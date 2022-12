Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: George Santos, recently elected congressman for the state of New York, has been vilified for lying about his credentials. He claims it was only “embellishment.” I would ask where one draws the line between the two.

Aloha mai nö käkou e nä hoa i æike i ka hopena o ka moano ke puni i ka palu. E piæi mai nö ia i ka æili kai kahi e paæa ai i ka æupena o ka wahaheæe. Pëlä nö paha nä mea koho päloka o Nü Ioka i puni aæe nei i nä æölelo hakuæepa a George Santos, he Lepupalika i koho æia aku nei ma ke æano i lunamakaæäinana hou mai ko läkou mokuæäina mai. E hoæomaka ana kona lawelawe i ia kuleana i këia makahiki aæe. Wahi a ka poæe kükala nühou o CNN, he “liar” æo ia ala a æaæole paha küpono kona noho æana ma ia külana. Wahi äna, he mau “embellishment” wale nö käna no käna mau hana i lawelawe ai.

Ua æokoæa anei ia mau mea æelua? Eia nö ka mea æäpiki. Aia ka mana koho i ka poæe o Nü Ioka. Inä æaæole läkou i æike i ko ia ala æano hakuæepa ma mua, eia nö ke lohe æia nei i këia manawa. Kainö a na läkou nö æo ia e hoæohalahala aku, eia kä, he noho mü wale naæe ka hana. Nui naæe ka hauwalaæau e lohe æia nei ma luna o CNN.

æO këlä nïnau i häpai æia ma luna aæela, æo ia paha kekahi manaæo nui e kamaæilio ai. Ua æokoæa anei ka “lie” a æokoæa hoæi ka “embellishment”? A inä he æokoæa nö, he aha ka palena e kaæawale ai läua? No ka pane æana i këia nïnau, æaæole paha e hiki iä käkou ke kaukaæi ma luna o ia mea he æoiaæiæo. Inä æaæohe wahi æoiaæiæo o ka “lie”, æaæohe wahi iæa e paæa mai i ka æupena, no ka mea, æaæohe wahi æiæo ma laila e æai ai. æO ka “embellishment” naæe, he hoæonaninani æia o ka manaæo a æoi aku kona nani ma mua o ka æoiaæiæo. E mau aku nö anei ka æiæo o ia æano æoiaæiæo? He mea hoæowalewale paha ia i ka iæa e nalinali mai?

Eia au ke hoæomanaæo nei i koæu wä i puka ai ma ke kula nui me ke kekelë B.S. Ua aæoaæo æia maila e kekahi mau hoa kula ë ke käkau au i koæu moæomöæali, e hoæonaninani nui i ke æano o kaæu mau hana, i makaleho mai ka æoihana aæu e æimi nei, a lilo ia nani i mea e hai æia ai. Ua æano æë koæu naæau i ka noæonoæo aæe i ia hana, a no laila, ua æimi au i æoihana hana lima, æaæole koikoi æia ke kekelë B.S. He nui naæe nä hoa i “embellish” i kä läkou moæomöæali hana, a eia nö ke hana nei i loko o nä æoihana küäkiæi. A he nui aæe hoæi ka uku. Aia nö koæu haæalele æana i ka æoihana hana lima a komo mai i loko o ke aæo æölelo Hawaiæi. Aia i laila ke ola i këia manawa.

Inä e æölelo ka mea halihali æöpala he “sanitation engineer” æo ia, he “embellishment” ia a i æole he “lie”? He mau hana hou aku paha e kapa æia ana he “embellishment”, e laæa ke komo æana i ka paæa lole i ka wä e hele ai i ka nïnauele, ke komo æana i nä kämaæa “platform” i mea e hoæolöæihi ai i ke kino ke nänä æia mai, ka pena æana nö hoæi i ka maka i mea e nalo ai nä kïnä, a me ia mea aku ia mea aku. He æoiaæiæo anei këlä a i æole he “embellishment”? Noæu iho, e aho ia i ka hele æilikini! No laila, na ka mea hewa æole e kiola i ka pöhaku mua.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.