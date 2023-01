Scoreboard – Jan. 9, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

PacWest: Academy of Art vs. Hawaii Pacific. Women at 1 p.m.; men at 3 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

GOLF

PGA: Sentry Tournament of Champions, final round, 7:30 a.m. at Kapalua Plantation Course.

MONDAY

BASKETBALL

PacWest: Dominican vs. Hawaii Hilo. Women at 5 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH Varsity II boys: University at Damien, 6 p.m.; Maryknoll II at Le Jardin, 6:30 p.m.

ILH Varsity I-AA boys: Punahou II at Kamehameha II, 5 p.m.; Saint Louis II at ‘Iolani II, 6 p.m.

ILH Varsity III boys: Lanakila Baptist vs. Island Pacific, 5 p.m. at Le Jardin; Assets at Hawaiian Mission, 6 p.m.

ILH Varsity I girls: Damien at Kamehameha; Maryknoll at Punahou. Games start at 6:30 p.m.

ILH Varsity I-AA girls: Kamehameha II at Punahou II, 5 p.m.

TENNIS

College men: Hawaii Invitational, Hawaii, Duke, California, 10 a.m. at UH Tennis Complex.

PADDLING

ILH CANOE PADDLING

Week 4 Results

Boys Varsity I 1. Punahou (Sean “Kaimana” Satterfield, Sebastian Ako, Aka Pietsch, Spencer Niemann, Brody Badham, and Charlie Kettley) 37:23:00; Kamehameha 37:34:00; 2. ‘Iolani 37:42:00; 3. Mid-Pacific 40:00:00; 4. Saint Louis 41:11:00; 5. Pac-Five 43:08:00; 6. Maryknoll 44:25:00

Boys Varsity II 1. Kamehameha 39:22:00; 2. Punahou 41:02:00; 3. Damien 44:40:00; 4. Saint Louis 45:22:00; 5. ‘Iolani 45:38:00

Girls Varsity I 1. Kamehameha (Kylee “Pomai” Ikalani, Bethani “Mahie” Kaleiki, Tessia Manai, Kimiko Suyat-Okamoto, Halia Sniffen, and Sarah “Kamelie” Sataraka) 41:14:00; 2. Punahou 41:34:00; 3. ‘Iolani 41:52:00; 4. Mid-Pacific 42:51:00; 5. Pac-Five 48:10:00

Girls Varsity II 1. Punahou 45:05:00; 2. Kamehameha 45:26:00; 3. Sacred Hearts 45:04:00 ; 4. ‘Iolani 47:35:00; 5. Mid-Pacific 49:16:00; 6. Damien 50:12:00

Mixed Varsity 1. Punahou (Mehana Paul, Matias Durkin, Stryker Scales, John “Jack” Kilpatrick, Phoebe Reilly, and Mehana Kukea) 39:15:00; Kamehameha 40:44:00; 2. ‘Iolani 42:33:00; 3. Mid-Pacific 42:49:00; 4. Pac-Five 43:32:00; 5. Damien 43:35:00

BASKETBALL

ILH

Varsity Boys

Punahou 82, Mid-Pacific 33

Leading scorers—Pun: Tucker Lam 13, James Taras 11, Dash Watanabe 10. MPI: Jacob Bow 12.

Maryknoll 46, ‘Iolani 43

Leading scorers—Mryk: Hunter Marumoto 18, Zion Milare 16. Iol: Aidan Wong 16, Kaimana Lau Kong 11.

Kamehameha II 50, Maryknoll II 43

Leading scorers—KS: Dane Keahi 10. Mryk: Shaun Anderson 15, Noah Amobrose 13.

Hawaii Mission 46, Island Pacific 22

Leading scorers—HMA: Ryen Cacal 14, Manny Garcia 11.

Also: Assets 27, Lanakila Baptist 25

Hawaii Baptist 47, Damien 33

Varsity Girls

Punahou 61, Damien 48

Leading scorers—Pun: Laynee Torres-Kahapea 24, Shania Moananu 11. DMS: Theresa Anakalea 28, Kenna Wengler 11.

Maryknoll 43, ‘Iolani 23

Leading scorers—Mryk: Ciera Tugade-Agasiva 15

Hanalani 46, Mid-Pacific 40

Leading scorers—Han: Ellana Klemp 18. MPI: Dorthea Yoakum 12.

Also: Hawaii Baptist 43, University 21

OIA

Varsity Boys

Kailua 71, Farrington 34

Leading scorers—Kail: Jonny Philbrick 26, Noa Donnelly 11, Elijah Stietzel 10.

Kapolei 58, Nanakuli 49

Leading scorers—Nan: Blaze Kaululaau 15, Dragon Kekahuna 13, Shaysen Akiona 11. Kap: Brennan Wastell 12, David Edwards 11, Anthony Dunn 10.

Kahuku 75, Castle 30

Leading scorers—Cast: Keenan Kahoekapu 10. Kah: Kache Kaio 16, Ben Holakeituai 12.

Moanalua 67, Kalaheo 51

Leading scorers—Moa: CJ Bostic 17, Jaron Gilmore 14

Also: Waialua 66, Waipahu 59, 2OT

Roosevelt 57, Kalani 42

TENNIS

COLLEGE WOMEN

Weinman Foundation Invitational

At UH Tennis Complex

Singles

Fifa Kumhom (Washington State) def. Isabelle Lee (USC) 6-4, 7-5

Nathalie Rodilosso (USC) def. Yura Nakagawa (Washington State) 6-4, 6-2

Emma Charney (USC) def. Maxine Murphy (Washington State) 6-4, 6-0

McKenna Koenig (USC) def. Eva Alvarez Sande (Washington State) 3-6, 6-2, 6-4

Elyse Tse (Washington State) def. Sloane Morra (USC) 5-7, 7-5, 6-4

Gabrielle Lee (USC) def. Yang Lee (Washington State) 4-6, 7-6 (7-3), 6-2

Stefaniia Mikhailova (Washington State) def. Anna Kern (Hawaii) 6-3, 1-6, 6-4

Kaitlyn Ralar (Hawaii) def. Tiffany Phout (Washington State) 6-1, 6-1

Jessica Alsola (California) def. Sofia Cabezas (Iowa State) 3-6, 7-5, 7-5

Thasaporn Naklo (Iowa State) def. Haley Giavara (California) 6-4, 6-7 (9-11), 7-6 (7-5)

A. Supapitch Kuearum (Iowa State) def. Nikola Homolkova (Hawaii) 2-6, 6-3, 6-2

Berta Passola (California) def. Klara Novakova (Hawaii) 6-3, 6-7 (5-7), 6-1

Miska Kadleckova (Iowa State) def. Hanna Viller Moeller (California) 7-5, 6-3

Makenna Thiel (California) def. Christin Hsieh (Iowa State) 6-2, 6-4

Alexis Merrill (Hawaii) def. Cami Brown (California) 6-3, 6-3

Madison Kim (Hawaii) def. Erin Richardson (California) 4-6, 6-3, 7-5

Doubles

McKenna Koenig/Emma Charney (USC) def. Fifa Kumhom/Yura Nakagawa (Washington State) 6-2

Nathalie Rodilosso/Grace Piper (USC) def. Yang Lee/Elyse Tse (Washington State) 7-5

Maxine Murphy/Eva Alvarez Sande (Washington State) def. Naomi Cheong/Sloane Morra (USC) 6-3

Hania Abouelsaad/Stefaniia Mikhailova (Washington State) def. Anna Kern/Kaitlyn Ralar (Hawaii) 6-4

Sofia Cabezas/ Miska Kadleckova (Iowa State) def. Katja Wiersholm/Hanna Viller Moeller (California) 6-4

Thasaporn Naklo/A. Supapitch Kuearum (Iowa State) def. Haley Giavara/Jessica Alsola (California) 6-2

Christin Hsieh/ Ange Oby Kajuru (Iowa State) def. Nikola Homolkova/Klara Novakova (Hawaii) 6-4

Alexis Merrill/Rita Pinto (Hawaii) def. Erin Richardson/Berta Passola (California) 6-3

Anna Kern/Madison Kim (Hawaii) def. Cami Brown/Makenna Thiel (California) 6-3