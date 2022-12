Column: Hō‘āhewa ‘ia i ka mālama ‘āina

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: When a Hawaiian tells people not to leave rubbish all over the place and not to bother the dolphins at Makua, he is charged with terroristic threatening. Read more

Aloha mai käkou e nä hoa mälama æäina. E akahele paha kä käkou mau hana mälama æäina. æAæole hiki ke kiaæi i ka pono o ka æäina ma o ke kaupale wale aku nö i nä malihini näna ia e höæino mai. He hana ia e höæähewa æia ai ma lalo o ke känäwai o ke aupuni Mokuæäina. æO ka hewa, æo ia nö ka hoæonäuki hoæoweliweli aku i ka mea höæino. Pehea lä ia æano noæonoæo? Ua nänä æia ka pono o ka mea höæino ma mua o ka pono o ka æäina! æEä, ua maopopo iä käkou, he aliæi ka æäina a he kauä ke kanaka. Na käkou nö ia aliæi e mälama.

æO ia höæähewa æana a ke aupuni i kekahi mälama æäina ma Makua, nona ka inoa æo Samson Souza, he höæailona ia no nä hopena æino he nui i kupu mai ma hope o ka hoæokahuli æia o ke aupuni Hawaiæi. Ua hulihia ka pono a me ka hewa, a ua lilo maila ka pono, æo ia ka hewa. I këia wä, eia ke hele lanakila nei nä malihini i ka mäkaæikaæi mai æö a æö o ka æäina, me ka noæonoæo æole hoæi i ka mälama æana i kona pono, ka mea hoæi e pono ai nä hänauna o këia hope aku. A no ka heleleæi mai o nä kenikeni mai ka pakeke mai o ia poæe malihini, he nänäkuli wale nö ke aupuni Mokuæäina i ia hewa me ka meæomeæo aku naæe i ia waiwai. He hoæohewahewa wale æia nö ia hana æo ia ka mea e pono ai ka æäina, ko käkou aliæi.

Ua ahuwale ka mea e æokoæa ai ka manaæo haole a me ka manaæo Hawaiæi. No ka haole, he aliæi ke kanaka a he kauä wale nö ka æäina. Hiki iä ia ke mahaæoi aku ma æö a ma æaneæi, a na ka Hawaiæi e hoæoponopono ma hope ona. He küpono nö paha ka hoæomaopopo aku i ka haole no ka hopena æino o käna hana. æO ka lülü æana i ka æöpala mai æö a æö, ka æau pü æana me nä naiæa, a me ka mähuahua æana nö hoæi o nä kaæa wane halihali malihini a lëæï æo Makua i ka nuæa nä känaka. Na wai e æole ke kuleana æo ke aæo æana aku iä läkou i ke æino o ia mau hana?

Ma ka moæolelo aæu i heluhelu ai no këia hihia, i ka lohe æana o kekahi wahine no këia hihia, æo kona kalaiwa pololei akula nö ia i Makua. I höæea aku ka hana, lele akula æo ia i waho o ke kaæa me ka hoæomaopopo aku iä Souza no ka hewa o käna hana. Pehea lä i höæähewa æole æia ai ua wahine mahaæoi nei i ka hoæonäuki hoæoweliweli iä Souza? Aia nö paha ka pono i ka æaoæao nui aæe o ke kälä. æO ka waiwai o Souza, æo ia nö ka æäina, a ua lilo aku naæe ua æäina nei a paæa ma lalo o ka malu o ka hoæokolonaio, æo ka mokuæäina hoæi e kü nei, ka æäkena o æAmelika e kapa wale æia nei kona inoa æo Hawaiæi.

Mahalo nö ka wiwo æole o nä Hawaiæi, e laæa æo Samson Souza, ka mea e küpaæa nei ma hope o ka æäina. E æole kä ia ala hana, e hoæomaopopo ai käkou i ka moæolelo æoiaæiæo o ko käkou æäina, ko Hawaiæi ponoæï. Ua lawa nö paha ko käkou pünuku æia e kahi aupuni i huikau kona manaæo no ia mea he pono. E küpaæa nö käkou a pau ma hope o ka æäina.

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.