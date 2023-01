Scoreboard – Jan. 20, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

BASKETBALL

PacWest: Azusa Pacific vs. Chaminade. Women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at McCabe gym.

ILH Varsity II boys: Hawaii Baptist at

‘Iolani II, 5 p.m.; Saint Louis II at Damien,

6 p.m.; Punahou II at Hanalani, 6 p.m.; Kamehameha II at Le Jardin, 6 p.m.

ILH Varsity I girls: Kamehameha at

Maryknoll, 6 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 6:30 p.m.

OIA girls Varsity I tournament:

quarterfinals, Kahuku vs. Radford, 5:30 p.m. at Moanalua; Mililani at Kaiser, 6:30 p.m.; Kailua at Campbell, 6:30 p.m.;

Leilehua at Moanalua, 7 p.m.

OIA girls Varsity II tournament:

semifinals, McKinley at Castle, 6:30 p.m.; Kalaheo at Pearl City, 6:30 p.m.

FOOTBALL

Polynesian Bowl, 4 p.m. at Kamehameha.

GOLF

Champions Tour: Mitsubishi Electric Championship, second round, 10:05 a.m. at Hualalai Golf Course.

SOCCER

ILH girls: ‘Iolani at Punahou I-AA; Pac-Five at Mid-Pacific. Games start at 4:15 p.m.

OIA girls Division I tournament: Fifth place, Kapolei vs. Waipahu, 5:30 p.m. Third place, Campbell vs. Pearl City/Moanalua loser, 7 p.m. Games at

Roosevelt.

OIA girls Division II tournament: Fifth place, Kaimuki vs. Waialua, 5:30 p.m. Third place, Waianae/Kailua loser vs. Farrington/Nanakuli loser, 7 p.m. Games at Farrington.

SWIMMING

ILH: 5 p.m. at Punahou.

VOLLEYBALL

College men: Saint Francis vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH: 5:30 p.m. at Punahou.

SATURDAY

BASKETBALL

Big West women: UC Riverside vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity I boys: Saint Louis at ‘Iolani,

2 p.m.; Maryknoll at Mid-Pacific, 2:30 p.m.; Punahou at Kamehameha, 5 p.m.

ILH Varsity II boys: Maryknoll II vs.

University, 1:30 p.m. at McKinley; Le Jardin at Hanalani, 6 p.m.

ILH Varsity III boys: Assets vs. Lanakila Baptist, 4:30 p.m. at Hanalani; Island

Pacific at Hawaiian Mission, 7 p.m.

ILH Varsity II girls: Hanalani vs.

University, noon at McKinley; Sacred Hearts at Mid-Pacific II, 1 p.m.

OIA East boys: Roosevelt at Kahuku;

Kaiser at Kaimuki; Kalani at Kalaheo;

Farrington at Moanalua; McKinley at Castle. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

Varsity only at 6 p.m.: Anuenue at Kailua.

OIA West boys: Kapolei at Leilehua;

Radford at Mililani; Nanakuli at Waipahu; Aiea at Waialua; Waianae at Pearl City. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

CANOE PADDLING

OIA: 1 p.m. at Keehi Lagoon.

GOLF

Champions Tour: Mitsubishi Electric Championship, final round, 10:05 a.m. at Hualalai Golf Course.

SOCCER

ILH boys: Punahou at Mid-Pacific, 9 a.m.; Damien at Le Jardin, 9 a.m.; Pac-Five at Saint Louis, 9 a.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 2 p.m.

ILH girls: Punahou at Kamehameha, 9 a.m.

OIA girls Division I tournament: final, Mililani vs. Moanalua, 7 p.m. at Kaiser.

OIA girls Division II tournament: final, Waianae/Kailua winner vs. Farrington/Nanakuli winner, 5 p.m. at Kaiser.

SWIMMING

OIA West: 9 a.m. at K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center.

OIA East: 1 p.m. at K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center.

TENNIS

College women: Washington vs. Hawaii, 11 a.m. at UH Tennis Complex.

COLLEGE WOMEN

At UH Tennis Complex

Thursday

Hawaii 4, San Jose State 3

Singles

Carolina Millan (SJSU) def. Nikola

Homolkova (UH) 6-7 (4-7), 6-2, 7-5.

Ana Vilcek (UH) def. Alba Pedrero Galindo (SJSU) 6-4, 6-4.

Satsuki Takamura (UH) def. Irena Muradyan (SJSU) 4-6, 6-3, 6-1.

Klara Novakova (UH) def. Raquel Pereira (SJSU) 6-2, 6-3.

Madison Kim (UH) def. Rozalina Youseva (SJSU) 6-2, 4-6, 7-5.

Lara Marco Mas (SJSU) def. Rita Pinto (UH) 7-6 (7-5), 6-1.

Doubles

Pedrero Galindo/Muradyan (SJSU) def. Homolkova/Novakova (UH) 7-6 (7-0).

Millan/Marco Mas (SJSU) def. Takamura/Vilcek (UH) 6-3.

Kim/Alexis Merrill (UH) def. Pereira/

Youseva (SJSU) 6-1.

BASKETBALL

ILH

Thursday

Boys Varsity I

Punahou 43, Saint Louis 37. Leading scorers—Pun: Dillon Kellner 11, Ayndra

Uperesa-Thomas. StL: Pupu Sepulona 29.

‘Iolani 57, Mid-Pacific 36. Leading

scorers—Iol: Aidan Wong 20. MPI: Jarek Yee 8.

Girls Varsity I

Punahou 59, Damien 52. Leading

scorers—Pun: Laynee Kahapea-Torres 21, Shania Moananu 14. DMS: Theresa Anakalea 26, Makana Kamake’eaina 11.

Girls Varsity II

Hawaii Baptist 40, Hanalani 35. Leading scorers—HBA: Joey Lin 12, Careah Baitlon 10. Han: Ellana Klemp 18.

Girls Varsity I-AA

Kamehameha 50, Punahou 21. Leading scorers—Darcie Gonzalez 12, Trinity Talaipa 10. Pun: Sierra Nakata 5.

OIA East

Thursday

Girls Varsity I Tournament

First Round

Leilehua 42, Kalani 36, OT

Kahuku 81, Nanakuli 35

Mililani 48, Roosevelt 36

Kailua 61, Waipahu 56, OT

Girls Varsity II Tournament

First Round

McKinley 44, Waianae 42, OT

Kalaheo 39, Aiea 28

Wednesday

Boys Varsity

Kalaheo 64, Farrington 63. Leading scorers—Kalh: Jaron Gilmore 28, CJ Bostic 18.

Moanalua 59, Castle 47

Boys JV

Moanalua 63, Castle 22

OIA WEST

Wednesday

Boys Varsity

Radford 66, Nanakuli 54. Leading

scorers—Rad: Dawson Calhoun 17, Jaylen Dumas 14. Nan: Dragon Kekahuna 19, Blaze Kaululaau 15, Shayson Akiona 11.

BIIF

Thursday

Girls Varsity

Konawaena 48, Kamehameha-Hawaii 34. Leading scorers—Kona: Braelyn Kauhi 22. KSH: Keanu Huihui 17, Maela Honma 13.

SOCCER

ILH

Wednesday

Boys Varsity

Kamehameha 5, Damien 0

OIA

Girls Varsity I Tournament

Wednesday

Fifth-Place Semifinals

Waipahu 2, Aiea 1 (PK 3-1)

Girls Varsity II Tournament

Wednesday

First Round

Farrington 3, Waialua 0

Boys JV Division I Tournament

Wednesday

Semifinals

Mililani 4, Kaiser 0

Campbell 2, Moanalua 1

BIIF

Thursday

Boys Varsity

Konawaena 2, Keaau 1

GOLF

Champions Mitsubishi

Electric Championship

At Hualalai Golf Course in Kailua, Kona

First Round; par 72

Thursday

Darren Clarke 33-32—65

Kevin Sutherland 32-33—65

Alex Cejka 34-32—66

Ernie Els 34-32—66

Justin Leonard 33-33—66

Corey Pavin 34-32—66

Mike Weir 33-33—66

Michael Allen 33-34—67

Miguel Angel Jimenez 34-33—67

Bernhard Langer 32-35—67

David Frost 34-34—68

Retief Goosen 35-33—68

Scott McCarron 36-32—68

Dicky Pride 32-36—68

Steve Stricker 35-33—68

Ken Tanigawa 35-33—68

Steven Alker 34-35—69

Paul Broadhurst 35-34—69

Joe Durant 36-33—69

Lee Janzen 34-35—69

Jerry Kelly 34-35—69

Tom Lehman 35-34—69

Colin Montgomerie 33-36—69

Scott Parel 36-33—69

Vijay Singh 37-32—69

Stephen Ames 35-35—70

Doug Barron 37-33—70

Tee Times For Today’s Second Round

10:05 a.m.—Jeff Sluman, Jay Haas,

Cameron Beckman

10:16 a.m.—David Duval, Rocco Mediate, Fred Couples

10:27 a.m.—Thongchai Jaidee, Fred Funk, Olin Browne

10:38 a.m.—Rod Pampling, Mark O’Meara, Steve Flesch

10:49 a.m.—K.J. Choi, Stephen Ames,

Stephen Dodd

11:00 a.m.—Jerry Kelly, Doug Barron,

David Toms

11:11 a.m.—Colin Montgomerie, Paul Broadhurst, Steven Alker

11:22 a.m.—Lee Janzen, Scott Parel, Vijay Singh

11:33 a.m.—Steve Stricker, Tom Lehman, Joe Durant

11:44 a.m.—Dicky Pride, Ken Tanigawa, Retief Goosen

11:55 a.m.—Bernhard Langer, David Frost, Scott McCarron

12:06 p.m.—Ernie Els, Michael Allen,

Miguel Angel Jiménez

12:17 p.m.—Mike Weir, Justin Leonard, Alex Cejka

12:28 p.m.—Kevin Sutherland, Darren Clarke, Corey Pavin

PGA The American Express

At La Quinta, Calif.

First Round; par 72 (all courses)

Thursday

a-PGA WEST TPC Stadium Course b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

c-La Quinta Country Club

Note: Tournament is played on three courses.

Davis Thompson 28c-34c—62

Sam Burns 29a-35a—64

Tyler Duncan 33b-31b—64

Taylor Montgomery 32c-32c—64

Jon Rahm 31c-33c—64

Matthias Schmid 32a-32a—64

Michael Block 33b-32b—65

Dean Burmester 34b-31b—65

Eric Cole 32b-33b—65

Harrison Endycott 34a-31a—65

Sungjae Im 32b-33b—65

Denny McCarthy 32c-33c—65

J.T. Poston 35b-30b—65

Xander Schauffele 33c-32c—65

Erik Van Rooyen 33a-32a—65

Joseph Bramlett 33b-33b—66

Tano Goya 34a-32a—66

Russell Knox 33a-33a—66

Keith Mitchell 33a-33a—66

Scott Piercy 31c-35c—66

Justin Rose 31c-35c—66

Matthias Schwab 31a-35a—66

Robby Shelton 33a-33a—66

Greyson Sigg 33b-33b—66

Sahith Theegala 32c-34c—66

Trevor Werbylo 34b-32b—66

Also

Brent Grant 37c-38c—75

LPGA Hilton Grand Vacations Tournament of Champions

At Orlando, Fla.

First Round; par 72

Thursday

Brooke Henderson 33-34—67

Nelly Korda 35-33—68

Ashleigh Buhai 35-34—69

Gemma Dryburgh 36-33—69

Wei-Ling Hsu 31-38—69

Charley Hull 35-34—69

Jodi Ewart Shadoff 36-34—70

Yuka Saso 33-37—70

Pajaree Anannarukarn 38-33—71

Celine Boutier 34-37—71

Ayaka Furue 38-33—71

Nasa Hataoka 35-36—71

Danielle Kang 33-38—71

Leona Maguire 36-35—71

Anna Nordqvist 34-37—71

Lizette Salas 35-36—71

Maja Stark 36-35—71

Matilda Castren 37-35—72

Nanna Koerstz Madsen 37-35—72

Ryann O’Toole 35-37—72

Patty Tavatanakit 35-37—72

DP Abu Dhabi HSBC

Championship

At Abu Dhabi, UAE

First Round; par 72

Thursday

Play suspended

Luke Donald, England 32-32—64

Guido Migliozzi, Italy 32-33—65

Jason Scrivener, Australia 32-33—65

Seamus Power, Ireland 31-35—66

Eduardo Molinari, Italy 35-32—67

Francesco Molinari, Italy 34-33—67

Masahiro Kawamura, Japan 32-35—67

Shane Lowry, Ireland 32-35—67

Shubhankar Sharma, India 32-35—67

Sami Valimaki, Finland 33-34—67

Sebastian Soderberg, Sweden 33-34—67