Column: E kala i ka limu kala!

Synopsis: Kala seaweed is important to Hawaiian culture, and it is finally getting the recognition it deserves as the new official seaweed of the state. Read more

He hoæoheno ke æike aku i ka uluwehi o ke kai a puni nä kai æewalu. æO ka poæana kai ka mäla æai a me ka waihona läæau lapaæau o ka poæe Hawaiæi kahiko. I këia mau lä, käkaæikahi ko käkou kipa aku i ka poæana kai e kilo aku ai i nä mea ulu. I wahi hoæolauna këia no käkou e kamaæäina ai i kahi limu uluwehi o ke kai, æo ka limu kala. He limu makuæe këia, aia ma ka æohana Phaeophyceae. æElua æano o ka limu kala ma nä kai o Hawaiæi nei. He lau nui ko kekahi. æO kona mea ia i kapa æia ai æo ka limu kala “lau nui” a i æole æo ka “limu kala” wale nö. He liæiliæi ka lau o kekahi æano limu kala, paæapü nä lau ma ka hä a kekeæe hoæi, me he æieæie lä, a ua kapa æia æo ka “æieæie.” æO ka limu lau nui, æo ia ka Sargassum echniocarpum, æo ka limu æieæie, æo ia ka Sargassum polyphyllum.

Nui ka æike o ko käkou küpuna i ka hoæohana æana i ka mea ulu ma lalo o ka æili kai. Kamaæäina paha ka lehulehu i ka æölelo “E kala mai iaæu”, a æo “kala”, æo ia ka inoa o ia limu, no ka mea, i mea hoæokala nö ka limu kala. He waiwai æo ia ma nä æaha hoæoponopono, a me nä hana æë aæe he nui. He mea hoæohana nui æia e nä æohana Hawaiæi ma nä æaha hoæoponopono. Haku æia ka lei me ia limu a lei æia ka lei e nä känaka i ka æaha hoæoponopono, a laila, häæawi æia i nä känaka a puni ka pöæai holoæokoæa. I kekahi manawa, hoæohui æia me ka wai kai a me ka æölena e ke kahuna i mea e huikala ai i kekahi wahi a kahi kanaka paha i hoæohaumia æia. He hoæokupu hoæomaluhia nö hoæi ka limu kala. Na Keawemaæuhili i häæawi aku iä Kamehameha I i ka iæa i wahï æia i ka limu kala. I hoæokupu ia mai ko Keawemaæuhili loko iæa i mea e mälama ai i ka maluhia.

I ka hoæomaka æana o ka makahiki 2023, hoæopuka æia maila æelua pila e ka æAhaæölelo e hoæohanohano ana i ka limu kala, æo ia ka limu kühelu o ka Mokuæäina æo Hawaiæi, æo ia hoæi, ka SB 1037 a me ka HB 819. Ma o ua pila lä a ka æAha Kenekoa i höæike laulaha æia ai ka waiwai o ka limu kala ma kona æano kälaikaiaola a me kona pilina i ka moæolelo Hawaiæi. Ma lalo o këia pila, e mälama æia ana ka limu kala a me ke ola pono o nä mea ola a pau näna ia limu e æai. He küpono ka lilo æana o ka limu kala æo ia ka limu kühelu o Hawaiæi nei, no ka mea, näna nö e hoæopalekana i ke ola pono æana o käkou. He mea waiwai ka limu kala e lökahi ai nä känaka a pau mai uka a i ke kai.

æIke hoæi ka poæe Kepanï a me ka poæe Päkë i ka æono o ka limu kala. Palai läkou e like me ka tempura. Pehea lä e hoæomäkaukau ai i ia mea he limu tempura? Eia nö: æO ka hana mua, e æohiæohi i ka limu kala a lawa käu æono. A laila, e hoæomaæemaæe pono me ke kai. æAæole o kana mai ka hoæopailua ke æai æia kahi limu i hoæomaæemaæe æole æia. He pöhaku paha kona æono, he æiniseka paha, he aha lä. A maæemaæe ka limu, e hoæomäkaukau i ke kalipalaoa tempura. E käwili i ka palaoa maka me ka wai a küpenu i ke kalipalaoa a paæa i ka palaoa. E höæonoæono æia me ka paæakai a me ka nïoi paha. Aia nö i käu æono. Ke mäkaukau ke kalipalaoa, e höæü mai i ka limu kala a palai aku i ka æaila. Ke moæa, e kïæoæe mai ka æaila mai a æai. He keu ka æono a me ka waiwai o këia iæa o ke kai, æo ka limu kala!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.