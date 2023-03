Scoreboard – March 25, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: Tulane vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

ILH: Damien vs. Maryknoll, 9 a.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Saint Louis, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Pac-Five vs. Punahou, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2; ‘Iolani vs. Kamehameha, 1 p.m. at Ala Wai Field.

OIA East: Farrington at Castle; Kalani at Kaiser. Games start at 11 a.m.

OIA West: Mililani at Nanakuli; Campbell at Kapolei; Aiea at Leilehua. Games start at 11 a.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: ‘Iolani vs. Maryknoll, 10 a.m. at Sand Island Field; Mid-Pacific at Punahou, noon.

OIA East: Kalani vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field; Castle at Moanalua. Games start at 10 a.m.

OIA West: Kapolei at Pearl City, 10 a.m.; Leilehua vs. Campbell, 5 p.m. at TBD; Mililani vs. Waianae, 7 p.m. at TBD.

OIA Division II: Nanakuli vs. Kahuku at Hauula Playground field; Waialua at Aiea. Games start at 10 a.m.

TENNIS

Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 11 a.m. at UH Tennis Complex.

WATER POLO

College women: California vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

OIA girls: Moanalua vs. Campbell, 10 a.m.; Kaiser vs. Kapolei, 11:10 a.m.; Leilehua vs. Mililani, 12:20 p.m.; Kahuku vs. Moanalua, 1:30 p.m. Matches at K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center.

SUNDAY

BASEBALL

College: Tulane vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, noon at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

SOFTBALL

ILH

Kamehameha 15, Damien 5

W—N. Kelley. L—K. Kalama-Bajet.

Leading Hitters—KS: A. Alameida 2 runs; J. Kiyan 2 runs, RBI; A. Medeiros 3 runs, 2 RBI; N. Kelley 2-4, run; M. Kishida run, 2 RBI. DMS: K. Miller 2-4, 2 RBI; K. Kalama-Bajet 2-3; J. Natividad 2 runs; K. Marcelino-See 2-2, 2 RBI.

Pac-Five 11, Sacred Hearts 1

W—E. Yoshioka L—D. Tautofi.

Leading Hitters—SHA: K. Maene-Kido 2-3. P5: K. Tom 2 runs; K. Oshita 3 runs; M. Ah Yat 3-4, 3 runs, 5 RBI; E. Yoshioka 2-4, 2 RBI.

OIA

Radford 18, Waipahu 6

W—K. Cordeiro. L—K. Cordeiro-Felise.

Leading Hitters—Rad: K. Cordeiro 2 runs, 4 RBI; E. Anderson 2 runs, RBI; N. Elisara 2-3, 2 runs, RBI; R. Young 3-4, 2 runs, 4 RBI; O. Umetsu 3 runs; M. Mattos 2-2, 3 runs, 2 RBI. Waip: K. Cordeiro-Felise 3-3, 2 runs, 4 RBI.

Moanalua 6, Castle 3

W—K. Mashino L—A. Aukai.

Leading Hitters—Cast: H. Hendrick 2-4; M. Kong 2-3, run, RBI. Moa: K. Mashino 2-4, run, 2 RBI; K. Miyoshi 3-4, run; 3 RBI; E. Tome 2-4; K. Pasion 2 runs.

Kaiser 19, Kailua 7, 5 inn.

W—K. Uegawachi L—M. Alayon.

Leading Hitters—Kais: T. Kahunahana 3 runs; R. Yamasaki 2-2, 4 runs, 3 RBI; K. Ifuku run, 2 RBI; R. Nakamura 2 runs, 2 RBI; K. Uegawachi 2 runs, RBI; K. Otani 2 runs, 2 RBI; H. Kapule 2-2, run, 2 RBI; I. Cagampang 3 RBI. Kail: C. Kauhi 2 runs, RBI; L. Crawford 2 runs; M. Taualii 2-3, 2 runs, 2 RBI

BASEBALL

OIA

Radford 14, McKinley 1, 5 inn.

W—C. Noble. L—M. Mafi.

Leading Hitters—Rad: C. Noble run, 2 RBI, 3b; T. Erikson 2-2, 2 runs, 2 RBI, HR; X. De Alba 2 runs, RBI; A. Garcia 2 runs.

Kailua 9, Roosevelt 4

W—K. Burgo. L—M. Kaneshiro.

Leading Hitters—Kail: K. Burgo 2-3, RBI; N. Iwaki 2-3, run; T. Kauhi 2-3, RBI; M. Minami 2 runs, 2 RBI; M. Roman 2-2, run; K. Carreira 2-4, RBI. Roos: K. Teixeira 2-4, run; T. Wada-Goode 2-3.

TENNIS

ILH GIRLS

‘Iolani 5, Le Jardin 0