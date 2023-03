Scoreboard – March 9, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASEBALL

ILH: Pac-Five vs. Maryknoll, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Kamehameha at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; Damien at ‘Iolani, 3:30 p.m.

OIA West: Pearl City vs. Mililani, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic,

Fordham vs. Niagara, 3:30 p.m.; Niagara vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow

Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Volleyball

Invitational, UCLA vs. Penn State, 4 p.m.; Purdue Fort Wayne vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity III boys: Island Pacific at

Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West boys: Pearl City at Aiea;

Radford at Leilehua; Nanakuli at Waipahu; Kapolei at Waialua; Campbell at Mililani. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at

Kamehameha, 6:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6:15 p.m. Varsity II, Mid-Pacific at

Kamehameha, 5 p.m.; ‘Iolani at Punahou,

5 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

College: Connecticut vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

College: Heineken Queens Cup, Texas vs. Hawaii, 9 a.m.; California vs. Nebraska, 10:15 a.m.; Washington vs. Oregon, 11:30 a.m.; Nebraska vs. Hawaii, 12:45 p.m.; California vs. Washington, 2 p.m.; Texas vs. Oregon, 3:15 p.m. Matches at Queen’s Beach.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic, Iowa State vs. Fordham, 1 p.m.; Iowa State vs. Niagara, 3:30 p.m.; Fordham vs.

Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at

Howard A. Okita Field.

College: doubleheader, Baldwin Wallace (Ohio) vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

OIA East: Moanalua vs. Roosevelt, 3 p.m. at Stevenson Intermediate field.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Volleyball

Invitational, Purdue Fort Wayne vs. UCLA, 4 p.m.; Penn State vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity I boys: Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.; ‘Iolani at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.

ILH Varsity II boys: Le Jardin at Hawaii Baptist II, 5 p.m.

TENNIS

ILH

Wednesday

Girls Varsity

‘Iolani 4, Punahou-2 1

OIA

Wednesday

Boys

Kaiser 5, McKinley 0

Kalaheo 4, Kailua 1

Girls

McKinley 3, Kaiser 2

Kalaheo 5, Kailua 0

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys JV

‘Iolani-Red def. Maryknoll 25-15, 17-25, 25-18

Kamehameha-White def. ‘Iolani-Black

25-27, 25-21, 21-16

Tuesday

Boys Varsity I

Kamehameha def. Hawaii Baptist 25-22, 25-20, 25-15

Boys Varsity II

University def. Damien 25-17, 25-13, 25-20

Le Jardin def. Hanalani 25-18, 25-22, 23-25, 25-10

Saint Louis def. Maryknoll 25-17, 25-16, 25-19

Punahou def. Hawaii Baptist 25-7, 25-11, 25-13

OIA EAST

Wednesday

Boys Varsity

Moanalua def. Kalani 25-12, 25-16, 25-10

Roosevelt def. Kaimuki 25-16, 25-15, 25-22

Kaiser def. Kailua 27-26, 25-18, 25-16

McKinley def. Kalaheo 25-14, 25-14, 27-25

Boys JV

Moanalua def. Kalani 21-11, 21-13

Kailua def. Kaiser 13-21, 21-17, 15-11

McKinley def. Kalaheo 21-20, 21-14

OIA West

Tuesday

Boys Varsity

Mililani def. Kapolei 25-18, 25-18, 25-22

Nanakuli def. Waialua 23-25, 25-27, 27-25, 27-25, 15-13

Aiea def. Waianae 23-25, 25-10, 19-25, 25-11, 15-13

Leilehua def. Pearl City 25-11, 25-20, 25-23

Boys JV

Kapolei def. Mililani 21-14, 17-21, 15-9

Nanakuli def. Waialua 21-15, 21-13

Waianae def. Aiea 21-8, 21-8

Leilehua def. Pearl City 21-19, 21-14

WATER POLO

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

Kamehameha 10, ‘Iolani 6. Goal

scorers—KS: Leinaala Wong 7, Kohia Rego, Jordyn Nishimura, Tea Brandon. Iol: Audrey Marie Dexter 3, Tria Boland, Maya Camp, Alexi Sueoka.

Girls Varsity II

Punahou 7, Le Jardin 6. Goal scorers—Pun: Emma Simmons 3, Pua Saole,

Anolani Leafchild, Vienna Lundsgaard, Baylee Thomas. LeJ: Ha’aipo Kanoa-Wong 3, Abby Ward 2, Hayden Nottage.

SOFTBALL

PacWest

Wednesday

At Howard A. Okita Field

Baldwin Wallace 3, Hawaii Pacific 2,

8 inn. W—Marissa Hall. L—Hailey Yoshida.

Leading hitters: BW: Macaira Fox 2-4; Steph Mraz 3-3. HPU: Brandi Leong 2-3; Emily Wheat 2b; Jewel Larson 2b.

Hawaii Pacific 12, Baldwin Wallace 2, 5 inn. W—Gianna Kerschbaum. L—Hannah Welling.

Leading hitters: HPU: Tiari Hernandez 2-3, 3 runs; Tita Saunders 2-2, 2b, 3 RBIs; Jenasis Guerrero 2b, 2 RBIs; Jewel Larson 2-3, 3b, 2 runs; Hoku Ching 2-3, 3 RBIs; Alexis Oshiro 2-2, 3 runs. BW: Sara

Frederickson 2b.

Tuesday

At Sand Island Field

Azusa Pacific 3, Chaminade 2.

W—Sydnie Sahhar. L—Bailey Benson.

S—Katie Korstrom.

Leading hitters—AP: Carley Gay 2b;

Sierra Sandoval 2-4; Kinsey Erickson 2-3. CU: Taryn Fujioka 2-5; Keaolani Takemura 3b.

Azusa Pacific 4, Chaminade 3.

W—Katie Korstrom. L—Ashley Ogata.

Leading hitters—AP: Ally Chin 2 runs; Caitln DeCanio 2-4; Bella Fraser 2b; Mia Alvarez 2b. CU: Chasity McKean 3b,

2 runs; Keaolani Takemura 4-4, 3 RBIs.

Chaminade 2, Azusa Pacific 0.

W—Jaeda Cabunoc. L—Liz Phillips.

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 2-3; Keaolani Takemura 3-3, 2b; Kobe Brown 2-3. AP: Caitln DeCanio 2-3, 2b; Mia

Alvarez 2-2.

ILH

Wednesday

Varsity I

At Kamehameha

Kamehameha 12, ‘Iolani 7. W—Jordyn Blackstad. L—Molly Dyer.

Leading hitters—KS: Mariah Antoque 3-4, 2b, 2 RBIs; Kezia Lucas 2 runs; Jewels Hanawahine HR, 3 runs, 2 RBIs; Mikaela Scarborough HR, 2 RBIs; Miquela Leopoldo 2b. Iol: Harley Acosta 2-3, 3 runs; Natalie Ching 2 runs; Keely Kai 2 RBIs.

At Mid-Pacific

Maryknoll 13, Mid-Pacific 0. W—Karlie Espinosa. L—Daynna Mekaru.

Leading hitters—Mary: Jenna Sniffen 3-4, HR, 3 runs; Briana Sarae 3-4, 2 2bs, HR, 2 runs, 3 RBIs; Espinosa 2b, 2 runs; Marley Spencer 2-3, HR, 5 RBIs; Dylan Neves 2 runs.

Tuesday

At Sand Island Field

Varsity II

Damien 11, Sacred Hearts 4. W—Shelby Baguio. L—D. Tautofi.

Leading hitters—DMS: Kaylie Garcia 2-3, 2b, 3 runs; Jaelyn Natividad 2b, 3 runs;

Baguio 4-5, 2 2bs, 2 RBIs; Kaiya Miller 2-4, 2 RBIs; Ry Townsend 2-4. SHA: J. Heresa 2-4; P. Beebe 2-2; Tautofi 2b.

OIA Division II

Wednesday

At Hauula Playground field

Radford 18, Kahuku 1. W—Niueni

Elisara. L— M. Pahulu.

Leading hitters—Rad: Audrey Hoffman 2b, 3 runs, 3 RBIs; Kyralee Cordeiro 3-4, 2b, 2 runs, 4 RBIs; Elisara 2-5, 2 RBIs; Sophia Avin 2b, 2 RBIs; Emily Anderson 2-3; Mailana Mattos 3 runs; Kady Pasion 3 runs, 2 RBIs. Kah: Pahulu 2b.