HIGH SCHOOL GIRLS PRESEASON

Saturday

Sacred Hearts Academy Lancer Jamboree

Waimea 64, Sacred Hearts 52

Hawaii Baptist 43, Kalani 23

La Pietra 36, Kalaheo 35

Also Hawaii Baptist 43, Kalani 23

GOLF

HSJGA/FIRST TEE HAWAII TOUR CHAMPIONSHIP

At Wailea Golf Club

Saturday and Sunday

Boys

Ages 7-10

Blake Nakagawa ……………………..70-72—142

Jason Uno………………………………. 83- 84—167

Lenny Saito…………………………….. 90-91—181

Keola Earle……………………………….97-90—187

Kyle Schmidt…………………………… 96-95—191

Ages 11-12

Leo Saito………………………………….69-70—139

Linken Tanabe………………………….72-68—140

Taylor George…………………………..72-78—150

Isaac Kim………………………………….82-75—157

Brycen James Massey…………….79-81—160

Ages 13-14

x-Keola Silva……………………………..73-73—146

Gunnar Lee………………………………77-69—146

Jake Otani …………………………………77-70—147

Austin Koki ……………………………….81-74—155

Kaha‘iolelo Helm………………………84-74—158

Ages 15-18

Katsuhiro Yamashita………………..67-71—138

Anson Cabello…………………………69-70—139

Ben Cafferio …………………………….72-70—142

Dane Watanabe ………………………73-69—142

Dillon Jonke………………………………74-72—146

Girls

Ages 7-10

Lucy Cui……………………………………82-75—157

Nicole Oda……………………………….82-79—161

Cassidy Chang………………………..85-86—171

Makayla Yonemura…………………. 92-89—181

Audrey Fujikawa………………………90-97—187

Ages 11-12

Kira Uno……………………………………72-71—143

Makena Yonemura …………………..78-76—154

Olivia Schmidt………………………….82-73—155

Caitlyn Matsunaga…………………..81-75—156

Khloe Nakagawa……………………..79-80—159

Ages 13-14

Ava Cepeda……………………………..74-71—145

Kate Nakaoka…………………………..77-71—148

Jacey Kage……………………………….75-79—154

Ava Kawahara ………………………….85-78—163

Sydney Fuke…………………………….86-81—167

Ages 15-18

Raya Nakao ……………………………..68-74—142

Kara Kaneshiro…………………………73-71—144

Jasmine Wong …………………………75-74—149

Teal Matsueda………………………….75-75—150

Mia Cepeda……………………………..76-75—151

Yewon Chloe Jang………………….. 74-77—151

x-won on first playoff hole

TENNIS

OIA EAST

Girls JV

Saturday

Kaiser 5, Castle 0