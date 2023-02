Scoreboard – Feb. 5, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

BASKETBALL

HHSAA/Heide & Cook Boys Division I Basketball State Championships: first round, Kahuku at Konawaena, 4 p.m.; Kailua at Lahainaluna, 4:30 p.m.; Moanalua at Mililani, 6 p.m.; Leilehua at Maryknoll, 6 p.m. ILH Varsity I-AA boys: Single-elimination tournament, No. 5 seed vs. No. 4 seed.

SOCCER

HHSAA/Motiv8 Foundation Boys Division I Soccer Championships: first round, Kapolei at Punahou, 3 p.m.; Kaiser at Waiakea, 3 p.m.; Aiea at King Kekaulike, 4 p.m.; Kailua vs. Kalani, 5:30 p.m. at Farrington.

SOFTBALL

PACWEST

Cal State Dominguez Hills 4, Hawaii Hilo 2

W—Sara Bhatt. L—Alexis Lacy. Sv—Alyssa Olague.

Leading hitters—Hilo: Brandee Chinen 1-2, run. CSDH: Kianna Abellera 2-3, run

Cal State East Bay 11, Hawaii Hilo 6

W—Anamaria Beard. L—Malia Risdall.

Leading hitters—CSEB: Sarah Duran 2-4, 3 runs, SB; Adriana Martinez 2-3, 2 runs; Annelise Garcia 2-4, run, 4 RBI, 2B; Sarissa Block 2-3, run, 2 RBI, 2B, 3B. Hilo: Jayda Favela 2-4; Lexie Tilton 2-4, run; Dyoni Garcia 1-4, run, 2 RBI, HR; Trinity Favela 1-2, 2 runs, 3B.

Colorado Christian 6, Hawaii Pacific 0

W—Alexis Hamilton. L—Taylor Thompson.

Leading hitters—CC: Kenzie Middleton 3-4, 2B, SB; Samaria Roope 1-2, run, 2 RBI, 2B. HPU: Emily Wheat 2-3.

Cal State Monterey Bay 7, Hawaii Pacific 4

W—Kassidy Stetler. L—Gianna Kerschbaum.

Leading hitters—HPU: Savanna Sayler-Kovac 2-3; Alexis Oshiro 2-3, run. CSMB: Ivana Perez 2-3, run, 2B; Kieley Ganaden 3-4, run; Halyee Clay 2-4, 2 runs, RBI; Oli Perez 1-1, run, 2 RBI, 3B; Abby Alcayaga 1-2, 2 RBI.