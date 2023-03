Scoreboard – March 12, 2023

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: Connecticut vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

College: Heineken Queens Cup, Oregon vs. Nebraska, 9 a.m.; Texas vs. Washington, 10:15 a.m.; California vs. Hawaii, 11:30 a.m. Matches at Queen’s Beach.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic, Iowa State vs. Hawaii, noon at Rainbow Wahine Softball Stadium.

MONDAY

BASEBALL

College: Connecticut vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Point Loma vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Softball Field.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Island Pacific vs. Assets, 6:15 p.m. at Hanalani.

OIA East boys: Anuenue at Kalaheo; Kaiser at Moanalua; Roosevelt at Kalani; Kaimuki at Castle; Kahuku at Kailua; Farrington at McKinley. First matches start at 5 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I

‘Iolani 11, Maryknoll 1, 6 inn.

W—Molly Dyer. L—Karlie Espinoza.

Leading Hitters—Iol: Milla Fukuda run, 2 RBI; Kennadie Tsue 2 runs, RBI; Mehana Goo 2 runs; Harley Acosta 2 runs, 2 RBI; Madisyn Ueyama run, 2 RBI.

Punahou 14, Mid-Pacific 8

W—Paige Brunn. L—Daynna Mekaru.

Leading Hitters—Pun: Aliya Hashimoto 3-5, 3 runs, 3 RBI; Taryn Ho 3-4, 3 runs, 3 RBI; Shonty Passi 3-4, 2 runs, 4 RBI; Austen Kinney 3-4, run; Abrye Kapana 2-2, run, 2 RBI; Sydney Capello 2-4, 2 runs. MPI: Aly Umemoto 3-4, run, RBI; Daynna Mekaru 3-5, 3 runs; Chloe Tepraseuth 2-2, 2 runs, RBI; Alexa Siu 3 RBI; Ellie Garrett 2-3, RBI.

ILH Varsity II

Punahou 15, Pac-Five 9

Kamehameha 15, Sacred Hearts 5, 5 inn.

OIA East

Kaiser 22, Kaimuki 0, 4 inn.

W—Keira Uegawachi. L—Kira Rose Moananu.

Leading Hitters—Kais: Rylen Nakamura 2 RBI; Amai Hanta 2 runs, RBI; Rylee Tamasaki 5-5, 4 runs, 5 RBI; Kylie Ifuku 3-3, 4 runs, 2 RBI; Lia Hamamaura 3 runs, 3 RBI; Shayna Omura 4-4, 3 runs, 6 RBI; Trendee Kahunahana 2 runs; Kalie Otani 2-2; Madeline Nelson 2 runs. Kaim: Kailee Nera 2-2.

Also:

Kalani 18, Kailua 0, 5 inn.

OIA West

Waianae 9, Kapolei 3

W—Jerzie Liana. L—Kandi Malama-Ahlo.

Leading Hitters—Kapo: Keani Kalaola 2-2, 2 RBI; Jashia-Lee Hernando 1-2, double, run, sac. Wain: Jerrell Mailo 3-3, walk, 3 runs; Tambaoan-Kaeo Rosa 3-4, 3 RBI, run, double; Moani Ioane 1-3, walk, 2 runs.

OIA Division II

Aiea 14, McKinley 0, 5 inn.

W—T. Souza. L—Brandie Pahia-Obra.

Leading Hitters—Aiea: C. Naito 2-3, run, 2 RBI; K. Chong 2-3, 2 runs, 4 RBI; T. Souza 2-2, 2 runs, 2 RBI; C. Peneueta 2-4, run, RBI; T. Caporus-Santos 2-2, 2 runs.