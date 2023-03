Scoreboard – March 7, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

PacWest: doubleheader, Point Loma vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

ILH: ‘Iolani vs. Punahou, 3 p.m. at Ala Wai Field; Maryknoll at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; Kamehameha vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2.

SOFTBALL

College: doubleheader, Baldwin Wallace (Ohio) vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

ILH Varsity II: Damien vs. Sacred Hearts at Ala Wai Field NP; Pac-Five at Kamehameha. Games start at 4 p.m.

OIA East: Kaimuki vs. Kalani at Kilauea District Park field; Kailua at Moanalua; Roosevelt at Castle. Games start at 3 p.m.

OIA West: Waianae vs. Leilehua at Kaala Elementary field; Pearl City at Campbell. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Farrington at Nanakuli; Kalaheo at Aiea; McKinley at Waialua. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

College women: Spring Match, Minnesota vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity I boys: Hawaii Baptist at Kamehameha; ‘Iolani at Punahou. Matches start at 6 p.m.

ILH Varsity II boys: Punahou II at Hawaii Baptist II; Damien vs. University at Sacred Hearts; Saint Louis at Maryknoll; Hanalani at Le Jardin. Matches start at 6 p.m.

OIA West boys: Mililani at Kapolei; Waialua at Nanakuli; Waipahu at Radford; Leilehua at Pearl City; Aiea at Waianae. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6:15 p.m. Varsity II, Le Jardin at Punahou, 6:15 p.m.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA East: Kalani vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field; Kaiser vs. Farrington at Joey DeSa Field; Kailua at Moanalua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei vs. Aiea, 3 p.m. at Aiea Rec. field; Nanakuli at Campbell, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: ‘Iolani at Kamehameha; Maryknoll at Mid-Pacific. Games start at 4 p.m.

OIA Division II: Radford vs. Kahuku, 3 p.m. at Hauula Playground field.

VOLLEYBALL

College women: Spring Match, Minnesota vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity III boys: Assets at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East boys: Kailua at Kaiser; Farrington at Kahuku; Anuenue at Castle; Kalaheo at McKinley; Kaimuki at Roosevelt; Moanalua at Kalani. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

OIA girls: Roosevelt vs. Moanalua, 5 p.m.; Kalaheo vs. Waipahu, 6:10 p.m.; Leilehua vs. Kapolei, 7:20 p.m. Matches at Kaimuki.

Tennis

ILH

Girls Varsity

‘Iolani 5, Sacred Hearts 0

Bulletin board

BASKETBALL

Waiakea High School is accepting applications for boys basketball head coach for the 2023-2024 school year till March 17.

Application can be picked up at the school office 8 a.m.-3:30 p.m. For more information please call athletic director kalei namohala (808) 480-3211.

Softball

Utah 6, Hawaii 2

Utah (16-4) 000 051 — 6 6 3

Hawaii (13-7) 010 001 — 2 5 1

Mariah Lopez, Sydney Sanchez; Brianna Lopez, Key-an Campbell-Pua.

W—M. Lopez. L—B. Lopez.

Leading hitters—Utah: Ellessa Bonstrom 1-3, HR, 1 run, 1 RBI; Jordyn Gasper 1-3, 1 run, 1 RBI. Hawaii: Mya’Liah Bethea 1-2, HR, 2 runs, RBI.

VOLLEYBALL

OIA

Boys Varsity

Kaiser def. Farrington 25-17, 25-20, 25-9

Castle def. McKinley 26-24, 25-13, 20-25, 25-20

Boys Junior Varsity

Kaiser vs. Farrington 21-12, 21-12

Castle def. McKinley 21-17, 21-16

ILH

Boys Junior Varsity

Kamehameha (W) def. Punahou (G) 25-16, 19-25, 25-19

Kamehameha (B) def. Mid-Pacific 25-14, 25-16

Punahou (B) def. Hanalani 25-12, 25-18

Saint Louis def. Damien 25-14, 17-25,

25-22

‘Iolani (B) def Maryknoll 25-16, 25-10

Hawaii Baptist def ‘Iolani (R) 25-18, 25-18

BIIF

Boys Varsity

Hawaii Prep def. Ka’u 25-10, 25-8, 13-25, 25-5

GOLF

Dr. Donnis Thompson

Invitational

Monday

At ‘Ewa Beach, HI

Day 1

Team Rankings

1. UNCW 294-298—592

2. Long Beach State 297-296—593

3. Sacramento State 297-298—595

4. Georgetown 303-302—605

5. Rollins College 307-301—608

6. Osaka Gakuin 307-303—610

7. Hawaii 304-309—613

8. Middle Tennessee 319-301—620

9. Montana State 319-312—631

10. Towson 315-318—633

11. Western Michigan 318-330—648

Individual Top 20

1. Angelina Kim, LBSU 71-70—141

T2. Megan Gormley, GU 72-74—146

T2. Phu Khine, UNCW 71-75—146

T2. Victoria Levy, UNCW 72-74—146

T5. Ichiyo Sakashita, Osaka Gak. 74-74—148

T5. Mayumi Umezu Hawaii 72-76—148

7. Caitlin Maurice, Sac. St. 74-75—149

T8. Sneha Sharan, Sac. St. 73-77—150

T8. Odette Font Garcia Towson 74-76—150

T8. Janae Leovao, LBSU 75-75—150

T8. Ella Kraft, Sac. St. 78-72—150

T8. Jennifer Koga, Sac. St. 73-77—150

T8. Catherine Caudill, Mid. Tenn. 77-73—150

T8. Hannah Ko, LBSU 74-76—150

T15. Mallory Fobes, UNCW 77-74—151

T15. Taylor Edlin, Mid. Tenn. 76-75—151

T15. Deborah Spair, UNCW 74-77—151

T15. Kameryn Basye, Montana St. 73-78—151

T15. Berni Villalba, Rollins 75-76—151

T15. Sienna Lyford, Sac. St. 77-74—151

OIA

Monday

At Oahu Country Club

Week 3

Boys Top 10

1. Gunnar Lee, Moanalua 70

2. Nate Choi, Moanalua 75

3. Julian Samia, Waipahu 79

T4. Dylan Sakasegawa, Moanalua 80

T4. Mathias Mafi, McKinley 80

6. Noah Bogush, Mililani 81

T7. Rhyder Remigio, Pearl City 84

T7. Keano Zayden Carreira, Moanalua 84

9. Cole Wolcott, Kalaheo 85

T10. Zaedis Yoshizawa, Kalani 86

T10. Noah Villarimo, Mililani 86

T10. Shase Kawelo, Campbell 86

T10. Bodhi Kauha aha a, Pearl City 86

T14. Alex Lerner, Kalaheo 87

T14. Coby Chang, Moanalua 87

T14. Parker Smith, Kalani 87

Girls Top 10

1. Teal Matsueda, Kalani 71

T2. Kara Kaneshiro, Kalani 72

T2. Kate Nakaoka, Mililani 72

4. Chloe Jang, Roosevelt 74

5. Kailee McKee, Kalani 75

T6. Ava Cepeda, Kahuku 76

T6. Mia Cepeda, Kahuku 76

8. Lemasiofo Manumaleuna-Tanielu, Waianae 79

9. Kieran Florino, Mililani 83

10. Mariko Yonemura, Mililani 84

11. Brynn Yonemori, Mililani 86

12. Devyn Niimi, Moanalua 87

13. Paige Sur, Moanalua 89

14. Rylee Shimabuku, Kalani 90

T15. Lynea Park, Campbell 92

T15. Isabella Acosta, Pearl City 92