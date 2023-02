Scoreboard – Feb. 18, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: doubleheader, Wright State vs. Hawaii, 1:05 p.m. and 5 p.m. at Les Murakami Stadium.

College: doubleheader, Northwood vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at CORP Field No. 4.

BASKETBALL

Big West women: Long Beach State vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SOFTBALL

College: doubleheader, Western Washington vs. Hawaii Pacific, noon and 2:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

College: doubleheader, Saint Martin’s vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

SUNDAY

BASEBALL

College: Wright State vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

College: doubleheader, Northwood vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at CORP Field No. 4.

SOFTBALL

College: doubleheader, Saint Martin’s vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

College: doubleheader, Western Washington vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Howard A. Okita Field.

BULLETIN BOARD

BASKETBALL

Kahuku High School is seeking a girls varsity basketball coach. E-mail resume to Kahuku athletic director Gillian Yamagata at gillian.yamagata@k12.hi.us. Deadline is 5 p.m. March 1. Interviews will be the following week.

WRESTLING

ILH CHAMPIONSHIPS

From Feb. 11

TEAM STANDINGS

Varsity Girls

Kamehameha……………………………………………205 Punahou…………………………………………………….102

‘Iolani …………………………………………………………….98

Pac-Five ……………………………………………………….78

Mid-Pacific …………………………………………………..38 Damien…………………………………………………………14

Varsity Boys

Kamehameha……………………………………………268 SaintLouis………………………………………………….185 Punahou…………………………………………………….172

‘Iolani ………………………………………………………….128 Damien…………………………………………………………48

Pac-Five ……………………………………………………….45

Mid-Pacific …………………………………………………..30

INDIVIDUAL RESULTS

Girls

97

1. Aliya Quillopo, Pac-Five; 2. Sydney Lau, Pac-Five; 3. Ainsley Tasaka, Punahou.

102

1. Tehya Romero, ‘Iolani; 2. Kawailani Molina, Kamehameha; 3. Charlotte Campbell, Punahou

107

1. Tatiana Paragas, Punahou; 2. Anela Hokoana, Kamehameha; 3. Haley Lau, PacFive

112

1. Joy Jeremiah, Kamehameha; 2. Blu WongOgata, Pac-Five; 3. Catherine (Kimi) Nelson, Mid-Pacific

117

1. Elle Mizue, ‘Iolani; 2. Erika Olkowski, Punahou; 3. Sarai Oday, Kamehameha

122

1. Maya Rose Deangelo, ‘Iolani; 2. Rylie Nishida, Kamehameha; 3. Eighla Fujitani, Punahou

127

1. Jax Realin, Kamehameha; 2. Jada-Love Jose-Santiago, Kamehameha; 3. Love (Puakela) Beebe, Pac-Five

132

1. McKensen-Leigh Fuata, Kamehameha; 2. Emma Ito, Punahou; 3. Olivia Hirayama, Kamehameha

138

1. Valynn Kwan, Mid-Pacific; 2. Breylin Dano, Kamehameha; 3. Emma Wharton-Hsieh, ‘Iolani

145

1. Huali Hudgens, Kamehameha; 2. Maple Yamada, ‘Iolani; 3. Kalikomakamae Meyer, Punahou

155

1. Kahiau Kaahaaina, Kamehameha; 2. Vanessa Welch, Pac-Five

168

1. Caelan West, ‘Iolani

184

1. Nalei Meyers, Kamehameha

225

1. Alena Bartley, Kamehameha; 2. Kaia Marcellino, Damien; 3. Naleah Meyers, Kamehameha

Boys

106

1. Hunter Berger, Saint Louis; 2. Kaulana Esmena-Faria-Kapoi-Halemano, Kamehameha; 3. Jake Tamaribuchi, ‘Iolani

113

1. Evan Kusumoto, Kamehameha; 2. Eli Suan, Saint Louis; 3. Blaze-Kekoa Amano, Pac-Five

120

1. Logan Lau, Mid-Pacific; 2. Joshua Frias, ‘Iolani; 3. Carson Miyaguchi, Punahou

126

1. Brendan Sekulich, Punahou; 2. Noah McKenzie, Kamehameha; 3. Nalu Chinen-Zablan, Damien

132

1. Hoakeakamanaolana Salter, Kamehameha; 2. Gavin Buelow, Punahou; 3. Alika Onaga, Mid-Pacific

138

1. Kai Sekigawa, ‘Iolani; 2. Zion Amerson, Saint Louis; 3. Kawika Naweli, Kamehameha

145

1. Kaihi Cobb-Adams, Saint Louis; 2. Akoni Kaaialii, Kamehameha; 3. Connor Furuta, Punahou

152

1. Xander Erolin, Pac-Five; 2. Justyce Dale Mercado, Punahou; 3. Samson Paaluhi, Kamehameha

160

1. Traven Wailehua, Kamehameha; 2. Casey Honbo, ‘Iolani; 3. Micah Tabar, Punahou

170

1. Johan Machida, ‘Iolani; 2. Tauataina Tuikolongahau, Kamehameha; 3. Kameron Arizumi, Punahou

182

1. Hiipoikaiponomalie Rees, Kamehameha; 2. Ethan Ito, Punahou

195

1. Malakai Holland, Saint Louis; 2. Seals Kainalu, Kamehameha; 3. Aka Malina, Damien

220

1. Kainoa Gonzalez, Kamehameha; 2. Jordan Fuifui, Saint Louis; 3. Charles Ho, Punahou

285

1. Scotty Dikilato, Kamehameha; 2. Houston Kaahaaina-Torres, Saint Louis; 3. Kawika Hallums, Punahou