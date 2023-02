Scoreboard – Feb. 27, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Biola vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

TUESDAY

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Biola vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

PacWest: doubleheader, Concordia Irvine vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

ILH Varsity II: Kamehameha vs. Damien at Sand Island Field No. 4; Sacred Hearts at Punahou. Games start at 4 p.m.

OIA East: Kailua at Kaiser; Roosevelt vs. Kalani at Kilauea District Park field; Moanalua at Castle. Games start at 3 p.m.

OIA West: Waianae at Mililani; Pearl City at Kapolei; Campbell vs. Leilehua at Kaala Elementary field. Games start at 3 p.m.

Bulletin board

BASKETBALL

Kahuku High School is seeking a girls varsity basketball coach. E-mail resume to Kahuku athletic director Gillian Yamagata at gillian.yamagata@k12.hi.us. Deadline is 5 p.m. Wednesday. Interviews will be the

following week.

Softball

Hawaii 2, St. Bonaventure 0

St. Bonaventure 000 000 0 — 0 2 0

Hawaii 000 002 x — 2 4 1

Elizabeth Lis. Brianna Lopez

W—Lopez. L—Lis.

Leading hitters—St. Bonaventure: Elyse Graham 1 hit; Abby Suhr 1 hit. Hawaii: Haley Johnson 1 hit, 1 run, 2 RBIs, Maya Nakamura 1 hit, 1 run; Mya’Liah 1 hit, Cierra Yamamoto 1 hit.

RUNNING

Kailua Ten-Miler And 5K

Sunday

At Kailua

10-Miler

Female Open Winners

1. Michelle Nelson 1:12:02.9; 2. Jo-Anna Syverson 1:13:03.8; 3. Michelle Nava 1:14:12.1

Female 25 To 29

1. Polly Moore 1:23:22.9

Female 30 To 34

1. Holly Sick 1:15:57.3; 2. Whitlei Kindred 1:16:51.1; 3. Ashley Norman 1:24:30.6

Female 35 To 39

1. Jaime Shullick 1:14:28.2; 2. Staci Burleson 1:27:58.2; 3. Lindsay Solis 1:28:29.2

Female 40 To 44

1. Brooke Nasser 1:23:15.0; 2. Crystal De Alba 1:23:36.4; 3. Jessianna Osborne 1:23:44.7

Female 45 To 49

1. Jenny Thacker 1:23:40.1; 2. Jill Bevans 1:27:38.1; 3. Alicia Hopkins 1:34:35.8

Female 50 To 54

1. Treena Becker 1:27:41.5; 2. Debra Nelson 1:30:47.2; 3. Akiko Higa 1:34:25.9

Female 55 To 59

1. Jill Morgan 1:22:42.6; 2. Roxanne Campbell 1:35:50.4; 3. Malka Dubrawsky 1:38:02.5

Female 60 To 64

1. Marcy Fleming 1:54:18.2; 2. Kelly Martens 2:00:26.8; 3. Ramona Scholz 2:03:56.1

Female 65 To 69

1. Edwina Markham 1:28:52.3; 2. Annie Marshall 1:36:52.0; 3. Connie Comiso 2:14:38.7

Male Open Winners

1. Jared Breaux 1:03:06.8; 2. Michael Cacal 1:04:37.1; 3. Anthony Laglia 1:04:41.4

Male 10 To 14

1. Benicio Solis 1:28:22.7

Male 20 To 24

1. Nathan Blanchard 1:13:01.7

Male 25 To 29

1. Joshua Sappington 1:06:50.3; 2. Simon Salazar 1:16:09.1; 3. Kai Clark 1:20:41.0

Male 30 To 34

1. Michael Richey 1:07:15.6; 2. Miguel Matias 1:08:08.7; 3. Christopher Rapos 1:22:12.0

Male 35 To 39

1. Jonathan Fleming 1:07:39.2; 2. Jared Shullick 1:14:29.2; 3. Adam Hughes 1:14:35.4

Male 40 To 44

1. Matt Witko 1:05:31.3; 2. Ben Herring 1:06:39.9; 3. Timothy Busby 1:14:01.0

Male 45 To 49

1. Michael Morrison 1:07:14.0; 2. Craig O’brien 1:10:18.3; 3. Brandon Meyer 1:15:20.8

Male 50 To 54

1. Glenn Todd Bessinger 1:16:28.1; 2. Jay Miller 1:21:54.9; 3. Eliot Franklin 1:28:39.6

Male 55 To 59

1. Harry Komuro 1:11:43.6

Male 60 To 64

1. Bob Everson 1:17:48.1; 2. Paul Campbell 1:21:56.3; 3. Jon Hinazumi 1:24:50.5

Male 65 To 69

1. Millard Sappington 1:12:40.5; 2. Drew Markham 1:26:40.1; 3. Mark Shorter 1:34:15.9

Male 70 To 74

1. Michael Georgi 1:25:29.9; 2. David Ribinowitz 1:26:43.6; 3. John Nagamine 1:34:48.6

Male 80 To 84

1. Dan Talhelm 1:48:42.8

5K

Female Open Winners

1. Abbey Vinuelas 19:37.2; 2. Rita Concannon 22:56.5; 3. Pricilla Clemmons 22:57.5

Female 5 To 9

1. Willow Burkland 29:19.6; 2. Mariana Zepeda 29:38.6

Female 10 To 14

1. Haylee Coone 30:01.5; 2. Natalie Coone 32:07.1; 3. Jade Fesharaki 33:55.0

Female 15 To 19

1. Gabriela Vasquez Ospina 28:35.4; 2. Julia Lingenbrink 33:11.8; 3. Christa Ayson 37:22.6

Female 20 To 24

1. Ligia Valencia 30:25.4; 2. Susan Jones 33:49.8; 3. Melanie Torres 34:43.6

Female 25 To 29

1. Lorena Smith 28:51.6; 2. Samantha Brennan 29:09.8; 3. Miki Matsuoka 30:04.9

Female 30 To 34

1. Alissa Kain 26:59.1; 2. Leah Holton 28:16.4; 3. Sara Fox 34:08.9

Female 35 To 39

1. Sara Bartz 25:57.4; 2. Lucy Lowrey 27:25.4; 3. Arlyn Maledendorp 30:16.6

Female 40 To 44

1. Meta Dunn 29:12.1; 2. Ewa Nossowicz 29:19.7; 3. Rachel Mineshima 30:02.9

Female 45 To 49

1. Deborah Weber 26:29.6; 2. Alix Kasmarick 27:50.1; 3. Joyce Ortell 30:49.4

Female 50 To 54

1. Jocelyn Pagente 33:11.4; 2. Vickie Kozel 34:12.5; 3. Tina Burgos 34:16.4

Female 55 To 59

1. Jeanine Nakakura 26:08.5; 2. Stacy Yuen 31:23.2; 3. Mia Okinaga 32:22.9

Female 60 To 64

1. Linda Anderson 30:11.1; 2. Debora Anderson 36:18.6; 3. Beth Blackburn 37:19.1

Female 65 To 69

1. Susan Gall 31:54.8

Female 70 To 74

1. Lupe Picconi 42:06.3

Female 75 To 79

1. Barbara Ross 44:08.5

Female 80 To 84

1. Joy Schoenecker 47:01.2

Male Open Winners

1. Troy Oshimo 15:54.7; 2. Jeremy Morgan 16:22.5; 3. Jake Carmen 17:40.4

Male 5 To 9

1. Vincent Maledendorp 30:03.8; 2. Hanalei Sodaro 40:18.3

Male 10 To 14

1. Kahala Sodaro 33:13.6

Male 15 To 19

1. Victor Young 41:14.6; 2. Richard Fahrenwald 44:37.0; 3. Jaret Love-Tabion 50:31.9

Male 25 To 29

1. Spencer Morean 22:19.4; 2. Kyle Tucker 27:00.3; 3. Ross Egri 28:43.8

Male 30 To 34

1. Jared Hernandez 22:31.6; 2. Chase Holton 26:32.7; 3. Matthew Olivero 39:42.9

Male 35 To 39

1. Joshu Lorge 19:25.9; 2. Michael Covert 27:35.9; 3. Mark Rice 28:24.5

Male 40 To 44

1. Brett Steen 20:38.3; 2. Scott Kuehler 22:06.0

Male 45 To 49

1. Eric Marsh 21:30.8; 2. Jason Kasmarick 21:45.1; 3. Kane Ng-Osorio 21:45.8

Male 50 To 54

1. Pete Boksanski 17:42.9; 2. Matt Sodaro 40:47.6; 3. Alfonso Ramirez 40:59.8

Male 55 To 59

1. Mel Yoshimitsu 22:18.3

Male 60 To 64

1. Jack Holton 30:34.2; 2. Charles Parker 30:49.9; 3. Mark Correia 33:12.2

Male 65 To 69

1. Ron Heller 27:46.3

10-Miler Stroller

Female Open Winners

1. Chrystal Sanchez 1:56:12.5

Male Open Winners

1. Andrew Maledendorp 1:10:27.0

5K Stroller

Female Open Winners

1. Kristen Meredith 28:30.1; 2. Che’anna Poole 32:15.1; 3. Jorden Allison 33:28.7

Male Open Winners

1. Michael Allison 33:27.5; 2. Taylor Bauer 41:45.8