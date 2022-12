Scoreboard – Dec. 26, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322.

Calendar

Today

SOCCER

OIA West boys: Campbell at Waipahu (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow).

TUESDAY

BASKETBALL

OIA East girls: Anuenue at Kaiser; Roosevelt at Castle; Kahuku at Kalaheo; Kailua at Kaimuki; Moanalua at McKinley; Farrington at Kalani. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West girls: Campbell at Waialua; Mililani at Pearl City; Nanakuli at Waianae; Radford at Aiea; Leilehua at Waipahu. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

SOCCER

OIA West: Leilehua at Nanakuli (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Mililani at Aiea (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Pearl City at Waianae (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Campbell at Waipahu (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Waialua at Kapolei (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Kapolei at Waialua (girls varsity at 5:30 p.m.).

wrestling

2022 Pa’ani Challenge

Thursday-Friday

At Punahou

Open Division

97

1. Adriana Daoang, Moanalua

2. Serah Yogi, Pearl City

3. Nicole Fernandez, Baldwin

4. Taylen Babas-Masuno, Hilo

5. Taegan Escaba, Moanalua

6. Aliya Quillopo, Pac-Five

7. Jaliyah Rodrigues, Maui

102

1. Tristan Nitta, Mililani

2. Gabrielle Hayashida, Moanalua

3. Kyra Mohundro, Hilo

4. Hayley Sedino, Maui

5. Kawailani Molina, Kamehameha

6. Chloe Obuhanych, Pearl City

7. Terryan Uyeno, Waianae

8. Seren Marie Nite, Kamehameha

9. Chloe Manaba, Molokai

107

1. Naiomi Kulukulualani-Sales, Lahainaluna

2. Emma-Grace Cabinian, Leilehua

3. Anela Hokoana, Kamehameha

4. Stacallen Mahoe, Kapolei

5. Shaelyn Mcintosh, Castle

6. Kayeleigh Martinez, Waimea

7. Jaedha Manuyag, Aiea

8. Kaede McCall, Kalani

112

1. Kanoelani Kekiwi Jones, King Kekaulike

2. Tatiana Paragas, Punahou

3. Sarai Oday, Kamehameha

4. Kaytie Conselva, Waipahu

5. Haley Lau, Pac-Five

6. Harmony Tavares, Mililani

7. Catherine “Kimi” Nelson, Mid-Pacific

8. Charlotte Campbell, Punahou

9. Chaeli Wong, Waialua

10. Maya Llaneza, Moanalua

117

1. Kelly Ann Ichimura, Punahou

2. Kalina Hotema, Kalani

3. Elle Mizue, ‘Iolani

4. Joy Jeremiah, Kamehameha

5. Kamalani Rasay, Hilo

6. Ambrie Rocha, Kauai

7. Jadelyn Retuta, Mid-Pacific

8. Halia Fung-Caceres, Keaau

9. Angelina Daoang, Punahou

122

1. Rylie Nishida, Kamehameha

2. Kivah Caballero, Lahainaluna

3. Isabelle Asuncion, Moanalua

4. Chaela Gantala, Baldwin

5. Maya Rose DeAngelo, ‘Iolani

6. Evelyn Suzuki, Kalani

7. Rayne Domingo, Konawaena

8. Prestige Brown, Kamehameha

9. Tiana Desantos, Waipahu

10. Shyla Loebl-Auld-Rames, Lahainaluna

11. Bella Gibo, Kahuku

12. Noelani Mendiola Aruizu, Kealakehe

13. Krystel Valoroso, King Kekaulike

14. Piikea Joy, Baldwin

15. Waileia Vickery-Basug, Kaiser

127

1. Jax Realin, Kamehameha

2. Siana Boaz-Vasquez, Lahainaluna

3. Lyriq Lopes, Kahuku

4. Jada-Love Lose-Santiago, Kamehameha

5. Brises Obrigon, King Kekaulike

6. Yaris Matos, Campbell

7. Chaeli Oliveira, Waianae

8. Terrysa Uyeno, Waianae

9. Rie Kato, Campbell

10. Carly Dudoit, Molokai

11. Tihani Desantos, Waipahu

12. Bella Kellerman, Kauai

13. Ku‘ulei Simon, Molokai

14. Chavelle Vickery, Keaau

15. Taylor Gates, Aiea

16. Grace Shinto, Punahou

132

1. Eloise Woolsey, Kapolei

2. Teani Medeiros-Maielua, Lahainaluna

3. Arionna Beatty, Keaau

4. Jaesharie Paguirigan, Waianae

5. Lohelani Tehotu, Kapolei

6. McKensen-Leigh Fuata, Kamehameha

7. Olivia Hirayama, Kamehameha

8. U`ilaunaole Fernandez, Maui

9. Emma Ito, Punahou

10. Lovey (Puakela) Beebe, Pac-Five

138

1. Valynn Kwan, Mid-Pacific

2. Crystin-Dior Treu, Lahainaluna

3. Lily Polvado, Kahuku

4. Emma Wharton-Hsieh, ‘Iolani

5. Jahnaya Tabisola Roque, Campbell

6. Blu Montez, Kealakehe

7. Destiny Ahquin, Castle

8. Kiera Nitahara, Moanalua

9. Alexa-Marie Aquino-Elvnia, Keaau

10. Zysha Pavao, Keaau

145

1. Nohilani Kukonu, Moanalua

2. Paige Taasan, Hilo

3. Shailalee Akau, Kapolei

4. Sage Horcajo, Kahuku

6. Tylana Abraham, Kealakehe

6. Colleen Kinimaka, Campbell

7. Skyelynn Ripley, Waimea

8. Lilata Sansone, Hana

9. Kody Mitchell, Kealakehe

10. Hailey Jade Omoso, Kalani

11. Huali Hudgens, Kamehameha

12. Ceana Dias, Waianae

13. Joelie Coyaso, Keaau

14. Taylor Perrin, Keaau

15. Alyssa Fernandez-Kekahu, Keaau

16. Keanian Arellano, Keaau

155

1. Jahlia Miguel, Baldwin

2. Bethany Chargualaf, Campbell

3. Leila Esera, Kahuku

4. Zaira Sugui, Moanalua

5. Kaili Torres-Angel, Baldwin

6. Iolana Sanchez, Honoka`a

7. Kahiau Kaahaaina, Kamehameha

8. Alexis Urrutia, Leilehua

9. Moanilehua Shimose, Kamehameha-

Hawaii

10. Mikaela Irons, Kealakehe

168

1. Shiloh Kamaka, Baldwin

2. Kuahiwi Lind, Hana

3. Ohia Borden-Phillips, Molokai

4. Esabella Kukonu, Moanalua

5. Vanessa Welch, Pac-Five

6. Stephanie Gandeza, Molokai

7. Brianna Kekona, Lahainaluna

8. Elle Lum, Leilehua

9. Margaret Oneal, Lahainaluna

10. Jaylea Freitas-Pavao, Keaau

184

1. Catherine Asami, Lahainaluna

2. Lorraine Alo, Campbell

3. Tahi Feinga, Kahuku

4. Pi`ilani Mahoney, Leilehua

5. Isabella Ramson, Leilehua

225

1. Maia Esera, Kahuku

2. Jasmine Adiniwin, Moanalua

3. Lotogutasi Fatiaki, Castle

4. Isabella Martinez, Radford

5. Alena Bartley, Kamehameha

6. Ashley Asuega, Nanakuli

7. Nalei Meyers, Kamehameha