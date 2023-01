Scoreboard – Jan. 23, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASKETBALL

ILH Varsity II boys: Le Jardin at Punahou II, 6 p.m.

ILH Varsity III boys: Assets vs. Island

Pacific, 5 p.m. at Hawaiian Mission;

Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH Varsity I girls: First-place tiebreaker, ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

Single-elimination tournament, Damien at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Varsity II girls: First-place tiebreaker, Hanalani at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH Varsity I-AA girls: Single-elimination tournament, Punahou at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Varsity II/III girls: Single-elimination tournament, La Pietra vs. University, 5 p.m. at Mid-Pacific; St. Andrew’s at Mid-Pacific, 6:30 p.m.

OIA girls Varsity I tournament:

Semifinals at Moanalua: Moanalua vs.

Radford, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Campbell, 7:30 p.m. Fifth-place semifinals: Leilehua

at Kahuku, 6:30 p.m.; Kailua at Mililani, 6:30 p.m.

OIA girls Varsity II tournament: third place, McKinley at Kalaheo, 6:30 p.m.

SOCCER

OIA boys Division I tournament: first round. At Kahuku: Kalaheo vs. Aiea,

5:30 p.m.; Campbell vs. Kahuku, 7 p.m.

At Kailua: Moanalua vs. Radford, 5:30 p.m.; Pearl City vs. Kailua, 7 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

ILH Varsity I boys: Kamehameha at Mid-Pacific, 6 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH Varsity II boys: Hawaii Baptist vs. University, 5 p.m. at Damien; Hanalani at Damien, 6:30 p.m.

ILH Varsity I-AA boys: ‘Iolani II at Saint Louis II, 5 p.m.; Kamehameha II at Punahou II, 6 p.m.

ILH Varsity I girls: Single-elimination

tournament, Damien/Kamehameha winner vs. ‘Iolani/Maryknoll winner; Punahou vs. ‘Iolani at Maryknoll loser. Times/Sites TBD.

SOCCER

OIA boys Division I tournament: quarterfinals. At Waipahu: Kalaheo/Aiea winner vs. Kaiser, 5:30 p.m.; Campbell/Kahuku winner vs. Mililani, 7 p.m. At Farrington: Pearl City/Kailua winner vs. Kapolei, 5:30 p.m.; Moanalua/Radford winner vs. Kalani, 7 p.m.

RUNNING

Chapson Diamond Head Dash 8K Run

At Kapiolani Park

Sunday

Female

Open: 1. Hallie Lam 31:43.8. 2. Emily Reynolds 32:32.3. 3. Katie Famous 33:14.1. 5-9: 1. Mariana Zepeda 48:04.0. 10-14: 1. Nancy Newton 34:24.1. 15-19: 1. Sasha Iizuka-Sheeley 34:31.4. 25-29:

1. Noe Lum 34:44.8. 2. Angela Miller 37:32.7. 3. Rita Concannon 40:31.7.

30-34: 1. Meg Oshima 34:23.8. 2. Amanda Nolte 44:27.9. 3. Sydney Hollis 49:40.1. 35-39: 1. Crystal Kelly 37:53.1. 2. Bex Porter 42:26.1. 3. Christie Wood 45:01.4. 40-44: 1. Rie Nagayama 33:56.8. 2. Cammie Wright 43:21.1. 3. Ashley

Barron 44:00.4. 45-49: 1. Carrie Caeton 44:41.8. 50-54: 1. Wonsook Sohn 44:59.3. 2. Jungsook Sohn 44:59.4. 3. Brigida Harrison 46:17.5. 55-59: 1. Jeanine Nakakura 42:22.2. 2. Sheri Fitzgerald 44:21.9. 3. Dawn Staab 46:24.8. 60-64: 1. Keiko Shinozuka 45:52.9. 2. Rhonda Black 53:06.0. 3. Kelly J. Martens 56:35.2. 65-69: 1. Edwina Markham 41:21.7. 2. Eriko Nishio Fong 44:37.9. 3. Ivie Kumura 46:19.2. 70-74: 1. Carol Raske 1:14:40.5. 2. Karen Loomis 1:18:20.3. 75-79: 1. Barbara Ross 1:14:18.8. 2. Eileen Ward 1:20:12.6. 80-84: 1. Joy Schoenecker 1:17:56.4.

Male

Open: 1. Benjamin Rickerby 26:46.4.

2. Samuel Rickerby 29:21.9. 3. Jared Breaux 29:38.2. 10-14: 1. Kekoa

Ratchaworapong 1:24:33.6. 15-19:

1. Lucian Dolatre 34:14.8. 20-24: 1. Josef Vasquez 49:40.6. 25-29: 1. Cayden Sparks 33:51.3. 2. Aaron Watson 36:31.2. 3. Dilyn Holler 37:02.3. 30-34: 1. Brandon Britt 32:20.4. 2. Daniel Loli 35:08.0.

3. Zach Woods 35:23.7. 35-39: 1. Michael Cacal 30:41.4. 2. James Lee 35:33.3.

3. Daniel Rufuls 41:46.1. 40-44: 1. Matt Witko 29:44.7. 2. David Panther 33:09.7. 3. Diment Singh 36:16.4. 45-49: 1. Tomo Goto 31:05.9. 2. Tomotaka Fukushi 33:20.7. 3. Deven Sakamoto 36:20.5.

50-54: 1. Pete Boksanski 31:19.0.

2. Peter Newton 34:34.8. 3. William Turner 35:38.2. 55-59: 1. Jonathan Lyau 31:23.0. 2. Bryan Guenther 33:39.9. 3. Volker Gartz 33:51.3. 60-64: 1. Kenny Crampton 37:34.2. 2. Tim Staab 40:10.6. 3. Jon

Hinazumi 41:01.5. 65-69: 1. Eduardo Jose Goncalves Silva 40:07.1. 2. Cameron Yee 41:22.4. 3. Drew Markham 42:09.1.

70-74: 1. Bill Leiner 39:26.9. 2. John Head 40:14.1. 3. Michael Georgi 41:35.6.

75-79: 1. Steve Davidson 1:06:54.4.

2. Yoshinobu Sakakiyama 1:46:30.1.

SOCCER

OIA

Friday

Girls Varsity Division I Tournament

Third Place

Campbell 1, Pearl City 0

Fifth Place

Waipahu 2, Kapolei 1

Boys JV Division I Tournament

Mililani 2, Campbell 0

Boys JV Division II Tournament

Farrington 3, Roosevelt 2

Thursday

Girls Varsity Division II Tournament

Semifinals

Nanakuli 2, Farrington 1 (2-0 PKs)

Kailua 1, Waianae 0

ILH

Friday

‘Iolani 1, Punahou II 0

BIIF

Saturday

Boys Varsity

Waiakea 2, Kamehameha-Hawaii 0. Goal scorers—Waiak: Ito Doratt, Tobias Johnson.

AIR RIFLERY

ILH

Saturday

Varsity

Punahou 2,198, Island Pacific 2,138. Top shooters—Pun: Hailey Oh 383. IPA: Ka’imipono Khim 376.

JV

Punahou 2,130, Island Pacific 1,667. Top shooters—Pun: Hannah Jung 368. IPA: Alexander Otis 308.