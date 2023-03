Scoreboard – March 22, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

OIA East: Kaiser vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field; Moanalua at Castle; Farrington at Kailua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea at Mililani; Leilehua at Pearl City; Nanakuli at Kapolei. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field No. 2.

OIA Division II: Waipahu vs. Kahuku, 3 p.m. at Hauula Playground field.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Assets at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East boys: Farrington at Moanalua; Kalani at Kalaheo; Kahuku at Kaimuki; Kaiser at Castle; Anuenue at McKinley; Kailua at Roosevelt. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

OIA girls: At K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center: Kapolei vs. Pearl City, 5 p.m.; Kalaheo vs. Campbell, 6:10 p.m. At Kaimuki: Kaiser vs. Leilehua, 5 p.m.; Moanalua vs. Kailua, 6:10 p.m.; Roosevelt vs. Kaiser, 7:20 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Kamehameha vs. Pac-Five, 3 p.m. at Ala Wai Field; ‘Iolani vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Maryknoll vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2; Damien at Mid-Pacific, 3:30 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Punahou vs. Kamehameha, 6 p.m. at McKinley.

ILH Varsity II: Sacred Hearts vs. Damien at Sand Island Field No. 4; Kamehameha vs. Pac-Five at Sand Island Field No. 5. Games start at 4 p.m.

OIA Division II: Radford vs. Kalaheo at Aikahi District Park field; Kahuku vs. Farrington at Lanakila District Park; Waialua at Waipahu; Aiea at Nanakuli. Games start at 3 p.m.

TENNIS

Big West women: Cal State Northridge vs. Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

OIA West boys: Aiea at Waipahu; Waianae at Waialua; Pearl City at Mililani; Radford at Campbell; Nanakuli at Kapolei. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

Big West women: Long Beach State vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

VOLLEYBALL

ILH

Boys Varsity

Tuesday

Punahou def. Mid-Pacific 25-11, 25-18, 25-21

‘Iolani def. Hawaii Baptist 25-22, 22-25, 25-22, 25-19

Hanalani def. Hawaii Baptist II 25-20,

25-20, 25-18

OIA

Boys Varsity

Tuesday

Campbell def. Pearl City 25-17, 26-24,

25-18

Leilehua def. Waipahu 25-19, 23-25, 25-16, 25-17

Aiea def. Waialua 23-25, 25-19, 20-25, 25-17, 15-13

Mililani def. Waianae 25-22, 25-13, 25-22

SOFTBALL

ILH

Tuesday

Varsity

At Sand Island

Punahou I-AA 18, Damien 6

W—C. Mokiao. L—S. Baquio.

Leading hitters—PUN: A. Butay 3-4, 2 runs, 5 RBIs; C. Mokiao 2-3, 3 RBIs; L. Kimsel 2-2, 3 runs, 1 RBI; C. Chung 2-2, 2 runs, 1 RBI. DMS: K. Kalama-Bajet 2-3, 2 runs, 1 RBI; K. Miller 1-2, 2 RBIs.

OIA

Tuesday

Varsity

At Radford

Radford 16, Farrington 0

W—K. Cordeiro. L—R. Misioka.

Leading hitters—RAD: N. Elisara 2-3, 1 eun, 4 RBIs; A. Hoffman 4-4, 2 runs, 2 RBIs; S. Avin 1-2, 3 runs, 2 RBIs, 1 HR; K. Pasion 1-2, 1 run, 2 RBIs; M. Mattos 1-2, 1 run, 2 RBIs.

At Mililani

Campbell 11, Mililani 3

W—Taryn Irimata. L—Erika Wannomae.

Leading hitters—CAM: Quinn Waiki 3-4, 3 RBIs; Sophia Alo 3-5, 2 runs, 2 RBIs; Kaiana Kong 1-3, 2 RBIs. MIL: Kaui Garcia 2-3, 1 run, 3 RBIs, 1 HR.

At Moanalua

Kalani 5, Moanalua 4

W—Naomi Stremick. L—Kayla Mashino.

Leading hitters—KALN: Naomi Stremick 3-3, 2 runs, 3 RBIs, 1 HR; Kylie Tanimura 1-3, 2 runs. MOA: Malia Taga 2-3, 2 runs, 1 RBI; Kiana Pasion 2-4, 1 RBI.

At Kaiser

Kaiser 6, Castle 1

W—Keira Uegawachi. L—Adonai Aukai.

Leading hitters—CAS: Alena Frost 2-3, 1 RBI. KAIS: Rylee Yamasaki 2-2, 1 run, 2 RBI; Amai Hanta 3-4, 3 runs, 1 RBI; Rylan nakamura 2-3, 1 run, 1 RBI.

SOCCER

ILH All-Stars

BOYS DIVISION I

Offensive Player of the Year:

Declan Horio (Punahou, Sr.)

Defensive Player of the Year:

Alexander Haugaard (Mid-Pacific, Sr.)

Coaches of the Year: Travis

Watanabe (‘Iolani); Uri Barron Silva (Kamehameha)

First Team

Forward: Keao Kawaakoa (‘Iolani, Sr.); Logan Zaa (Kamehameha, Sr.); Akira Robertson-Chambers (Mid-Pacific, Sr.); Keaton Hicks (Punahou, Sr.)

Midfielder: Kaleb Abara (‘Iolani, Sr.); Kalaiakea Duncan (Kamehameha, Sr.); Royal Kekuewa (Kamehameha, Sr.); Gregory Jackson (Punahou, Sr.)

Fullback: Brett Nakao (‘Iolani, Sr.);

Michael Kostecki (‘Iolani, Jr.); Nathan Li (‘Iolani, Jr.); Tyson Norr (Mid-Pacific, Jr.)

Goal keeper: Tanner Shum (‘Iolani, Jr.)

Second Team

Forward: Noah Scherman (‘Iolani, Sr.); Tanoa Tinao (Kamehameha, Sr.); Kawainui Anderson (Kamehameha, Jr.); Ethan Chang (Mid-Pacific, Sr.)

Midfielder: Keane Palmer (‘Iolani, Jr.); Bryson Kau (Kamehameha, Sr.); Elliot Hutton (Mid-Pacific, Sr.); Kaimana Newman (Punahou, Sr.)

Fullback: Kaeden John Viloria

(Kamehameha, Sr.); Keli Fisher

(Kamehameha, Fr.); Stone Chun

(Punahou, Sr.); Cade Quinto Punahou, Sr.)

Goal keeper: Zachary Orr (Mid-Pacific, Sr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Ian Yogi (Sr.)

Kamehameha: Wylder Peterson (Sr.); Kaehukai Grace (Jr.); Kaaumoana Kuponoikalaakealani Rees (Jr.)

Mid-Pacific: Torin Lund (Sr.); Tanner Queryel (Sr.); Gabriel Theriault (Sr.)

Punahou: Aiden Guenther (Sr.);

Jordan Kapisi (Sr.); Kaili Shoop (Sr.); Aslan Chong (Jr.); Jeddidiah Griffin (Jr.); Andrew Lovell (Jr.); Jake Nakatsu (Jr.)

GIRLS DIVISION I

Offensive Player of the Year:

Rae Kamikawa (Punahou I-AA, Sr.)

Defensive Player of the Year: Marley Roe (Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Melissa Moore (Kamehameha)

First Team

Forward: Saraya Burghardt (Kamehameha, Sr.); Nikki Mau (Kamehameha, Jr.); Brooke Bailey (Punahou, Sr.); Xevani Salanoa

(Punahou, Sr.)

Midfielder: Sarah Naumu (Kamehameha, So.); Nicole Beauchemin (Punahou, Jr.); Carly Ann Cormack (Punahou, Jr.); Emily Daehler (Punahou, Jr.)

Fullback: Kainani Jacang (Kamehameha, Sr.); Emma Attwood (Kamehameha, Jr.); Jordyn Eldredge Sagapolutele (Punahou, Sr.); Dalen Lau (Punahou, Sr.)

Goal keeper: Hunter Salausa-Galletes (‘Iolani, So.); Trisha Nitta (Punahou, Jr.)

Second Team

Forward: Madison Hauanio (‘Iolani, Sr.); Kamryn Kaleiohi (Kamehameha, Sr.); Ellie Gusman (Punahou, Sr.); Xehlia Salanoa (Punahou, Jr.)

Midfielder: Taybr Alexio (‘Iolani, So.); Keely Kahana (Kamehameha, Sr.); Shanti Ng (Kamehameha, So.); Ally Yoshimura (Punahou, Jr.)

Fullback: Renn Tanitomi (‘Iolani, Jr.); Laule’a Ah Mook Sang (Punahou, Jr.);

Melodie Otani (Punahou I-AA, Sr.); Kaylen Shimamoto (Punahou I-AA, Sr.)

Goal keeper: Alena Utsuki (Punahou I-AA, Sr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Allison Chang (Sr.); Sydni Yoshida (Sr.); Devyn Young (Sr.); Jaymie Frith (Jr.); Breanna Fulton-Kaneshiro (Jr.); Abigail

Hironaka (So.); Ayanah Soon (So.); Ella Chun (Fr.); Logan Pang (Fr.)

Kamehameha: Anela Sandobal (Sr.); Marley Espiau (Jr.); Nyssa Hanawahine (Jr.); Madison Sharrer (So.)

Punahou: Candace Ching (Sr.)

Punahou I-AA: Adri Borrello (Sr.); Nicole Marciel (Sr.); Kaila Osborn (Sr.); Reese Adaro (Jr.); Kelsey Ann Sato (Jr.)

BOYS DIVISION II

Offensive Player of the Year: Caleb Corpuz (Pac-Five, Sr.)

Defensive Player of the Year: Andrew Howell (Le Jardin, So.)

Coach of the Year: Austin Lorenzo

(Pac-Five)

First Team

Forward: Jon Ellman (Le Jardin, So.); Keenan Ferry (Pac-Five, Sr.); Mark Spencer (Pac-Five, Jr.); Landon Dimaya (Saint Louis, So.)

Midfielder: Keenan Ramanlil (Le Jardin, Sr.); Liam White (Le Jardin, Sr.); Caden Matsumoto (Pac-Five, Sr.); Micah Lee

(Pac-Five, Jr.)

Fullback: Hiram Apo (Le Jardin, Sr.); Noah Munoz (Le Jardin, Jr.); Rylen Ogawa-Lu (Pac-Five, Sr.); Kekahi Graham (Saint Louis, Sr.)

Goal keeper: Keahi Meredith (Saint Louis, Sr.)

Second Team

Forward: Nolean Bowler (Pac-Five, Jr.); Jaxson Cadiz (Pac-Five, Fr.); Javan Montero (Saint Louis, Fr.)

Midfielder: Brandon Chee (Damien, Sr.); Jared Sakai (Pac-Five, Jr.); Braeden Heresa (Saint Louis, So.); Trent Paleka (Saint Louis, So.)

Fullback: Brogan Nita (Damien, Jr.);

Samuel Kawakami (Damien, Fr.); Timothy Ho (Pac-Five, Jr.); Joshua Antopina (Saint Louis, Sr.)

Goal keeper: Ethan Lee (Pac-Five, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Timothy Howell (Jr.); Shysen Lopes (Sr.). Pac-Five: Maxwell Wikins (Sr.); Colbey Pena (Jr.). Saint Louis:

Tymothy Tupou-Tuipulotu (Sr.).

GIRLS DIVISION II

Offensive Players of the Year: Zoe

Rasmussen (Mid-Pacific, Sr.); Ashlyn

Dowda-Gates (Pac-Five, Jr.)

Defensive Players of the Year: Chloe Tepraseuth (Mid-Pacific, So.); Solala Nasu (Pac-Five, Jr.)

Coach of the Year: Elaina Paredes (Mid-Pacific)

First Team

Forward: Kylena Paredes (Mid-Pacific, So.); Anyah Pedro (Mid-Pacific, So.);

Aaliyah-Lynn Manabat (Pac-Five, Sr.);

Danielle Query-Hagedorn (Pac-Five, Sr.)

Midfielder: Breanne Moreilhon (Damien, Sr.); Michaella Cox (Pac-Five, Sr.); Mia

Hironaka (Pac-Five, Sr.); Rissalyn Hara (Pac-Five, Jr.)

Fullback: Kennedy Fujii (Damien, Jr.); Kalena Ramos (Mid-Pacific, Sr.); Lily Leano (Pac-Five, Sr.); Kana Smith (Pac-Five, Fr.)

Goal keeper: Kayla Arucan (Pac-Five, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Lauren Lau (Jr.); Isabelle Inocencio (So.); Curyssa Yoshimoto (So.); Ceishalynn Buffett (Fr.); Camryn Chu (Fr.). Mid-Pacific: Rylee Unebasami (So.); Destiny Look (Fr.). Pac-Five: Zoey Yoshikawa (Sr.); Colbie Tom (So.); Kamalani Marlier (Fr.).