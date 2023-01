Scoreboard – Jan. 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

TODAY

BASKETBALL

OIA East boys: Kailua at Castle; Kahuku at McKinley; Kaimuki at Moanalua; Roosevelt at Farrington; Kaiser at Kalani; JV starts at 5:30 p.m. Varsity to follow. Kalaheo at Anuenue,

6 p.m.

OIA West boys: Mililani at Pearl City;

Leilehua at Waianae; Radford at Waialua; Kapolei at Aiea; Campbell at Nanakuli; JV starts at 5:30 p.m. Varsity to follow.

ILH boys: Varsity I-AA, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Hawaii Baptist at Hanalani, 6 p.m. Varsity III, Assets vs. Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.; Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH Girls: Varsity II, Mid-Pacific at ‘Iolani; University Lab at Punahou. Games start at

6 p.m.

SOCCER

OIA East boys: Castle at Kaimuki, 2 p.m.; Kalani at Kailua, 5:30 p.m.; McKinley at

Kaiser, 5:30 p.m.; Kalaheo at Moanalua,

7 p.m.; Farrington at Roosevelt, 7 p.m.

OIA East girls: Castle at Kaimuki, 3:30 p.m.; Kailua at Kalani, 3:30 p.m.; Moanalua at Kalaheo, 3:30 p.m.; Roosevelt at

Farrington, 7 p.m.; McKinley at Kaiser, 7 p.m.

ILH boys: Pac-Five at Mid-Pacific; ‘Iolani at Kamehameha; Games start at 4:15 p.m.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West women: UC San Diego vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Point Loma vs. Hawaii Pacific. Women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest: Concordia Irvine vs. Chaminade. Women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at McCabe gym.

ILH boys: Varsity I, Mid-Pacific at ‘Iolani; Maryknoll at Kamehameha; Punahou at Saint Louis. Games start at 6:30 p.m.

Varsity II: ‘Iolani II vs. University, 5 p.m. at Damien. Varsity I-AA: Kamehameha II at Saint Louis II, 5 p.m.

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at ‘Iolani, 5 p.m.; Maryknoll at Damien, 6:30 p.m.

Varsity II, Hawaii Baptist at Kamehameha II, 5 p.m.; University at Sacred Hearts, 6 p.m.

Varsity III, Hawaiian Mission at St.

Andrew’s, 6 p.m.

OIA West girls: Mililani at Campbell (JV game at 5:30 p.m., varsity to follow).

GOLF

PGA: Sentry Tournament of Champions, first round, 9:30 a.m. at Kapalua Plantation Course.

SOCCER

OIA West: Mililani at Waipahu (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Leilehua at Kapolei (boys varsity at 5:30 p.m.); Campbell at Pearl City (boys varsity at 5:30 p.m.).

COLLEGE MEN

Preseason NVA/AVCA Division I-II Coaches Poll

Pts 2022 Rec

1. Hawaii (21) 328 27-5 2. UCLA (1) 295 22-5 3. Long Beach State 284 21-6

4. Penn State 254 23-4

5. Pepperdine 216 19-10 6. Ball State 198 23-4

7. UC Santa Barbara 187 19-9 8. UC Irvine 161 11-16

9. Stanford 156 14-14 10. USC 133 22-7

11. Grand Canyon 118 16-12

12. Loyola-Chicago 106 18-9

13. Ohio State 72 13-14 14. Lewis 47 16-12

15. Princeton 29 15-13

Others receiving votes and listed on two or more ballots: NJIT 22; BYU 12; CSUN 9; UC San Diego 8; Purdue Fort Wayne 2.

ILH All-Stars

OPEN DIVISION

Offensive Player of the Year:

John-Keawe Sagapolutele (Punahou, Sr.)

Defensive Player of the Year: GianCarlo Rufo (Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Nathaniel Kia

(Punahou)

First Team

Offense

Offensive Line: Kealiikupono Dikilato (Kamehameha, Sr.); Tuineau Muti (Punahou, Jr.); Tayson Tiitii (Punahou, Jr.); Houston Kaahaaina-Torres (Saint Louis, So.); Sone Sanerivi (Saint Louis, So.).

Receiver: Ean Kamau-Waikiki (Punahou, Sr.); Astin Hange (Punahou, Jr.); Noah

Macapulay (Punahou, Jr.); Titan Lacaden (Saint Louis, So.).

Running Back: Iosepa Lyman (Punahou, Jr.); Alaimaikekaimaile Williams (Punahou, Jr.).

Quarterback: Kekahi Graham (Saint Louis, Sr.).

Defense

Defensive Line: Nazaiah Carvalho-

Lawelawe (Kamehameha, Jr.); Kekai

Burnett (Punahou, Jr.); Faiafua Ioane

(Punahou, Jr.); Joshua Sagapolutele (Saint Louis, Sr.); Julian Savaiinaea (Saint Louis, Sr.).

Linebacker: Landon Kinilau (Kamehameha, Sr.); Alika Cavaco-Amoy (Punahou, Jr.);

Josiah Kia (Punahou, So.); Iona Purcell (Saint Louis, Sr.).

Defensive Back: Travis Ross (Punahou, Sr.); Agenhart Ellis (Punahou, Jr.); Terahiti Wolfe (Punahou, Jr.); Anakalea Monteilh (Saint Louis, Sr.).

Special Teams

All-Purpose: Ean Kamau-Waikiki (Punahou, Sr.). Kick Returner: Travis Ross (Punahou, Sr.). Place-Kicker: Jordan Kapisi (Punahou, Sr.). Punter: Jordan Kapisi (Punahou, Sr.).

Honorable Mention

Kamehameha: Kealii Ah Yat (Sr.); Brennan Dupio (Sr.); Sheyden Iokia (Sr.); Kapala

Pilialoha (Sr.); Sunrise Solatorio (Sr.);

Terrance-Alrick Pemasa (Jr.); Tristan Colby Waiamau-Galindo (Jr.); Keahipelekapukamoaaliikuukupuna Kuikahi (So.); Kaina

Watson (Fr.).

Punahou: Skyden Hanisi (Sr.); Kielan

Siamani (Sr.); Justice Wu (Sr.); Caleb Rhinelander (Jr.); Blayne Shiraki (Jr.); Aiden Takuma (Jr.); Kawika Hallums (So.).

Saint Louis: Chyler DeSilva (Sr.); Nicholas Delgadillo (Sr.); Alaka’i Molina (Sr.); Tatum Tausaga (Sr.); Christopher Thompson (Sr.); Keola Apduhan (Jr.); Anelu Lafaele (Jr.); Zanden Willis (Jr.); Makena Kauai (So.).

VARSITY DIVISION

(Includes D-I, D-II and I-AA divisions)

Offensive Player of the Year: Alani Tuifua (Damien, Fr.)

Defensive Player of the Year: Jacob Gaudi (‘Iolani, Sr.)

Co-Coaches of the Year: Anthony Tuitele (Damien); Wendell Look (‘Iolani)

First Team

Offense

Offensive Line: Christler Cristobal (Damien, Sr.); Brodie Iwasaki (‘Iolani, Jr.); Jonah Takayama (‘Iolani, So.); Richard Chun (Kamehameha, Fr.); Duke Mobley (Pac-Five, Sr.).

Receiver: Tayten “Nalu” Chinen-Zablan (Damien, Jr.); Tristan Martinez (‘Iolani, Sr.); Taniela Taliauli (‘Iolani, Jr.); Jerome Lilio (Pac-Five, So.).

Running Back: Keao Kawa’akoa (‘Iolani, Sr.); Running Back: Nainoa Melchor (Kamehameha, Fr.).

Quarterback: Micah Hoomanawanui

(‘Iolani, Sr.).

Defense

Defensive Line: Shaedon “Aka” Malina (Damien, Sr.); Christian “Ha’aheo” Dela Cruz (‘Iolani, Sr.); Casey Honbo (‘Iolani, Sr.); Pupualii Sepulona (Saint Louis, So.).

Linebacker: Sylas Alaimalo (Damien, So.); Zion Junk (‘Iolani, So.); Blade Kaululaau (Pac-Five, Sr.); Lautiti Liufau (Saint Louis, So.).

Defensive Back: Jonah Ching (Damien, Sr.); Kamana‘o‘i‘okupono Sales (Damien, Jr.); Brayden Morioka (‘Iolani, Sr.); Bronson Morioka (‘Iolani, Sr.).

Special Teams

All-Purpose: Sylas Alaimalo (Damien, So.). Kick Returner: Keao Kawa’akoa (‘Iolani, Sr.). Place Kicker: Allison Chang (‘Iolani, Sr.). Punter: Kyle Hu (Punahou, So.).

Second Team

Offense

Offensive Line: Carson O’Blaney (Damien, Sr.); Grayson Panui (Kamehameha, So.); Channing Napuelua-Patronis (Kamehameha, Fr.); Jahsiah Jerome (Pac-Five, Sr.); Vance Cambra (Punahou, So).

Receiver: Dayton Savea (Damien, So.); Tyger Hayashi (‘Iolani, So.); Keahonuimai-

keakua Kaapana (Kamehameha, So.);

Dawson Cooper (Pac-Five, Sr.).

Running Back: Peyton Dalmacio (Damien, Sr.); Champ Buffet (Damien, So.).

Quarterback: Brayden Keopuhiwa (Kamehameha, Sr.).

Defense

Defensive Line: Tyven Self-Gomes-

Kealakai (Damien, Fr.); Peyton Costa (Kamehameha, So.); Shawdan Pacheco (Kamehameha, Fr.); Makana Kapoi

(Punahou, Sr).

Linebacker: Zion Vea (Damien, So.);

Kaliko Wilson (Damien, So.); Kalei

Harbottle (Kamehameha, Fr.); George Yates (Punahou, Jr).

Defensive Back: Aaron “AJ” Kanae Jr. (Damien, So.); Asher Matsui (‘Iolani, Sr.);

Ezekiel Charles-Agasiva (Kamehameha, So.); Kekaialii Keaweehu (Kamehameha, So.).

Special Teams

All-Purpose: Pryce Salavea (Pac-Five, Sr.). Kick Returner: Kalen Donate

(Pac-Five, So.). Place-Kicker: Madden Aquino (Kamehameha, So.). Punter:

Madden Aquino (Kamehameha, So.).

Honorable Mention

‘Iolani: Theolease “Jazz” Priester (Sr.).

Kamehameha: Duke Alderete-Labuguen (So.); Nevin Briones (So.); Raeden Marks (So.); Ailama Keolapauleleia Morton (So.); Ryder Pauso (So.); Raydan Sedeno (So.); Hazyn Botelho (Fr.); Kingston Figueroa (Fr.).

Pac-Five: Cameron Cintron (Sr.); Breydon Gono (Sr.); Daymian Lapitan (Sr.); Zane Lindsey (Sr.); Bryson Tsukayama-Daniel (Sr.); Aiden Becker (Jr.); Colt Hauptman (So.).

Punahou: Noah Sagon (Sr.); Danner Lim (Jr.); Nelson Aau (So.); Benjamin Bright (So.); Sean Connell (So.); Iloa Kaio (So.); Kyler Matsui (So.); Kaison Aquino (Fr.); Dane Kellner (Fr.).

Saint Louis: Kaeo Apduhan (So.); Diesel Pacheco (So.).